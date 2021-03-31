"Парад фараонів": туристи в Єгипті зможуть побачити унікальну подію

"Переселення" мумій транслюватимуть 400 телеканалів
В Єгипті готуються до "події століття" – в Каїрі відбудеться видовищна церемонія перевезення мумій з Єгипетського музею в новий музей Єгипетської цивілізації в Фустаті. Унікальну процесію під назвою "Золотий парад фараонів" збираються висвітлювати 400 телеканалів з усього світу, повідомляє Egypt Independent.
Парад відбудеться 3 квітня – всього з музею на площі Тахрір у "новий дім" - в Національний музей єгипетської цивілізації (NMEC) в Фустаті транспортують 22 королівські мумії.
Крім телеканалів, за парадом мумій будуть спостерігати міжнародні діячі, повідомив міністр туризму і старожитностей Халед аль-Анані.
Унікальні артефакти
Всього Каїром в спеціальних вагонах провезуть 22 мумії: 18 – королів і 4-королев. Їх відносять до 17, 18,19, 20 династій. Серед переданих в новий музей Фустата поруч з Гізою - мумії короля Рамзеса II, короля Секененра Тао, король Тутмос III, король Сеті I, цариця Хатшепсут, королева Меритамен, дружина короля Аменхотепа I, королева Яхмос Нефертарі, дружина короля Яхмоса I.
Відео: Анонс "Золотого параду фараонів" (YouTube.com/Experience Egypt)
Процесія буде проходити під посиленою охороною, а саркофаги перевозитимуть в спеціальних вагонах, розроблених для події.
Також заплановано, що парад будуть супроводжувати феєрверки і залпи.
Після того, як мумії і саркофаги доставлять в Національний музей єгипетської цивілізації (NMEC) в Фустаті, їх будуть два тижні реставрувати в сучасній лабораторії. Після цього їх виставлять на огляд в Королівському залі мумій музею.
Поки ж у музеї повним ходом йде підготовка до знаменної події – наукові співробітники разом з міністром туризму до пізньої ночі перевіряють фінальні штрихи.
До речі, перевезення 22 мумій в новий музей анонсували в середині 2020 року. Очевидно, подію довелося перенести через пандемію.
Знижки на честь відкриття музею
Міністерство туризму і старожитностей планує просувати Національний музей єгипетської цивілізації в Фустаті після його відкриття, яке заплановано на 3 квітня, повідомляє Egypt today.
Міністр туризму і старожитностей Халед аль-Анані дав дозвіл надати 50-відсоткову знижку на вхідні квитки для єгиптян і іноземців на період двох тижнів - з 4 по 17 квітня. В цей час відвідувачам покажуть головний виставковий зал.
А вже з 18 квітня туристи також зможуть заходити у Королівський зал мумій. Його відкриття збираються приурочити до Дня всесвітньої спадщини.
Цей зал будуть готувати до експозиції королівських мумій протягом двох тижнів після відкриття музею.
До речі, крім відкриття Національного музею єгипетської цивілізації в Фустаті, в Єгипті готуються до відкриття в цьому році також Великого єгипетського музею (GEM) в Гізі. Ці музеї будували для перенесення археологічних артефактів з Єгипетського музею в Каїрі.
Нагадаємо, раніше ми писали про особливості відпочинку в барвистій локації Туреччини.
Також повідомлялося, що ціни на відпочинок за кордоном різко знизилися в кінці березня.