Пляжи и архитектура. Украинский город вошел в престижный британский рейтинг для поездок в 2022 году

Туристические эксперты считают плюсом то, что в Украину можно путешествовать без виз
Знаменитое онлайн-издание Великобритании The Independent включило украинскую Одессу в список городов, которые стоит посетить в 2022 году, сообщает The Independent.
В качестве преимуществ Одессы британские туристические эксперты отмечают великолепную архитектуру 19 века, богатое историческое наследие, красивое расположение на берегу моря, пляж Аркадия, удобное транспортное сообщение аэропорта Одессы с центром города и возможность путешествовать в Украину без виз и выгодные цены на проживание в одесских отелях.
Также эксперты отмечают, что недавно прошло открытие прямых рейсов по маршруту "Одесса - Лондон", и это – еще один аргумент в пользу того, чтобы спланировать путешествие.
Фото: Памятник дюку де Ришелье в Одессе (wikipedia.org/konstantin-brizhnichenko)
Полный рейтинг городов по версии издания, которые стоит посетить в 2022-м, выглядит следующим образом:
Напомним, ранее ми писали про рейтинг самых популярных направлений путешествий в 2021 году.
Также стал известен рейтинг самых желанных направлений для посещения в 2022 году.