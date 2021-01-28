Піщані пляжі і сервіс у готелях: порівнюємо два найпопулярніших курорти Єгипту

Єгипет з року в рік залишається найпопулярнішим напрямком для зимового відпочинку українців. Туристи часто не можуть вибрати, який з двох найвідоміших курортів їм вибрати для відпустки - Шарм-ель-Шейх чи Хургаду.

В цьому сезоні готелі Хургади пропонують суттєві знижки, щоб компенсувати брак іноземних туристів. Але попри це, багато відпочивальників за звичкою купують тури в Шарм-ель-Шейх.

Експерти туристичного ринку запевняють – вся справа в "міфах" про особливості відпочинку на цих курортах. І розповідають про переваги та недоліки Хургади та Шарм-ель-Шейха в зимові місяці.

Пляжі Хургади: з коралами та в бухтах

Головний плюс Хургади - відмінні піщані пляжі, які дуже подобаються сім'ям з дітьми, каже в коментарі РБК-Україна Олеся Маніна, менеджер з туризму компанії "Подорож у мрії".

"Мінус Хургади - наявність вітрів в зимовий період. Через вітер на пляжі прохолодніше, ніж у Шармі. Навіть якщо температура води ідентична, то Хургаду розглядають для відпочинку переважно влітку", - розповіла туристичний агент.

Фото: Підводний світ Червоного моря (pixabay.com)

За її словами, коралові рифи є далеко не на всіх пляжах Хургади. І там, де є, вони "скромніші", ніж у Шарм-ель-Шейху і Марса-Аламі.

З переваг відпочинку в Хургаді та Шарм-ель-Шейху в експертів туристичного бізнесу думки розходяться. Наприклад, директор туристичного агентства "Променада тур" Оксана Рибальченко на своїй сторінці в Facebook спростувала деякі поширені "міфи".

"Є помилкове уявлення, що в Хургаді сильні відливи. Насправді - ні. Точніше, вони є, але все залежить від конкретного готелю. Рельєф берегової такий дивний, що два готелі поруч можуть бути як з балійським кілометровим відливом, так і з хорошим пологим заходом без сюрпризів", - попереджає фахівець.

На її думку, багато туристів помилково вважають, що на курорті Хургада немає коралів. Насправді підводний світ мало поступається Шарм-ель-Шейху.

"Є все: і рифи, і риби, і захід тільки з понтона. Є готелі, в яких пляж і море нічим не відрізняються від готелів у Шармі", - стверджує вона.

Фото: Готель в Хургаді (booking.com)

Крім того, навіть у вітряні зимові місяці відпочинок в Хургаді може бути комфортним, якщо знати місця.

"У Хургаді є закриті бухти Макаді, Сахль Хашиш, де немає місцевого населення, а території абсолютно автономні від зовнішніх подразників і захищені від вітрів", - пише Ольга Рибальченко.

Готелі Хургади на порядок дешевші

В тому, що в Хургаді чимало якісних готелів, фахівці сходяться на думці. За словами Олесі Маніної, в Хургаді досить різноманітна готельна база.

"Багато готелів Хургади на порядок кращі, ніж готелі Шарму в співвідношенні ціна/якість/новизна. У часи "до пандемії" більшість європейців вибирали готелі Хургади і Марса-Алам для відпочинку. А туристи з СНД більше люблять Шарм-ель-Шейх у зимовий період", - розповідає вона.

Через те, що відпочинок в Шарм-ель-Шейху більш популярний серед українських туристів, за ним закріпилася жартівлива слава "україно-білоруського філії", відзначають турагенти.

"Не знаю хто придумав, що Шарм - це круто, а Хургада "відстій". Сьогодні якраз тут більше готелів, що пропонують гідний рівень за всіма параметрами. На відміну від Шарм-ель-Шейха, в Хургаду літають європейці. В таких локаціях сервіс вищий", - вказує на переваги готелів Хургади Оксана Рибальченко.

Фото: Відпочинок в Хургаді (booking.com)

Вона відзначає особливості цінової політики на обох курортах: якщо порівнювати готелі одного рівня в Шарм-ель-Шейху і Хургаді, то на другому курорті вартість на порядок нижча.

Чим може розчарувати відпочинок в Шарм-ель-Шейху

Знаменитий і найпопулярніший морський курорт Єгипту цінується за розвинену інфраструктуру і красиві "домашні" рифи в прибережних зонах готелів.

"Головні переваги Шарму в зимовий період: наявність безвітряних бухт, а також - чудові коралові рифи прямо на окремих пляжах", - розповідає Олеся Маніна.

Фото: Готель у Шарм-ель-Шейху (booking.com)

За її словами, готелі в Шарм-ель-Шейху часто можуть розчарувати якістю, а гарне розміщення ще потрібно встигнути забронювати.

"Готельна база часто розчаровує. У святкові та популярні періоди відпусток номери в готелях "ціна дорівнює якість" розкуповують дуже заздалегідь", - попереджає вона.

Фахівець застерігає, що багато готелів у Шарм-ель-Шейху можуть бути розташовані у відмінному місці. Але при цьому давно потребують ремонту і кращого управління. При цьому зазначена категорія готелю не гарантує відповідного сервісу.

"Зірковість готелів у Шарм-ель-Шейху не завжди відповідає рівню", - резюмує менеджер з туризму.

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