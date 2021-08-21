Пляжі з чистим піском, історія та природа: готовий маршрут Чернігівщиною для яскравих вихідних

Вихідні на День незалежності - прекрасний привід вирушити у мандрівку за новими враженнями. Одна із популярних серед мешканців Києва областей для нетривалих подорожей - Чернігівська.

Тут і сам Чернігів із цілою низкою історичних та сучасних локацій, і вже широко відомі Голубі озера з пляжним відпочинком. Втім, цей регіон настільки багатий на цікаві місця, що затриматися тут можна і варто на довше, ніж день-два.

У попередній статті ми детальніше розглядали пляжі та інфраструктуру навколо Голубих озер. Вони являють собою три водойми біля села Олешня.

Ці незвичайні озера серед соснових лісів Чернігівщини називають саме Голубими, а не Блакитними. А ще їх прозвали "чернігівськими Мальдівами" завдяки яскравому кольору води.

Раніше тут діяли кар’єри з видобутку кварцевого піску для склодувної промисловості. Кар’єри поступово наповнилися підземними джерелами, і дали Чернігівщині три гарні водойми, оточені лісом: Велике, Зелене та Чорне озера. Подейкують, що раніше вода в них була саме блакитного кольору, але зараз вона - смарагдова.

Фото: Голубі озера на Чернігівщині (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Цього разу розглянемо, які місця можна оглянути неподалік від Голубих озер, поєднавши спокійний комфортний відпочинок із яскравим екскурсійним.

Ідеальний варіант - якщо ви вирушаєте у мандрівку на власному авто. Ми склали маршрут, вирушивши за яким, ви побачите максимум цікавинок.

Відео: Голубі озера на Чернігівщині та цікавинки поблизу (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Локації поблизу Голубих озер: що подивитися у Чернігівській області

Ті, хто любить розбавити пляжний відпочинок пізнавальними вилазками, недалеко від Голубих озер знайдуть немало цікавого.

Звісно ж, першим у нашому списку буде старовинний Чернігів. Найвірогідніше, ваш шлях на Голубі озера пролягатиме саме через нього, тож по дорозі туди чи назад варто помилуватися його архітектурою.

Фото: Автентичний будиночок на Чернігівщині (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Навіть якщо ви в Чернігові бували не раз, заїдьте подивитися на реконструкцію парку на Дитинці. Також тішить око центральний чернігівський пляж після реконструкції.

Від Чернігова до Голубих озер - близько години на авто.

За півгодини їзди від Олешні розташувалося село Добрянка. Поїдьте туди, якщо вас цікавить дерев’яна архітектура. Вас порадують старовинна старообрядницька церква (1790 року) та колоритні будиночки місцевих.

Фото: Старообрядницька церква у селі Добрянка (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Селище міського типу Любеч, колись було важливим містом на Шляху з варяг у греки, а перша згадка про нього в літописах належить до 882 року.

Тут збереглося багато цікавого, але знайти всі історичні місця самостійно складно через нерозвинену туристичну навігацію, тож краще замовити екскурсію.

Фото: Вхід до Антонієвих печер в Любечі (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Ви побачите Антонієві печери (Антоній Печерський - родом саме з Любеча), кам’яницю Полуботка, колишній палац, який у часи СРСР добряче зіпсували перебудовою, старовинне монастирське кладовище, Замкову гору, Спасо-Преображенський храм (він один "врятувався" з восьми церков, які прикрашали місто до захоплення влади більшовиками).

З Олешні до Любеча на авто ви дістанетеся приблизно за годину.

Фото: Краєвид, що відкривається із замкової гори в Любечі (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Фото: Спасо-Преображенський храм у Любечі (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Містечко Седнів варто відвідати по дорозі в Чернігів. Доведеться зробити невеликий гак, але це місце варте зайвих кілометрів.

Місто з’явилося ще в долітописні часи. Вас тут здивує дерев’яна козацька Георгіївська церква (середина XVIII сторіччя), де знімали кадри фільму Вій" за повістю Миколи Гоголя.

Фото: Воскресенська церква у Седневі (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Фото: Георгіївська церква (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Також завітайте до садиби полковника Лизогуба та його усипальниці – Воскресенської церкви (XVIII сторіччя), вас неодмінно зачарують краєвиди на річку Снов з альтанки Глібова.

У Седневі ви побачите величезну будівлю з колонами та подумаєте, що це якийсь старовинний палац, але ні, це побудована 2012 року школа.

Від Олешні до Седнєва - трохи понад годину їзди.

Чернігів: з чого почати прогулянку

Почати огляд чернігівських цікавинок раджу зі Свято-Троїцького собору та його дзвіниці. Потім прямуйте до парку "Болдині гори".

Хоча в ньому проходить реконструкція, парк вартий уваги: у ньому збереглися залишки старовинного кладовища та могила класика української літератури Михайла Коцюбинського, а коли спуститеся сходами, то побачите Іллінську церкву та знамениті Антонієві печери.

Фото: Вулиці Чернігова (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Фото: Чернігів, Дитинець (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Від обеліска пам’яті захисників Вітчизни в ясну погоду відкриваються чарівні краєвиди з верхівками церков Чернігівського дитинця.

Цю древню частину міста варто відвідати наступною, щоб побачити неймовірну концентрацію історичних перлин:

Спасо-Преображенський та Борисоглібський собори;

Чернігівський колегіум;

будинки архієпископа та Івана Мазепи;

чоловічу та жіночу гімназії;

чавунні бастіонні гармати та кілька пам’ятників, серед яких найпопулярнішим є пам’ятник Тарасу Шевченку (як побачите його, то зрозумієте, чому).

Фото: Центральний пляж у Чернігові (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше ми писали, що подивитися у Сумській області та чому варто поїхати на річку Сейм.

Також повідомлялося, що нового запровадили для туристів на Черкащині цього року.