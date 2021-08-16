Міста-фортеці та пам’ятки природи: чому варто побувати на Сеймі - "екваторі" Сумщини

Нерозкритий потенціал туристичних маршрутів: чим може зацікавити регіон

В Україні – багато річок, які відомі серед туристів та стають точками на карті для безлічі різних видів мандрівок: від простого походу на природу з наметами до великих екскурсійних маршрутів та активних видів відпочинку.

Сплави на байдарках Південним Бугом, туристичні маршрути до Буцького каньйону на річці Гірський Тикич у Черкаській області, екскурсії на розлив Десни на Чернігівщині з можливостями відвідати архітектурні цікавинки неподалік вже давно популярні серед українських мандрівників, які цікавляться подібними видами відпочинку.

Проте туристичний потенціал річки Сейм досі не розкритий для "масового" туриста, а відпочинок біля локацій навколо водойми - переважно прерогатива місцевих мешканців.

Про те, чим може цікавити мандрівників річка, чим регіональний ландшафтний парк відрізняється від заповідника та які найцікавіші місця варто побачити на Сеймі та поблизу річки, РБК-Україна розповідає геоботанік Сергій Панченко, який мешкає на території Сеймського регіонального ландшафтного парку, протягом 25 років досліджує його територію та був ініціатором створення адміністрації цього РЛП.

Як утворилася та де протікає річка Сейм

Сейм - річка, яка протікає через Сумську област та в межах Чернігівської впадає в Десну. Особлива вона тим, що є межею Поліської низовини, Полтавської рівнини та Середньоруської височини, де, власне, й починається. Тому річка стрімка і чиста, має звивисте русло, ділиться на рукави. Окрім того, річка також має широченну долину, пояснює Сергій Панченко.

"Це немовби Гранд Каньйон. Проте не в глибину, а в ширину! Утворенню його сприяв льодовик, що тут був під час піку льодовикового періоду. З крутосхилів відкриваються гарні краєвиди, по берегах Сейму можна бачити крейдяні гори, виходи пісковиків з дна прадавніх океанів, принесені льодовиком гранітні брили", - каже науковець.

Фото: Сейм на мапі басейну Десни (uk.wikipedia.org)

Долина Сейму була межею поширення археологічних культур, в різні історичні епохи тут проходили межі держав, відбувалися культурні обміни.

Чисті пляжі та екскурсійні маршрути: чим цікавий Сейм для мандрівників

Навколо території ріки Сейм - гарні місця для активного туризму, адже вздовж річки розташовані чисті пляжі, соснові бори, листяні ліси, нехай поки та відстає інфраструктура, каже Сергій Панченко.

"Для туристів, які не звикли до намету чи літніх будиночків, привабливими будуть Путивль і Батурин, що стоять безпосередньо на берегах Сейму. Навіть маленькі села мають свій колорит":

Мутин;

Камінь;

Спаське;

Вирівка;

Литвиновичі;

Воргол.

Поруч розташовані Конотоп і Кролевець.

Фото: Краєвиди на річку Сейм, Чернігівська область (РБК-Україна)

Долини, заплави та луки: чим особливий Сеймський регіональний ландшафтний парк

"Ландшафтне різноманіття найбільш представлене у Сеймському регіональному ландшафтному парку. Він - найбільший в Україні! Більша частина парку – це долина Сейму з широченними тут піщаними рівнинами, де все так нагадує полісся, а місцями навіть тайгу з чорницею, брусницею, сфагновими болотами. Саме в цих лісах мешкає шість десятків диких зубрів", - розповідає співрозмовник.

Річка періодично розливається і заплава (оболонь) теж широка, вкрита луками. Проте тут збереглися і класичні дубово-ясенові ліси. Як, наприклад в урочищі Боромля. Більше лісів на високому правому березі, посіченому ярами.

Фото: Розлив Сейма навесні (РБК-Україна)

До слова, раніше РБК-Україна писало, що на Десні навесні після сніжних зим бувають видовищні розливи. Аналогічне явище у певні періоди (не щороку) може спостерігатися й на річці Сейм. Для туристів це виглядає надзвичайно яскраво, проте для місцевих може створювати проблеми, адже затопленими можуть бути важливі транспортні шляхи.

Саме по схилах ярів і залишилися ліси, бо рівні ділянки зайняті під ріллю. Села на правому березі стоять на терасах річки. Сейм в межах ландшафтного парку приймає притоки – Клевень, Чашу, Єзуч, Куколку та інші річки. Вони також цікаві. Долина Сейму – межа культур лісової та лісостепової. Тому виникнення поселень тут мало і оборонне, і торгівельне значення.

Наприклад, село Мельня виникло на перехресті торгівельних шляхів, бо стоїть саме навпроти гирла Куколки, якою човном можна було потрапити в Сулу і далі до Дніпра.

Фото: Палац гетьмана Розумовського у Батурині (РБК-Україна)

Путивль – древнє, тисячолітнє місце, з яким пов’язують події "Слова о полку Ігоревім", воно довгий час перебувало під владою Москви, й тому тут збереглися унікальні архітектурні пам’ятки побудовані в часи Івана Грозного, рідкісні загалом для Росії.

