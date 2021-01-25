"Залишилася зовсім без грошей": туристка розкрила неприємні деталі про відпочинок у Єгипті

Фото: Один з готелів Єгипту (booking.com)

Як вберегтися від крадіжок під час відпустки за кордоном

Під час відпочинку в Єгипті або будь-якій іншій країні з туристами можуть ставатися неприємні ситуації. Приміром, практично ніхто не застрахований від крадіжок: виявити пропажу грошей або інших речей можна на будь-якому етапі поїздки - від аеропорту до готелю.

З крадіжкою грошей під час екскурсії в Єгипті зіткнулася киянка Тетяна Мельниченко. Про неприємної ситуації вона розповіла РБК-Україна.

"Я їздила в Шарм-ель-Шейх у листопаді минулого року. Це була моя перша поїздка до Єгипту. Не будучи прихильницею "ледачого" пляжного відпочинку, довго відкладала купівлю туру. Але в умовах, коли багато країн закриті, вибирати не доводиться. І коли все-таки поїхала, то вирішила, що неодмінно буду брати екскурсії, щоб побачити в країні якомога більше", - згадує вона.

Гаманець вкрали під час екскурсії

Під час однієї з екскурсій Тетяна разом з групою інших туристів поїхала подивитися піраміди Гізи - всесвітньо відомий комплекс стародавніх пам'ятників на плато Гіза у передмісті столиці Єгипту, Каїра.

"Екскурсія проходила з усіма з обмеженнями. Скрізь всі дотримувалися дистанції: і в автобусі, і під час прогулянки. Але раптово я побачила, що моя сумка, яку я носила на плечі, рівне розрізана, і в ній немає гаманця. Дивно, коли його встигли вкрасти. Неподалік була ще одна група туристів, і кілька місцевих. Але масового скупчення людей точно не було", - розповідає Тетяна.

За словами туристки, їй пощастило в тому сенсі, що в гаманці на момент крадіжки не було кредитних карток, які б довелося терміново блокувати.

Фото: Як убезпечитися від крадіжок під час відпустки? (booking.com)

"Мені не довелося з-за кордону телефонувати до банків з проханням заблокувати картки. Я їх зберігаю в іншому місці. Але у мене пропало 70 доларів готівкою, про що дуже шкодую. Хотіла купити на них подарунки родичам. Але на момент екскурсії я залишилася зовсім без грошей", - говорить вона.

Гід, який займався екскурсією, оперативно покликав охорону, а ті викликали поліцію, розповідає дівчина. Правоохоронці взяли у неї заяву про зникнення грошей, але на цьому все закінчилося, згадує Тетяна.

Як вберегтися від подібних ситуацій у відпустці

"Виходячи з мого досвіду, можу сформулювати декілька порад для туристів", - додає вона.

За нашим проханням туристка перераховує поради про те, як убезпечити себе перед поїздкою і під час відпочинку.

Носіть з собою переважно дрібні гроші;

Не беріть з собою великі суми, особливо на пляж, де ви будете відходити на якийсь час від особистих речей;

Зберігайте банківські карти у складнодоступних місцях - таких, про які знаєте тільки ви;

Випишіть перед поїздкою номери телефонів служб підтримки банків та вашої страхової компанії;

У разі крадіжки в готелі - негайно зверніться на ресепшен та паралельно - до своєї туристичної компанії й до страхової, якщо це необхідно.

"Гроші можуть зникнути навіть з сейфа в готелі"

За словами Тетяни Мельниченко, від інших туристів вона чула історії про те, як у них гроші зникали навіть з сейфів у готелях, які охороняються.

Фото: Гроші та особисті речі можуть зникнути навіть у дорогому готелі, каже туристка (booking.com)

"Тут вже багато залежить від готелю. Звичайно, таке може статися навіть у найдорожчому. Але в п'ятизіркових таке трапляється рідше. На жаль, у багатьох туристів таке буває в день від'їзду, коли часу розбиратися і викликати поліцію вже немає. Тому варто бути уважними буквально всюди", - відзначає туристка.

Вона радить не брати з собою на відпочинок прикраси та інші дорогі речі.

"Не бачу сенсу везти з собою якісь золоті ланцюжки, і так далі. Чула, що деякі здають це все в сейф. Але, відверто кажучи, я зовсім не розумію, навіщо взагалі везти подібне на відпочинок, зайвий раз піддаючи себе небезпеці", - висловлює думку вона.

За її словами, багато хто вирішує не викликати поліцію, але це все ж потрібно робити. Як мінімум хоча б для того, щоб мати документ, що підтверджує факт крадіжки.

"З ним можна звернутися в посольство. Не знаю, чи допоможе це чи ні. Але чула, що деяким відшкодовували мінімальні суми на повернення назад. Це стосувалося перш за все тих туристів, хто їздив не по путівці, а самостійно. Бо у тих, хто бронює тур, вже переважно оплачений трансфер та переліт назад додому", - зазначає Тетяна Мельниченко.

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