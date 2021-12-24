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Від Мадрида до Дубая: названі найпопулярніші напрями подорожей у році, що минає

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П'ятниця 24 грудня 2021 14:29
Від Мадрида до Дубая: названі найпопулярніші напрями подорожей у році, що минає Фото: Мадрид, Іспанія (unsplash.com/ jorge-fernandez-salas)
Автор: Євгенія Тугушева

Поїздки до ОАЕ виявилися найпопулярнішими серед туристів

Сервіс Forward Keys опублікував рейтинг найпопулярніших напрямків 2021 року. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Дані рейтингу проводилися на основі відстеження тенденцій авіакомпаній та туризму в режимі реального часу.

Очолив рейтинг Дубай, а до трійки популярних напрямків увійшли Канкун та Стамбул.

Варто зазначити, що на результати рейтингу вплинули карантинні обмеження, які країни запровадили через пандемію та поширення нового виду штаму "Омікрон". Також цікаво, що до списку популярних напрямків увійшли лише два міста в Європі — Лондона у Великій Британії та Мадрид в Іспанії.

Від Мадрида до Дубая: названі найпопулярніші напрями подорожей у році, що минає

Фото: Очолив рейтинг Дубай (unsplash.com/sascha-bosshard)

10 найпопулярніших напрямків 2021 року

1. Дубай (ОАЕ).

2. Канкун (Мексика).

3. Стамбул (Туреччина).

4. Нью-Йорк (США).

5. Маямі (США).

6. Париж (Франція).

7. Доха (Катар).

8. Лондон (Велика Британія).

9. Каїр (Єгипет).

10. Мадрид (Іспанія).

Нагадаємо, раніше ми писали про рейтинг найбажаніших напрямків для відвідування у 2022 році.

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