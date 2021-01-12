"Грандіозні плани": в Туреччині розповіли, чого чекати туристам у новому сезоні

Фото: Відпочинок у Туреччині (pixabay.com)

У 2021 році чекають в гості 30 мільйонів туристів

Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой сподівається, що туристичний сезон у країні почнеться в квітні 2021 року. Він очікує, що до цього часу вакцинація від COVID-19 в Європі досягне певного рівня, що дозволить європейцям більше подорожувати.

"Ми прагнемо розпочати туристичний сезон 2021 року в квітні", – заявив міністр, повідомляє місцеве видання turizmguncel.com.

Також чиновник сподівається, що навесні ситуація з захворюваністю в Туреччині буде менш складною, а до квітня кількість нових випадків COVID-19 у країні не буде перевищувати 2500 на добу. За таких умов обсяги міжнародного сполучення повинні зрости.

При цьому в туристичному секторі Туреччини сподіваються, що вакцинація від коронавіруса допоможе стимулювати туризм і приверне 25 мільйонів іноземних туристів в 2021 році.

Тим часом у Туреччині все ще діє комендантська година – з вечора до ранку в будні дні і на вихідних виходити з будинку можна тільки у важливих справах. Щодня в країні виявляють від 9 тисяч до 13 тисяч нових хворих.

Фото: Туризм в Стамбулі (pixabay.com)

Великі плани на відновлення туризму

Якщо Туреччини вдасться розпочати туристичний сезон у квітні, це допоможе обійти інші країни та компенсувати збитки від пандемії у 2020 році, вважають в міністерстві. За даними Мехмета Нурі Эрсоя, минулого року Туреччина недорахувалася 68% іноземних туристів.

При цьому країну відвідали 15 мільйонів туристів, а доходи від іноземних гостей склали понад 11 млрд доларів.

"Нам потрібно досягти мети у 25-30 мільйонів туристів у 2021 році. 2021 рік стане роком "повзання" і вставання. 2022-2023 буде роком бігу", - передає слова голови Федерації готельєрів Туреччини (TÜROFED) Сурурі Чорабатира видання dailysabah.com.

Експерти вважають, що при вдалому збігу обставин у поточному році Туреччина зможе досягти половини від турпотоку 2019 року, який склав 45 млн іноземних гостей.

"У 2021 році галузь буде переживати більш жорстку конкуренцію. Ринковий "пиріг" стає все менше, тому тим, хто хоче відрізати від нього "частку", доведеться діяти набагато агресивніше", - сказав голова Асоціації туристичних агентств Туреччини (TURSAB) Фіруз Баликая.

Передбачається, що у 2021 році основними країнами, звідки приїдуть туристи, будуть Німеччина, Україна, Нідерланди, Великобританія і Росія.

Фото: Пляжний відпочинок у Туреччині (pixabay.com)

Які екскурсії подорожчають у 2021 році

Готуючись до прийому "весняних" туристів, в Туреччині вирішили підняти ціни на відвідування основних визначних пам'яток. Так, у цілому ряді музеїв з 1 травня підвищаться ціни на вхідні квитки. Згідно з рішенням міністерства туризму і культури, подорожчання складе від 13 до 30% проти поточної ціни.

Нові ціни помітять туристи, які з травня 2021 року захочуть відвідати такі визначні пам'ятки:

- Галатську вежу в Стамбулі – 25 лір;

- Музей турецького та ісламського мистецтва в Стамбулі й Археологічний музей – 60 лір;

- Парк Гьореме в Каппадокії – 100 лір;

- Памуккале – 110 лір;

- Олімпос і Червону вежу в Аланьї – 40 лір;

- Фаселіс, Лікійські гробниці, відкритий музей у Сіде, Археологічний музей Анталії – 55 лір;

- Аспендос і Перге – 60 лір;

- Церкву Святого Миколи в Демре – 70 лір;

- Античний Ефес - 120 лір;

- Археологічний музей в Ізмірі – 30 лір.

Фото: Бібліотека Цельса в Ефесі (pixabay.com)

Передбачається, що підвищення вартості вхідних квитків частково компенсує збитки туризму Туреччини за 2020 рік.

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