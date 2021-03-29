Значно дешевше: ціни на відпочинок за кордоном різко знизилися в кінці березня

На попит вплинули нові правила в'їзду в Україну

Відпочинок за кордоном для українських туристів у березні несподівано став значно доступнішим: ціни на чимало пропозицій пакетних турів буквально "обвалилися".

Справа в тому, що після прийняття нових правил перетину кордону України з обов'язковим результатом ПЛР-тесту або самоізоляцією у туристичних компаній попит на закордонний відпочинок різко знизився, кажуть фахівці з туризму. Щоб зберегти лояльність клієнтів, туркомпанії знижують ціни на путівки.

Із введенням нових правил туристів чекають додаткові витрати. Так, ПЛР-тести для в'їзду в Україну з курортної країни на сім'ю з трьох осіб будуть становити мінімум 3 тисячі гривень на додоаток до ціни путівок. Через це багато українців відмовляються від запланованої відпустки. Але в туркомпаніях сподіваються, що попит відновиться вже протягом найближчих тижнів, а ціни повернуться на колишній рівень.

Поки деякі туристи поставили відпустки "на паузу", інші використовують період знижок для яскравого відпочинку в період суворого карантину в Україні. Скільки коштує відпочинок на курортах Єгипту і Туреччини на початку квітня?

"Продажі путівок різко знизилися"

Після прийняття постанови Кабміну про те, що всі, хто в'їжджає в Україну, без винятку повинні вирушити на двотижневу самоізоляцію або пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, зупинило багатьох від планування відпочинку на найближчі тижні.

Фото: Ціни на тури "обвалилися" через нові правила в'їзду в Україну (booking.com)

Зниження попиту на тури спричинило і здешевлення турів. За інформацією профільного видання "Турпрофі", електронні системи пошуку пропонують тури в Єгипет від 145 доларів за 6 днів і путівки в Туреччину від 159 євро за 7 днів.

"Сталося різке зниження продажів. Відчутне. Це пов'язано з невизначеністю щодо тестів при поверненні в Україну. За моїми відчуттями, продажі просіли на 30%. Думаю, переляк продовжиться в найближчі пару тижнів. А потім спрацює відкладений попит", - розповів виданню директор мережі турагентств "ХО" Олександр Довгопол.

Якщо інтерес туристів не повернеться до колишнього рівня, а ціни не будуть знижуватися, то туроператори будуть скорочувати польотні програми, зазначив він.

Втім, багато турагентів відзначають: тури "горять" з такою швидкістю, як не "горіли" взимку. Особливо відчутне падіння цін спостерігають в Єгипті, куди літає відпочивати в березні і квітні більша частина українських туристів.

У деяких готелях ціни знизилися майже вдвічі

Наприклад, наприкінці березня тури в 5-зіркових готелях з авіаперельотом пропонувалися за ціною 10-12 тисяч гривень на двох, в той час як в 4* в Шарм-ель-Шейху "гарячий" тур можна було знайти за ціною від 8770 гривень за двох. По деяким готелям відпочинок подешевшав мало не в два рази, повідомляють на порталі для турагентів.

Фото: П'ятизірковий готель у Хургаді (booking.com)

"Prima Life Makadi 5* раніше коштував в районі 20-22 тисяч гривень, а зараз його можна забронювати за 14 тисяч гривень на двох з перельотом і харчуванням "все включено". Виліт з Києва на шість ночей", - навела один з прикладів виданню "Майстер тура" директор турагентства "Sun Dali" Марія Степаненко.

За її даними, зниження цін відзначається у пропозиціях багатьох туроператорів, які відправляють в Єгипет чартери з туристами.

До речі, туроператори вже пропонують компенсувати вартість ПЛР-тестів для туристів після повернення додому, як це було при введенні МОЗ поділу країн на "червону" і "зелену" зону. Раніше туристи вже стикалися з тим, що під час їхнього перебування за кордоном країна відпочинку "червоніла" і при поверненні в Україну був потрібен тест.

Скільки коштують "гарячі тури"

Ми перевірили вартість відпочинку в Єгипті та Туреччині на 6-7 ночей на двох з авіаперельотом у провідних туристичних компаній на дати з 1 квітня і вибрали найнижчі ціни.

Єгипет

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" відпочинок в 3* готелі в Шарм-ель-Шейху з харчуванням "все включено" обійдеться в 8749 гривень за двох, з вильотом 1 квітня, в 4* - 8822 гривень (знижка 15%) з вильотом 2 квітня, в 5* в Хургаді – в 111930 гривень (знижка 10%) з вильотом 1 квітня. У Марса-Аламі можна провести тиждень в 4* за ціною від 15140 гривень з вильотом 1 квітня.

У мережі турагенств "HappyRest" тиждень в 3* готелі в Шарм-ель-Шейху обійдеться в 8597 гривень з вильотом 31 березня, в 4* в Шарм-ель-Шейху – в 8381 гривню з вильотом 2 квітня, в 4* в Хургаді – 9979 гривень з вильотом 31 березня, в 5* в Хургаді – 10981 гривню на 8 ночей з вильотом 31 березня, в 4* у Марса-Аламі – 15383 гривень з вильотом 1 квітня, в 5* на цьому ж курорті – 17010 з вильотом 1 квітня.

Фото: Готель в Аланії (booking.com)

Туреччина

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" тиждень в 3* готелі з харчуванням "все включено" в Сіде обійдеться в 10018 гривень з вильотом 4 квітня, в 4* з харчуванням "все включено" в Кемері – 10972 гривень, в 5* в Аланії – 12914 гривень (знижка 15%) з вильотом на ту ж дату.

У компанії "Farvater" – тиждень в 3* з харчуванням "все включено" в Аланії ободейтся в 9530 гривень з вильотом 1 квітня, в 4* в Кемері – в 11220 гривень з вильотом на ту ж дату, в 5* в Аланії - 12946 гривень з вильотом 1 квітня.

Раніше ми писали, скільки коштує відпочинок в Північній Македонії на травневі свята.

Також повідомлялося, що через нові правила в'їзду в Україну в аеропорту виникли черги туристів.