В ожидании лета. Где можно планировать отпуск в новом сезоне: список направлений

Новые маршруты украинских компаний для отпуска летом
В Украине растет количество ранних бронирований отпусков на лето 2022, констатируют украинские туроператоры.
Тем временем новые направления на новый сезон планируют и украинские авиакомпании. Куда можно будет отправиться в летний отпуск в этом году – в материале TRAVEL РБК-Украина.
Авиакомпания МАУ анонсировала перезагрузку ряда маршрутов и запуск принципиально новых направлений в рамках летнего сезона 2022 года. Основным хабом для запланированного расширения будет Международный аэропорт "Борисполь", сообщает Lowcostavia.com.ua.
Так, на летний сезон навигации запланировано возобновление дальнемагистральных рейсов в США и Канаду, а именно – Нью-Йорка и Торонто. Также планируется увеличить количество рейсов в Дели на самолетах Boeing 777-200ER.
Оригинальную сеть маршрутов МАУ расширят следующими рейсами:
Помимо возобновления оригинальной сети маршрутов, с июня 2022 года МАУ планирует начать полеты по совершенно новым направлениям:
Начиная с 1 июня 2022 года, авиакомпания готовится к рестарту регулярных рейсов в Торонто, а уже со 2 июня 2022 года в Нью-Йорк по следующему расписанию:
Фото: Рейсы в Нью-Йорк и Торонто от МАУ (unsplash.com/tod-dquackenbush)
Рейсы в Нью-Йорк и Торонто будут выполняться на дальнемагистральных самолетах Boeing 777-200ER с тремя классами обслуживания: бизнес, эконом-премиум и эконом.
Отметим, что во флоте МАУ единственный самолет Boeing 777-200ER требует замены двигателя.
Авиакомпания предлагает новый маршрут в Испанию – Мадрид, Францию – Лион, Грецию – Кос. Полный список рейсов авиакомпании на лето выглядит следующим образом:
Фото: Парк Гуэль в Барселоне (unsplash.com/daniel-corneschi)
Испания
Франция
Турция
Португалия
Грузия
Италия
Кипр
Фото: Отдых на острове Закинтос летом 2022 года (unsplash.com/katya -shkiper)
Греция
Болгария
Хорватия
Черногория
Рейсы Bees Airline на лето 2022 года запланированы в ряд стран. Например, в Испанию, Грецию. Кипр, Болгария. Также планируется новое направление – Киев-Араксос и другие:
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