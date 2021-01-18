Теплі пляжі та панорамні готелі: на єгипетському курорті оголосили значні знижки

Фото: Відпочинок у готелі в Хургаді (booking.com)

Акції діють в готелях Хургади до 20 лютого

Готелі та курортні селища в Єгипті оголосили про великі знижки цієї зими. Привабливі пропозиції з'явилися у Хургаді – ціни знизили більше, ніж у двічі.

Сезон знижок у Хургаді відкрили в надії компенсувати різкий спад в міжнародному туризмі та залучити місцевих відпочивальників під час відпусток у країні, які закінчаться 20 лютого.

Фото: Знижки пропонують 5-зіркові готелі (booking.com)

Наскільки подешевшають готелі

Кілька туристичних селищ запропонували знизити ціни на бронювання - до 600 єгипетських фунтів за двомісний номер з проживанням за системою «все включено», щоб залучити більше гостей. Про це повідомляє Egypt Independent.

Додаткові пропозиції передбачають збільшення знижок з 30% до 50%. Таким чином, ціни на бронювання номерів у 4-зіркових готелях впали з 1600 єгипетських фунтів (102 доларів) до 600 (39 доларів). У той же час, у 5-зіркових готелях вартість номера знизилася з 3000 (192 долари) до 1600 єгипетських фунтів.

Рівень цін також знизився в готелях в районах, які приваблюють людей з високим доходом і знаменитостей: Сома-Бей, Макаді-Бей, Сахл Хашиш і Аль-Гуна.

Співробітник одного з готелів Хургади Хоссам Салех розповів, що адміністрації готелів і туристичні компанії пропонують знижки і бонуси - наприклад, додавання безкоштовної ночі до триденного бронювання або безкоштовне проживання для дітей до 12 років.

У той же час, керівник туристичної компанії Махмуд Арафа сказав, що кількість іноземних туристів, що прибувають в Хургаду, як і раніше, невелика - турпотік став набагато меншим після локдаунів у Німеччині і Великобританії.

Фото: У готелях сподіваються привабити хоча б місцевих туристів (booking.com)

Де ще знизять ціни

З 15 січня у Єгипті запустили програму знижок на квитки і готелі для місцевих і іноземних мандрівників. Вона стосується як вартості проживання в готелях, так і вартості екскурсій і внутрішніх авіаперельотів, і буде діяти до кінця зими.

Єгипетська готельна асоціація готується оголосити назви і ціни готелів, які беруть участь в ініціативі - у категоріях трьох, чотирьох і п'яти зірок. Готелі будуть надавати знижки на номери, продовжуючи працювати на 50 відсотків своєї місткості.

Ціни на авіаквитки з Каїра і Олександрії будуть доступні за фіксованою ціною: 1500 єгипетських фунтів (2670 гривень) до Луксора і Асуана, 1800 єгипетських фунтів до Шарм-ель-Шейха, Хургади і Таби і 2000 єгипетських фунтів - до Марса Алам.

Фото: Дайвінг - популярна розвага туристів (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок в готелях

Ми перевірили ціни на проживання в готелях Хургади і курортних селищ на 31 січня - 1 лютого на сайті бронювання готелів booking.com і вибрали найкращі знижки.

The Three Corners Sunny Beach Resort 4* - від 844 гривень за двомісний номер (на 59% дешевше, ніж зазвичай).

Hilton Hurgada Plasa 5* - від 1871 гривень за номер для двох (на 48% відсотків дешевше, ніж зазвичай).

Sunrise Сhristal Bay Resort 5* - від 1637 гривень для двох в покращеному номері (на 44 % дешевше).

Labranda Royal Makadi 5* – від 1354 гривень за двох у номері-стандарт (на 43% дешевше, ніж зазвичай).

При поїздці в Єгипет у туристів вимагають негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не раніше, ніж за 72 години до вильоту. Плата за візу для туристів скасована до кінця 30 квітня 2021 року. Країна знаходиться в "зеленому" списку українського МОЗ, тому здавати тести після повернення в Україну не потрібно.

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