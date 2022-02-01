Найпопулярніший напрямок. Туристи назвали найкращу країну для подорожей у 2022 році

Фото: Франція стала найпопулярнішим напрямком у туристів у 2022 році (unsplash.com/rodrigo-kugnharski)

Іноземці перерахували країни Європи, де плануватимуть відпочинок у новому сезоні

Туристи з усього світу охоче планують подорожі до різних країн ЄС у 2022 році, повідомляє Schengenvisainfo.com із посиланням на Європейську раду з подорожей.

Згідно з опитуванням, проведеним владою, 63% бразильців і 45% американців заявили, що хочуть відвідати ЄС 2022-го. 57% китайських респондентів заявили, що відвідають союз до кінця року.

У звіті також показано, що подорожувати до Європи збирається більше туристів із молодшої вікової категорії. Так, більше подорожувати 2022 року будуть ті, кому 18-34 та 35-49 років, ніж ті, кому 50 та більше.

"Прагнення до далеких поїздок у 2022 році сильніше серед заможніших мандрівників, і ця тенденція помітніша серед заможних респондентів у США, Росії та Китаю. Тим часом у Бразилії дохід менш важливий, і люди із середнім і високим доходом однаково ставляться до поїздок трохи далі від дому", — повідомляється у звіті.

Рівень вакцинації в країнах залишається основним фактором, який визначає, чи хочуть іноземні мандрівники відвідати ЄС. Про це заявили 29% респондентів. Також впливає знання того, що країна ефективно справляється з пандемією та що медичні протоколи безпечні у місцях відпочинку у цих країнах (по 28%).

Фото: Найпопулярніший напрямок у туристів для подорожі 2022 року – Франція (unsplash.com/rodrigo-kugnharski)

Для американських респондентів основною причиною поїздки є ефективність країни в управлінні ситуаціями з COVID-19 (25%), далі йде вакцинація (24%), спрощені обмеження на поїздки (23%) та гнучка скасування правил карантину (22%).

Які напрями в Європі обирають туристи

Найкращим напрямком для подорожі іноземними респондентами — Франція. Крім того, більша частина кожної групи респондентів віддали перевагу столиці замість невеликих міст.

Респонденти з Бразилії заявили, що хочуть відвідати великі міста, а їхні основні напрямки в ЄС включають Португалію (47%), Францію (41%), Італію (33%), Іспанію (25%) та Німеччину (19%).

Найкращими напрямками для канадських мандрівників у 2022 році стали Франція (32%), Італія (26%) та Німеччина (19%).

Жителі Китаю та Японії назвали практично однакові країни - Франція (55%), Німеччина (34%), Данія та Італія (31%).

Американські респонденти також вважають за краще відвідати Францію для поїздки до ЄС у 2022 році, як заявили 36%, за ними слідують Італія (30%), Іспанія (21%) та Німеччина (19%).

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Європі прогнозують стрімке зростання подорожей у 2022 році.

Також ми розповідали, які популярні напрямки та тенденції у вподобанні туристів на 2022 рік.