В очікуванні туристів: Туреччина готується відкрити ресторани та кафе

У березні в Туреччині збираються послаблювати карантин, повідомляє видання Daily Sabah. Про те, як будуть знімати обмеження, повідомив президент Реджеп Тайїп Ердоган після засідання Кабінету міністрів 17 лютого.

За його словами, заходи будуть скасовувати в 81 провінціях залежно від рівня ризику та прогресу вакцинації проти COVID. Влада Туреччини збирається скасувати комендантську годину і відкрити ресторани та кафе.

Як будуть знімати обмеження

Для кожної провінції визначать рівень ризику: низький, середній, високий або дуже високий. У місцевих управліннях охорони здоров'я будуть вирішувати, які карантинні заходи залишати, а які - знімати.

Фото: Блакитна мечеть у Стамбулі (pixabay.com)

В першу чергу в провінціях почнуть скасовувати 56-годинний карантин – комендантську година для громадян Туреччини. Очікується, що нічну комендантську годину, введену в будні дні, також буде скасовано.

Також президент повідомив, що в найближчі тижні буде оприлюднена "дорожня карта" для відкриття ресторанів, кафе та інших точок харчування. Їх закрили ще в листопаді 2018 року.

Але експерти сфери охорони здоров'я попередили: заходи можуть бути не тільки не зняті, але й навпаки - посилені, якщо ситуація із захворюваністю коронавірусом посилиться.

"В даний час щоденні випадки захворювання коливаються від 6000 до 7000. Є очевидна різниця в кількості випадків між провінціями. Враховуючи, наскільки люди стурбовані обмеженнями і станом бізнесу, нам необхідно приймати нові рішення по місцях з меншою кількістю випадків захворювання", - повідомив професор Мустафа Некмі Ільхан з науково-консультативної ради міністерства з коронавирусу.

Він додав, що обмеження і комендантську годину можуть повернути і зробити більш суворими, якщо число хворих збільшиться після їх скасування.

У той же час, вирішальним фактором для зняття обмежень у кожній провінції буде місткість відділень інтенсивної терапії в лікарнях.

Фото: У Туреччині діє карантин вихідного дня (pixabay.com)

Чого чекати туристам

Вже в квітні влада Туреччини планує розпочати туристичний сезон. Про це заявляв раніше міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой. Чиновник висловив надію, що вакцинація від COVID в Європі досягне певного рівня, що дозволить європейцям більше подорожувати.

У той же час, за прогнозом турецької влади, повинна знизитися захворюваність і в Туреччині – до 2500 чоловік в добу. За таких умов обсяги міжнародного сполучення мають зрости.

У новому туристичному секторі Туреччини сподіваються, що вакцинація від коронавіруса допоможе стимулювати туризм і приверне 25 мільйонів іноземних туристів в 2021 році. Передбачається, що до 2021 року Україна увійде до п'ятірки країн, звідки приїде найбільше туристів у 2021 році. У 2020 році в Туреччині відпочили майже 1 млн наших співгромадян.

Фото: Туристичний сезон планують розпочати у квітні (pixabay.com)

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Між тим, що чинні карантинні обмеження не стосуються туристів напряму – їм можна гуляти вулицями та відвідувати екскурсії. Але харчуватися при цьому можна тільки в ресторанах готелів, де вони оселилися або купувати їжу на винос. Також ресторани працюють на доставку.

При поїздці в Туреччину необхідно надавати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до перетину кордону. При поверненні в Україну тести або самоізоляція не потрібні.

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