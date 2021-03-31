"Парад фараонов": туристы в Египте смогут увидеть уникальное событие

В Египте готовятся к "событию века" – в Каире пройдет зрелищная церемония перевозки мумий из Египетского музея в новый музей Египетской цивилизации в Фустате. Уникальную процессию под названием "Золотой парад фараонов" собираются освещать 400 телеканалов со всего мира, сообщает Egypt Independent.

Парад состоится 3 апреля – всего из музея на площади Тахрир в "новый дом" - в Национальный музей египетской цивилизации (NMEC) в Фустате транспортируют 22 королевские мумии.

Кроме телеканалов, за парадом мумий будут наблюдать международные деятели, сообщил министр туризма и древностей Халед аль-Анани.

Уникальные артефакты

Всего по Каиру в специальных вагонах провезут 22 мумии: 18 – королей и 4-королев. Их относят к 17, 18,19, 20 династиям. Среди переданных в новый музей Фустата рядом с Гизой - мумии короля Рамзеса II, короля Секененра Тао, король Тутмос III, король Сети I, царица Хатшепсут, королева Меритамен, жена короля Аменхотепа I, королева Яхмос Нефертари, жена короля Яхмоса I.

Видео: Анонс "Золотого парада фараонов" (YouTube.com/Experience Egypt)

Процессия будет проходить под усиленной охраной, а саркофаги будут перевозить в специальных вагонах, разработанных для события.

Также запланировано, что парад будут сопровождать фейерверки и залпы.

После того, как мумии и саркофаги доставят в Национальный музей египетской цивилизации (NMEC) в Фустате, их будут две недели реставрировать в современной лаборатории. После этого их выставят на обозрение в Королевском зале мумий музея.

Пока же в музее полным ходом идет подготовка к знаменательному событию – научные сотрудники вместе с министром туризма до поздней ночи проверяют финальные штрихи.

Фото: Египетский музей в Каире (pixabay.com)

К слову, перевоз 22 мумий в новый музей анонсировали в середине 2020 года. Очевидно, событие пришлось перенести из-за пандемии.

Скидки в честь открытия музея

Министерство туризма и древностей планирует продвигать Национальный музей египетской цивилизации в Фустате после его открытия, которое запланировано на 3 апреля, сообщает Egypt today.

Министр туризма и древностей Халед аль-Анани дал разрешение предоставить 50-процентную скидку на входные билеты для египтян и иностранцев на период двух недель - с 4 по 17 апреля. В это время посетителям покажут главный выставочный зал.

А уже с 18 апреля туристы также смогут заходить в Королевский зал мумий. Его открытие собираются приурочить ко Дню всемирного наследия.

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Этот зал будут готовить к экспозиции королевских мумий в течении двух недель после открытия музея.

Фото: Изображение царицы Хатшепсут (pixabay.com)

К слову, кроме открытия Национального музея египетской цивилизации в Фустате, в Египте готовятся к открытию в этом году также Большого египетского музея (GEM) в Гизе. Эти музеи строили для переноса археологических артефактов из Египетского музея в Каире.

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