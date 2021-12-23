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Атмосфера історії та захоплюючі пейзажі. Названі найбажаніші країни для поїздок у 2022 році

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Четвер 23 грудня 2021 12:32
Атмосфера історії та захоплюючі пейзажі. Названі найбажаніші країни для поїздок у 2022 році Фото: Венеція, Італія (unsplash.com/daniel-corneschi)
Автор: Євгенія Тугушева

Очолила рейтинг Італія, яка зараз закрита для туристів з України

Американський сервіс ESTA склав свій рейтинг найбажаніших напрямків для відвідування у 2022 році. Про це йдеться на сайті компанії.

Серед відомих історичних пам'яток, захоплюючих пейзажів та стародавніх руїн є багато різних місць у всіх куточках світу, які хочуть відвідати туристи, зазначається у рейтингу.

Команда ESTA склала список бажаних для відвідування країн на основі аналізу даних понад 100 статей та списку побажань та згадок на сервісі. Абсолютним переможцем рейтингу стала Італія. У неї виявилося понад 67% згадок на сервісі.

Друге місце за популярністю займають США (56%), а на третьому опинилася Велика Британія (55%).

Зазначимо, що Італія зараз закрита для туристів з України. Від 16 грудня 2021 року всі мандрівники з нашої країни не зможуть в'їхати туди з "несуттєвих" причин. Виняток становлять лише ті, хто їде з метою навчання, лікування, відвідування родичів тощо.

10 найпопулярніших країн для відвідування у 2022 році:

  1. Італія
  2. США
  3. Велика Британія
  4. Франція
  5. ​​Австралія
  6. ​Ісландія
  7. ​​​Японія
  8. ​​​Китай
  9. Греція
  10. ​​Перу

​​​ ​Атмосфера історії та захоплюючі пейзажі. Названі найбажаніші країни для поїздок у 2022 році

Фото: Париж, Франція (unsplash.com/fabien-maurin)

​​Також у компанії склали окремий список міст, які хочуть відвідати туристи у 2022 році. У списку локацій: Париж, Венеція, Нью-Йорк, Лондон, Рим, Токіо, Гіза, Барселона, Афіни, Кейптаун та Балі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Європейська рада з подорожей прогнозує поступове подорожчання перельотів.

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