В очікуванні літа. Де можна планувати відпустку у новому сезоні: список напрямків

Нові маршрути українських компаній для відпустки влітку
В Україні зростає кількість ранніх бронювань відпусток на літо 2022 року, констатують українські туроператори.
Тим часом нові напрямки на новий сезон планують і українські авіакомпанії. Куди можна буде вирушити у літню відпустку цього року - у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.
Авіакомпанія МАУ анонсувала перезавантаження низки маршрутів та запуск принципово нових напрямків в рамках літнього сезону 2022. Основним хабом для запланованого розширення буде Міжнародний аеропорт "Бориспіль, повідомляє Lowcostavia.com.ua.
Так, на літній сезон навігації заплановане відновлення далекомагістральних рейсів в США та Канаду, а саме - Нью-Йорка та Торонто. Також планується збільшити кількість рейсів в Делі на літаках Boeing 777-200ER.
Оригінальну мережу маршрутів МАУ розширять такими рейсами:
Окрім відновлення оригінальної мережі маршрутів, з червня 2022 року МАУ планує розпочати польоти за абсолютно новими напрямками:
Починаючи з 1 червня 2022 року, авіакомпанія готується до рестарту регулярних рейсів до Торонто, а вже з 2 червня 2022 року до Нью-Йорка, за наступним розкладом:
Фото: Рейси до Нью-Йорка та Торонто від МАУ (unsplash.com/tod-dquackenbush)
Рейси до Нью-Йорка та Торонто будуть виконуватися на далекомагістральних літаках Boeing 777-200ER з трьома класами обслуговування: бізнес, економ-преміум та економ.
Відзначимо, наразі у флоті МАУ єдиний літак Boeing 777-200ER потребує заміни двигуна.
Авіакомпанія пропонує новий маршрут до Іспанії – Мадрид, Франції – Ліон, Греції – Кос. Повний перелік рейсів авіакомпанії на літо виглядає таким чином:
Іспанія
Франція
Туреччина
Португалія
Грузія
Італія
Кіпр
Фото: Відпочинок на острові Закінтос влітку 2022 року (unsplash.com/katya shkiper)
Греція
Болгарія
Хорватія
Чорногорія
Рейси Bees Airline на літо 2022 року заплановані до низки країн. Наприклад, до Іспанії, Греції. Кіпру, Болгарії. Також планується новий напрямок – Київ-Араксос та інші:
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