В ожидании туристов: Турция готовится открыть рестораны и кафе

В марте в Турции собираются ослаблять карантин, сообщает издание Daily Sabah. О том, как будут снимать ограничения, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров 17 февраля.

По его словам, меры будут отменять в 81 провинциях в зависимости от уровня риска и прогресса вакцинации против COVID. Власти Турции собираются отменить комендантский час и открыть рестораны и кафе.

Как будут снимать ограничения

Для каждой провинции определят уровень риска: низкий, средний, высокий или очень высокий. В местных управлениях здравоохранения будут решать, какие карантинные меры оставлять, а какие - снимать.

Фото: Голубая мечеть в Стамбуле (pixabay.com)

В первую очередь в провинциях начнут отменять 56-часовый карантин – комендантский час для граждан Турции. Ожидается, что ночной комендантский час, введенный в будние дни, также будет отменен.

Также президент сообщил, что в ближайшие недели будет обнародована "дорожная карта" для открытия ресторанов, кафе и других точек питания. Их закрыли еще в ноябре 2018 года.

Но эксперты сферы здравоохранения предупредили: меры могут быть не только сняты, но и наоборот - усилены, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом усугубится.

"В настоящее время ежедневные случаи заболевания колеблются от 6000 до 7000. Есть очевидная разница в количестве случаев между провинциями. Учитывая, насколько люди обеспокоены ограничениями и состоянием бизнеса, нам необходимо принимать новые решения о местах с меньшим количеством случаев заболевания", - сообщил профессор Мустафа Некми Ильхан из научно-консультативного совета министерства по коронавирусу.

Он добавил, что ограничения и комендантский час могут вернуть и сделать более строгими, если число заболевших увеличится после их отмены.

В то же время, решающим фактором для снятия ограничений в каждой провинции будет вместимость отделений интенсивной терапии в больницах.

Фото: В Турции действует карантин выходного дня (pixabay.com)

Чего ждать туристам

Уже в апреле власти Турции планируют начать туристический сезон. Об этом заявлял ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Чиновник высказал надежду, что вакцинация от COVID в Европе достигнет определенного уровня, что позволит европейцам больше путешествовать.

В то же время, по прогнозу турецких властей, должна снизиться заболеваемость и в Турции – до 2500 человек в сутки. При таких условиях объемы международного сообщения должны возрасти.

В новом в туристическом секторе Турции надеются, что вакцинация от коронавируса поможет стимулировать туризм и привлечет 25 миллионов иностранных туристов в 2021 году. Предполагается, что в 2021 году Украина войдет в пятерку стран, откуда приедет больше всего туристов в 2021 году. В 2020 году в Турции отдохнули почти 1 млн наших сограждан.

Фото: Туристический сезон планируют начать в апреле (pixabay.com)

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Между тем, действующие карантинные ограничения не касаются туристов напрямую – им можно гулять по улицам и посещать экскурсии. Но питаться при этом можно только в ресторанах отелей, где они поселились или покупать еду навынос. Также рестораны работают на доставку.

При поездке в Турцию необходимо предоставлять негативный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до пересечения границы. При возвращении в Украину тесты или самоизоляция не нужны.

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