Пляжи з чистым песком, история и природа: готовый маршрут по Черниговщине для ярких выходных

Выходные на День независимости - прекрасный повод отправиться в путешествие за новыми впечатлениями. Одна из популярных среди жителей Киева областей для непродолжительных путешествий - Черниговская.

Здесь и сам Чернигов с целым рядом исторических и современных локаций, и уже широко известные Голубые озера с пляжным отдыхом. Впрочем, этот регион настолько богат интересными местами, что задержаться здесь можно и стоит на дольше, чем день или два.

В предыдущей статье мы подробно рассмотрели пляжи и инфраструктуру вокруг Голубых озер. Они представляют собой три водоема возле села Олешня.

Эти необычные озера среди сосновых лесов Черниговщины называют Голубыми. А еще их прозвали "черниговскими Мальдивами" благодаря яркому цвету воды.

Ранее здесь действовали карьеры по добыче кварцевого песка для стекольной промышленности. Карьеры постепенно наполнились подземными источниками, и дали Черниговщине три красивых водоема, окруженные лесом: Большое, Зеленое и Черное озера. Поговаривают, что раньше вода в них была именно голубого цвета, но сейчас она - изумрудная.

Фото: Голубые озера на Черниговщине (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

На этот раз рассмотрим, какие места можно осмотреть неподалеку от Голубых озер, совместив спокойный комфортный отдых с ярким экскурсионным.

Идеальный вариант - если вы отправляетесь в путешествие на собственном авто. Мы составили маршрут, отправившись по которому, вы увидите максимум интересностей.

Видео: Голубые озера на Черниговщине и интересности вблизи (youtube.com/ Непопсовая UKRAINE)

Локации вблизи Голубых озер: что посмотреть в Черниговской области

Те, кто любит разбавить пляжный отдых познавательными вылазками, недалеко от Голубых озер найдут немало интересного.

Конечно же, первым в нашем списке будет старинный Чернигов. Вероятнее всего, ваш путь на Голубые озера будет пролегать именно через него, поэтому по дороге туда или обратно стоит полюбоваться его архитектурой.

Фото: Аутентичный домик на Черниговщине (Анна Дубовская/ для РБК-Украина)

Даже если вы в Чернигове бывали не раз, заезжайте посмотреть на реконструкцию парка на Детинце. Также радует глаз центральный черниговский пляж после реконструкции. От Чернигова до Голубых озер - около часа на авто.

В получасе езды от Олешни расположилось село Добрянка. Пойдите туда, если вас интересует деревянная архитектура. Вас порадуют старинная старообрядческая церковь (1790 года) и колоритные домики местных.

Фото: Старообрядческая церковь в селе Добрянка (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Поселок городского типа Любеч, когда-то было важным городом на пути из варяг в греки, а первое упоминание о нем в летописях относится к 882 году.

Здесь сохранилось много интересного, но найти все исторические места самостоятельно сложно из-за неразвитой туристической навигации, поэтому лучше заказать экскурсию.

Фото: Вход в Антониевые пещеры в Любече (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Вы увидите Антониевы пещеры (Антоний Печерский - родом именно из Любеча), каменицу Полуботка, бывший дворец, который во времена СССР изрядно испортили перестройкой, старинное монастырское кладбище, Замковую гору, Спасо-Преображенский храм (он один "спасся" из восьми церквей, которые украшали город к захвату власти большевиками).

Из Олешни до Любеча на авто вы доберетесь примерно за час.

Фото: Пейзаж, открывающийся с Замковой горы в Любече (Анна Дубовская/для РБК -Украина)

Фото: Спасо-Преображенский храм в Любече (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Городок Седнев стоит посетить по дороге в Чернигов. Придется сделать небольшой крюк, но это место стоит лишних километров.

Город появился еще в долитописные времена. Вас здесь удивит деревянная казацкая Георгиевская церковь (середина XVIII века), где снимали кадры фильма "Вий" по повести Николая Гоголя.

Фото: Воскресенская церковь в Седневе (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Фото: Георгиевская церковь (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Также посетите усадьбы полковника Лизогуба и его усыпальнице – Воскресенской церкви (XVIII век), вас непременно очаруют виды на реку Снов из беседки Глебова.

В Седневе вы увидите огромное здание с колоннами и подумаете, что это какой-то старинный дворец, но нет, это построенная в 2012 году школа.

От Олешни до Седнева - чуть более часа езды.

Чернигов: с чего начать прогулку

Начать осмотр черниговских достопримечательностей советую со Свято-Троицкого собора и его колокольни. Затем направляйтесь к парку "Болдины горы".

Хотя в нем проходит реконструкция, парк достоин внимания: в нем сохранились остатки старинного кладбища и могила классика украинской литературы Михаила Коцюбинского, а когда спуститесь по лестнице, то увидите Ильинскую церковь и знаменитые Антониевы пещеры.

Фото: Улицы Чернигова (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Фото: Чернигов, Детинец (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

От обелиска памяти защитников Отечества в ясную погоду открываются волшебные пейзажи с верхушками церквей Черниговского детинца.

Эту древнюю часть города стоит посетить следующей, чтобы увидеть невероятную концентрацию исторических жемчужин:

Спасо-Преображенский и Борисоглебский соборы;

Черниговский коллегиум;

дома архиепископа и Ивана Мазепы;

мужскую и женскую гимназии;

чугунные бастионные пушки и несколько памятников, среди которых самым популярным является памятник Тарасу Шевченко (как увидите его, то поймете, почему).

Фото: Центральный пляж в Чернигове (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Напомним, ранее мы писали, что посмотреть в Сумской области и почему стоит поехать на реку Сейм.

Также сообщалось, что нового ввели для туристов в Черкасской области в этом году.