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Пляжі та архітектура. Українське місто увійшло до престижного британського рейтингу для поїздок у 2022 році

Автор: Євгенія Тугушева

Туристичні експерти вважають плюсом те, що в Україну можна подорожувати без віз

Відоме онлайн-видання Великої Британії The Independent включило українську Одесу до списку міст, які варто відвідати у 2022 році, повідомляє УНІАН Туризм у Telegram-каналі.

До переваг Одеси британські туристичні експерти відзначили чудову архітектуру 19 століття, багату історичну спадщину, гарне розташування на березі моря, пляж Аркадія, зручне транспортне сполучення аеропорту Одеси з центром міста та можливість подорожувати в Україну без віз та вигідні ціни на проживання в одеських готелях.

Також експерти зазначають, що нещодавно відбулося відкриття прямих рейсів маршрутом "Одеса - Лондон", і це – ще один аргумент на користь того, щоб спланувати подорож.

Фото: Пам'ятник дюку де Рішельє в Одесі (wikipedia.org/konstantin-brizhnichenko)

Повний рейтинг міст за версією видання, які варто відвідати 2022-го, виглядає так:

  1. Відень, Австрія).
  2. Ханья (Кріт, Греція).
  3. Неаполь (Італія).
  4. Париж, Франція).
  5. Сеул (Південна Корея).
  6. Каунас (Литва).
  7. Осло (Норвегія).
  8. Спліт (Хорватія)

Нагадаємо, раніше ми писали про рейтинг найпопулярніших напрямків подорожей у 2021 році.

Також став відомий рейтинг найбажаніших напрямків для відвідування у 2022 році.

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Одеса