Батурин – гетьманська столиця - в наш час доволі відомий туристичний центр. Довкола Сейму збереглося багато старовинних парків, садиб. А чого варті невеличкі села – колишні хутори Конотопських сотників Лісогубівка, Таранське, Сарнавщина, де були їх млини, перевози. Як вдало вміли обирати місце для поселення – це по суті своїй невеличкі геологічні пам’ятки та де не складно знайти шматочки кераміки часів єгипетських пірамід.

Чим регіональний ландшафтний парк відрізняється від заповідника

Сейму поталанило, що тут створено Сеймський регіональний ландшафтний парк ще у 1995 році, зауважує Сергій Панченко.

"Це найсучасніший формат збереження природи й водночас розвитку краю. Це відносно м’яка у своєму режимі природоохоронна територія: землі з господарського використання не вилучаються, навіть здебільшого залишаються у своїх власників. Це щось на зразок природоохоронного кооперативу, члени якого розуміють важливість збереження природи та вміють скористатися конкурентними перевагами життя серед натуральних або навіть диких ландшафтів", - пояснює він.

Фото: Батурин – легендарне місто на Чернігівщині, колишня Гетьманська столиця на схилах Сейма (РБК-Україна)

На його думку, держава і місцева влада мала б сприяти таким ініціативам і в їхньому випадку створили спеціальну адміністрацію.

"В ідеалі до управління територією могло б залучатися місцеве населення. Коли діалог налагоджено, регіональні ландшафтні парки не лише зберігають і відтворюють природу, але ще й сприяють організації відпочинку людей, мотивують до раціонального використання природних ресурсів та є науковими центрами та освітніми закладами", - каже Панченко.

Формат регіонального ландшафтного парку, на відміну, від заповідника, передбачає різноманітний режим використання земель, менше заборон та обмежень – є ділянки для сільського господарства, розбудови туристичної інфраструктури, а найбільш дикі та важкодоступні місця – для дикої природи.

"Головне - не змінювати ландшафт створенням нових полів, кар’єрів, будівництвом великих підприємств", - додає фахівець.

Маршрути навколо Сейму: куди варто вирушити мандрівникам

На превеликий жаль, через недостатню обізнаність людей, через недовіру до ініціатив влади, ідея Сеймського регіонального ландшафтного парку сприймається важко, каже Сергій Панченко.

" Тут важливий діалог між гілками влади, органами місцевого самоврядування. Поки немає чіткого розуміння як розвиватися ландшафтному парку, власники земельних ділянок, а більше орендарі орють луки й вирощують тут соняшник і кукурудзу і це на землях, які періодично затоплюються повеневими водами! Є низка інших проблем – сміття, видобуток піску, неочищені стоки".

Та попри все, це територія довкола Сейму може задовольнити багато категорій туристів. Наприклад, для допитливих складено туристичні маршрути частково або повністю (до конотопських зубрів, гетьманськими столицями), розробили схему нового – садибами Глухова та околиць, де жили й творили люди, які зробили значний внесок в розвиток української культури та державності.

Фото: Путивль - стародавнє місто на Посейм'ї у Конотопському районі. На фото - Мовчанський монастир 1591 року (wikipedia.org)

Та навіть поїздка краєзнавчими музеями Конотопа, Бурині, Путивля та Кролевця свого часу нами була перетворена у прообраз Конотопського туристичного кільця, яке наразі намагаються розробити. Надзвичайно велика освітня роль цього краю.

Тут надзвичайно продуктивно вдавалося проводити навчальні практики для студентів Києво-Могилянської академії, мені доводилося працювати зі студентами-дипломниками із КНУ ім. Тараса Шевченка, Глухівського НПУ ім. Олександра Довженка, проводили біологічні школи для вихованців місцевих гуртків Малої академії наук. Що не вдається побачити в долині Сейму – неподалік розташовані Десна, Новгород-Сіверський", - розповідає він.

Відео: Під Конотопом можна поспостерігати за зубрами (youtube.com/телеканал ДОМ)

Найцікавіші місця, які варто відвідати поблизу річки Сейм

На прохання РБК-Україна Сергій Панченко називає цікаві локації, які варто відвідати туристам навколо території річки Сейм.

- Батурин та Путивль - колись потужні фортеці, що втратили своє стратегічне значення, але зберегли пам’ятки архітектури та колорит;

- крутосхили села Спаське та Божок, звідки відкривається неймовірний пейзаж на всю долину Сейму, недарма тут розташувалася ціла тусовка парапланеристів!

- Спадщанський ліс – лише нещодавно описаний у природничому плані, а так відомий як угіддя Спасо-Преображенського монастиря та осередок партизанського руху під час Другої світової війни;

- парки сіл Камінь, Волокитине та Воргол, що мають свою історію, часто унікальний набір рослин, нехай і різною мірою занедбані, але з гарним гідом сумувати не доведеться;

- конотопські зубри - особливо взимку, коли вони біля місць підгодівлі можуть здалеку попозувати, але й тут без гіда не обійтися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що приготували для туристів, які їдуть на озеро Синевир в Карпати.

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