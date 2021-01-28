Песчаные пляжи и сервис в отелях: сравниваем два самых популярных курорта Египта

Египет из года в год остается самым популярным направлением для зимнего отдыха украинцев. Туристы часто не могут выбрать, какой из двух самых известных курортов им выбрать для отпуска - Шарм-эль-Шейх или Хургаду.

В этом сезоне отели Хургады предлагают существенные скидки, чтобы компенсировать недостаток иностранных туристов. Но несмотря на это, многие отдыхающие по привычке покупают туры в Шарм-эль-Шейх.

Эксперты туристического рынка уверяют – все дело в "мифах" об особенностях отдыха на этих курортах. И рассказывают о преимуществах и недостатках Хургады и Шарм-эль-Шейха в зимние месяцы.

Пляжи Хургады: с кораллами и в бухтах

Главный плюс Хургады - отличные песчаные пляжи, которые очень нравятся семьям с детьми, говорит в комментарии РБК-Украина Олеся Манина, менеджер по туризму компании "Подорож у мрії".

"Минус Хургады - наличие ветров в зимний период. А за счёт ветра на пляже прохладнее, чем в Шарме. Даже если температура воды идентичная, то Хургаду рассматривают для отдыха преимущественно летом", - рассказала туристический агент.

Фото: Подводный мир Красного моря (pixabay.com)

По ее словам, коралловые рифы есть далеко не на всех пляжах Хургады. И там, где есть, они "скромнее", чем в Шарм-эль-Шейхе и Марса-Аламе.

По преимуществам отдыха в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе у экспертов туристического бизнеса мнения расходятся. Например, директор туристического агентства "Променада тур" Оксана Рыбальченко на своей странице в Facebook опровергла некоторые распространенные "мифы".

"Есть заблуждение, что в Хургаде сильные отливы. На самом деле - нет. Точнее, они есть, но всё зависит от конкретного отеля. Береговой рельеф такой странный, что два рядом стоящие отеля могут быть как с балийским километровым отливом, так и с хорошим, пологим заходом без сюрпризов", - предупреждает специалист.

По ее мнению, многие туристы заблуждаются, что на курорте Хургада нет кораллов. На самом деле подводный мир немногим уступает Шарм-эль-Шейху.

"Есть всё: и рифы, и рыбы, и заход только с понтона. Есть отели, в которых пляж и море ничем не отличаются от отелей в Шарме", - утверждает она.

Фото: Отель в Хургаде (booking.com)

Кроме того, даже в ветреные зимние месяцы отдых в Хургаде может быть комфортным, если знать места.

"В Хургаде есть закрытые бухты Макади, Сахль Хашиш, где нет местного населения, а территории абсолютно автономные от внешних раздражителей и защищены от ветров", - пишет Ольга Рыбальченко.

Отели Хургады на порядок дешевле

В том, что в Хургаде немало качественных отелей, специалисты сходятся во мнении. По словам Олеси Маниной, в Хургаде достаточно разнообразная отельная база.

"Многие отели Хургады на порядок лучше, чем отели Шарма в соотношении цена/качество/новизна. Во времена "до пандемии" большинство европейцев выбирали отели Хургады и Марса-Алама для отдыха. А туристы из СНГ больше любят Шарм-эль-Шейх в зимний период", - рассказывает она.

Из-за того, что отдых в Шарм-эль-Шейхе более популярен среди украинских туристов, за ним закрепилась шутливая слава "украино-белорусского филиала", отмечают турагенты.

"Не знаю кто придумал, что Шарм - это круто, а Хургада "отстой". Сегодня как раз здесь больше отелей, предлагающих достойный уровень по всем параметрам. В отличие от Шарм-эль-Шейха, в Хургаду летают европейцы. В таких локациях сервис выше", - указывает на преимущества отелей Хургады Оксана Рыбальченко.

Фото: Отдых в Хургаде (booking.com)

Она отмечает особенности ценовой политики на обоих курортах: если сравнивать отели одного уровня в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, то на втором курорте стоимость на порядок ниже.

Чем может разочаровать отдых в Шарм-эль-Шейхе

Знаменитый и самый популярный морской курорт Египта ценится за развитую инфраструктуру и красивые "домашние" рифы в прибрежных зонах отелей.

"Главные преимущества Шарма в зимний период: наличие безветренных бухт, а также - отличные коралловые рифы прямо на отельных пляжах", - рассказывает Олеся Манина.

Фото: Отель в Шарм-эль-Шейхе (booking.com)

По ее словам, отели в Шарм-эль-Шейхе часто могут разочаровать качеством, а хорошее размещение еще нужно успеть забронировать.

"Отельная база часто разочаровывает. В праздничные и популярные периоды отпусков номера в отелях "цена равняется качество" раскупают очень заранее", - предупреждает она.

Специалист предостерегает, что многие отели в Шарм-эль-Шейхе могут быть расположены в отличном месте. Но при этом давно нуждаются в ремонте и лучшего управлении. При этом указанная категория отеля не гарантирует соответственного сервиса.

"Звёздность отелей в Шарм-эль-Шейхе не всегда соответствует уровню", - резюмирует менеджер по туризму.

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