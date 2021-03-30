Напередодні сезону: особливості відпочинку у колоритній локації Туреччини

Головні поради щодо вибору готелів у Каппадокії

Відпочинок у Туреччині приваблює туристів вражаючими екскурсіями в барвистих місцях. Днями одна з найпопулярніших туристичних локацій Туреччини – Каппадокія – стала доступнішою для українців.

З 25 березня в туристичну провінцію Невшехір в центральній Анатолії можна долетіти прямим рейсом з Києва. До кінця квітня в Каппадокію зможуть полетіти без пересадок також туристи з інших міст України.

Скільки коштує відпочинок в Каппадокії у квітні та що потрібно знати про особливості розміщення?

Українців зустрічали з квітами

В Туреччині, яка розраховує на продуктивний туристичний сезон у 2021 році, особливі надії покладають на українських туристів. Не стала винятком і Каппадокія – в провінції Невшехір готуються до напливу туристів з України після "тихого" сезону у 2020 році. Про це повідомляє агентство "Анадолу".

Фото: Видові локації в Каппадокії (booking.com)

Тому перший прямий рейс з українцями 25 березня в аеропорту зустрічали з квітами. Повідомляється, що в літаку із Києва прибули 180 туристів.

"Після проходження відповідних процедур у рамках заходів проти пандемії, кожному туристу було вручено по одній гвоздиці й подарунковому пакету", - повідомляє агентство.

В аеропорту пасажирів зустрічали заступник губернатора Невшехіра Кюбра Куртоглу, глава Управління культури та туризму Дженгіз Екіджи й керуючий аеропортом Сердар Йилмаз.

Власник туристичного агентства Музаффер Бюйюкбаш повідомив агентству "Анадолу", що прямі рейси Київ-Невшехір будуть здійснюватися двічі на тиждень. А до кінця квітня додадуться польоти в Невшехір також з інших міст України.

До речі, рейси здійснює авіакомпанія МАУ з вильотом з аеропорту "Бориспіль". Чартерна програма заявлена з 25 березня по 15 травня щочетверга та щонеділі.

Де поселитися в Каппадокії

Серед перших туристів, які полетіли чартером в Каппадокію, були й турагенти, які вивчають умови відпочинку напередодні сезону.

Так, під час поїздки засновниця компанії Kazakovs Travel Марина Казакова проінспектувала 21 готель і склала список порад тим, хто захоче провести незабутню відпустку в цій унікальній локації.

Фото: Туристи їдуть милуватися печерними містами (pixabay.com)

"Правило номер один: бронюйте готель мінімум за кілька тижнів до вильоту. Більшість гарних готелів складаються з 10-15 номерів. І розбирають їх як гарячі пиріжки. А це сезон тільки почався", - попереджає фахівець.

Також вона радить подбати про вибір місця проживання на травневі свята, оскільки у цей час очікується найбільший наплив туристів.

"Якщо збираєтеся полетіти на травневі свята, то бронюйте готель зараз. Потім доведеться жити в печерних готелях з цвіллю і вогкістю. Я не жартую", - додає вона.

Також вона радить вибирати готель у межах національного парку Гьореме. Це можуть бути такі селища, як Ургюп, Аванос, Гьореме, Чавушін. Багато пішохідних маршрутів починаються там. Так туристи зможуть заощадити масу часу на трансфери.

"Наприклад, Кайсері - прекрасне місто, але доведеться щодня їздити 70 кілометрів в одну сторону. Мінімум дві години в день витратите на дорогу", - відзначає фахівець.

Як вибрати готель в автентичній печері

Експерт рекомендує уважно поставитися до вибору типу готелю. Наприклад, можна вибрати комфортний стандартний мережевий готель відомих компаній.

"Це хороший вибір. Але якщо хочете відчути більше колориту - вибирайте готелі категорій нижче. Наприклад, Stone готель, в якому стіни побудовані з місцевого каменю - туфу. Cave готель - печерний готель", - розповідає вона про особливості розміщення в Каппадокії.

Фото: Приклад готелю з кам'яними стінами (facebook.com/kazakovamaryna)

Також варто читати відгуки або запитати рекомендацію у турагента, тому що у деяких готелях номери можуть бути вогкими, з цвіллю.

"Вибирайте готель із панорамною терасою. Вранці і ввечері тут можна випити чай або келих вина, насолоджуючись гарним краєвидом. Уважно читайте - чи є вікна в номері. У деяких кімнатах печерних готелів вікон немає", - застерігає вона.

У таких номерах буде темно. Такий відпочинок підходить для романтичного відпочинку, але для тих, хто планував попрацювати, освітлення буде бракувати.

Також туристам, які з якоїсь причини розчаруються розміщенням після поселення, Марина Казакова радить перевести увагу на красу навколо.

"Тут такі краєвиди, яких я не зустрічала ніде, хоча відвідала 50 країн", -ділиться враженнями турагент.

До речі, у видових локаціях можна поселитися і в скромних готелях, діляться досвідом туристи.

"Найкрутіша локація готелю в Гереме - місце на горі, де великий оглядовий майданчик. Ми жили там в "Ascension cave suites". Сам готель – трійка: просто, скромно, акуратно. Але щоранку виходиш з кімнати, робиш 50 кроків вгору і хлопаєш п'ятірикитуристам в кошиках, які пролітають повз", - ділиться в Facebook один з туристів.

Фото: Перед бронюванням слід вивчити відгуки (booking.com)

Скільки коштує відпочинок в квітні

Ми перевірили вартість 4-денного відпочинку на двох з авіаперельотом і харчуванням "сніданки" з вильотом від 1 квітня від провідних туристичних компаній і вибрали найнижчі ціни.

Наприклад, у компанії "Пілігрим" провести 4 ночі в готелі 3* зі сніданками обійдеться від 15026 гривень з вильотом 8 квітня, 4* зі сніданками та вечерями – від 17246 гривень, в 5* зі сніданками та вечерями - від 17519 гривень з вильотом на ту ж дату.

У компанії "Farvater" такий самий відпочинок в 3* готелі зі сніданками в Гьореме обійдеться в 18321 гривню з вильотом 4 квітня, в 4* зі сніданками – від 19270 гривень, в 5* - від 20792 гривні з вильотом на ту ж дату.

До речі, при поїздці в Туреччину необхідно здавати ПЛР-тест за 72 години до вильоту. Також перед поїздкою необхідно заповнити електронну анкету з зазначенням актуального номера телефону, до якого буде прив'язаний індивідуальний HES-код здоров'я.

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