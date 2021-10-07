Пляжи и древние города: туры на Покрову за границей предлагают от 10 тысяч гривен за двоих

В октябре украинцев ждет очередной мини-отпуск – 4 дня выходных на Покрову, 14 октября. Даже такой короткий перерыв в работе и учебе можно использовать по максимуму, отправившись на отдых и экскурсии за границу.

Даже популярные морские страны с пляжным отдыхом можно выбирать на неделю-две, а можно на 4-5 ночей. При этом впечатлений от выходных хватит до следующих "каникул".

Куда можно отправиться на Покрову из Украины на несколько дней – в материале РБК-Украина.

Из осени – на экскурсии в комфортную погоду

Тепло по-прежнему в жарких странах – в Турции, Египте, Кипре, Греции.

Например, в Турции в эти дни можно не только загорать и купаться в море, но и отправиться на экскурсии в красочные локации. Например, туры в Каппадокию на 4 ночи предлагают по цене от 18 тыс. грн за двоих в 3* отелях с завтраками.

Погулять по Стамбулу можно при покупке тура от 14 тыс. грн за 4 ночи в 3* отеле с завтраками на двоих.

А погреться на солнце и покупаться в море и бассейнах можно практически за копейки – туры в 4* отель в Кемере с питанием "все включено" предлагают по цене от 9,6 тыс. гривен за двоих на 3 ночи.

Фото: Архитектура на Кипре (booking.com)

На Кипре температура воздуха продолжает держаться на уровне 29-32 градусов днем, вода в море – 26-27 градусов. Отели предлагают скидки до 30% по сравнению с летом.

К примеру, провести 5 ночей в 3* отеле с питанием "завтраки" в Айя-Напе можно по цене от 18,5 тыс. гривен за двоих.

В Греции и вовсе посчитали, что теплая погода и высокий спрос у туристов – достаточно удачные условия, чтобы не закрывать пляжный сезон до середины ноября. Для украинцев предлагают туры на Крит как в середине октября, так и позже – на осенние школьные каникулы по цене от 13 тысяч гривен.

В Албании, которая всегда интересна как морем, так и культурным колоритом, отправиться на отдых с экскурсиями можно также на пару дней – по цене от 23 тыс. гривен в 3* отеле с питанием "завтраки".

Шарм-эль-Шейх и Дубай: самые теплые страны для коротких выходных

Может показаться, что на дальние курорты можно ехать минимум на неделю, однако туристические компании предлагают возможность отдохнуть и 4-5 ночей у моря, если позволяют выходные. Тем более, что по многим направлениям погода только становится приятной для пляжного отдыха.

Фото: Отдых в Египте (booking.com)

В Египте в октябре начинается самый комфортный сезон на курортах Красного моря. В этом месяце отступает экстремальная жара. Благодаря снижению дневной температуры, в этом месяце намного комфортнее посещать пирамиды и музеи Каира с однодневными экскурсиями. На курортах страны температура воздуха держится на отметке 30-33 градуса, вода в море – 26 градусов.

Туры на 4 ночи в Египет можно найти по цене от 18 тыс гривен – в Шарм-эль-Шейхе в 3* отеле с питанием "все включено".

В ОАЭ также в октябре начинается туристический сезон после снижения жары и украинцам предлагают провести 4 ночи на солнечных курортах страны. Например, туры в Шарджу в 4* отели стартуют от 24 тыс. гривен за двоих, в Дубай – от 26 тыс. грн.

Барселона и Неаполь: занимательные экскурсии и туры

Пока в Европе длится теплая осень, самое время провести выходные, гуляя по улицам туристических городов, которые были "закрыты" больше года для украинцев.

Впрочем, пакетные туры в европейские города бюджетными сложно назвать – например, в Неаполь в Италии – от 48 тысяч гривен в 3* отель с завтраками на двоих – за 4 ночи. Хотя самостоятельное путешествие вполне можно спланировать от 100 евро за уикенд.

Фото: Барселона в Испании (unsplash.com/daniel-corneschi)

В Испании можно отдохнуть как на морском побережье – от 22 тыс. гривен за двоих, так и побывать в живописных городах. Например, тур на 4 ночи в Барселону обойдется от 30 тыс. гривен для двоих за 4 ночи.

Зато занимательными экскурсиями можно в полной мере насладиться еще в одной стране, которая особенно гостеприимна для украинцев – в Грузии. Туры на Покрову стартуют от 12 тысяч гривен за 3 ночи в Батуми, или Боржоми – от 22 тыс. грн.

Напомним, мы писали, какие колоритные украинские замки можно увидеть в путешествии на длинные выходные.

Также предлагаем почитать, когда Европа может закрыть границы для украинских туристов.