У відпустку на травневі: найцікавіші країни для яскравої весняної відпустки

Куди поїхати на травневі свята та літні канікули? Це одне з найбільш поширених питань співробітникам туристичних фірм у квітні. Публікуємо найактуальнішу інформацію про правила в'їзду в країни, які відкриті для нас сьогодні.

Список країн можна зберегти та детально вивчити перед тим, як планувати подорож.

Албанія

Обмежень для в'їзду немає. ПЛР-тест не потрібен.

Віза: для громадян України не потрібна.

Болгарія

Для в'їзду потрібен результат негативного ПЛР-тесту на COVID англійською мовою, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду в країну. Правило діє для всіх без винятку туристів.

Віза: для громадян України не потрібна.

Фото: Болгарія в новому сезоні відкрита для українців. В'їзд дозволено за умови надання негативного ПЛР-тесту на COVID (pixabay.com)

Грузія

Для в'їзду потрібно мати при собі довідку про результат негативного ПЛР-тесту англійською мовою, зроблений не пізніше ніж 72 години до в'їзду в країну. Правило діє для всіх без винятку туристів.

На 3-й день перебування потрібно зробити повторний ПЛР тест своїм коштом.

Віза: для громадян України не потрібна.

Домінікана

Тест не потрібен для в'їзду прямим рейсом. Може знадобитися тільки при транзиті. Уточнюйте ці дані у авіакомпанії перед вильотом.

Віза: для громадян України віза не потрібна - необхідно оформити туристичну картку ("tarjeta del tourista") в аеропорту прибуття.

Перед вильотом потрібно заповнити електронну анкету на сайті eticket.migracion.gob.do. Після заповнення вам видають QR код. Заповнюється на кожного туриста окремо.

Фото: Умови в'їзду в ту чи іншу країну треба перевіряти заздалегідь (Марина Казакова)

Єгипет

Для в'їзду потрібен результат негативного ПЛР-тесту на COVID англійською мовою, зроблений не пізніше ніж 72 годин до в'їзду. Тест складають всі, крім дітей до 6 років.

Віза: для громадян України не вимагається, термін дії паспорта має бути не менше ніж 6 місяців з дати повернення.

Казахстан

Для в'їзду потрібен результат негативного ПЛР-тесту на COVID англійською мовою, зроблений не пізніше 72 годин до в'їзду. Тест складають всі, крім дітей до 5 років.

Віза: для громадян України не потрібна.

Кіпр

Для в'їзду потрібен результат негативного ПЛР-тесту на COVID англійською мовою, зроблений не пізніше 72 годин до вильоту.

По прильоту на Кіпр проходимо повторний тест (вартість 30 євро в аеропорту Ларнаки та 32 євро - в аеропорту міста Пафос). Результат тесту приходить у SMS протягом трьох годин. До отримання результату варто залишатися в готелі або апартаментах на ізоляції.

Виключення: діти до 12 років звільняються від тесту.

Фото: Відпочинок на Кіпрі доступний українським туристам з весни цього року (pixabay.com)

Перед вильотом реєструємося на сайті CyprusFlightPass cyprusflightpass.gov.cy й отримуємо особисту картку вильоту. Тут вже немає винятків: реєструємо навіть немовлят. При заповненні анкети необхідно завантажити довідку з результатом тесту.

Віза: для громадян України не потрібна.

Мальдіви

Для в'їзду потрібен результат негативного ПЛР-тесту на COVID англійською мовою, зроблений не пізніше ніж 96 годин до першого рейсу.

Пасажири, які летять авіакомпаніями Emirates Airlines або FlyDubai, ПЛР-тест роблять за 72 години. Тест роблять всі, крім дітей у віці до 1 року.

Якщо по дорозі на Мальдіви вирішили зупинитися в місті транзиту - наприклад, Дубаї або Стамбулі, то рекомендую не більше 24 годин. Після 24 годин - потрібно робити новий тест для Мальдів.

Віза: для громадян України оформляється безкоштовно по прильоту.

ОАЕ

Для в'їзду потрібен результат негативного ПЛР тесту на Covid-19 англійською мовою, зроблений не пізніше 72 годин до в'їзду. По прильоту в аеропорт Дубай або Шарджа пасажири безкоштовно повторно проходять тестування.

ПЛР-тест на COVID здають всі, крім дітей до 12 років.

Віза: для громадян України не потрібна.

Танзанія

ПЛР-тест для в'їзду в країну не потрібен. Може знадобитися для транзиту, якщо ви летите авіакомпаніями:

Qatar Airways - з 15 березня тест не потрібен;

FlyDubai - потрібно негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до в'їзду;

SkyUp - тест не потрібен;

KLM - потрібен негативний ПЛР-тест англійською мовою, зроблений не пізніше 72 годин до в'їзду всім туристам без винятків.

Віза: оформляється по прильоту. Вартість - 50$ (оплата можлива готівкою в USD). Для отримання візи необхідно заповнити анкету та міграційну карту.

Фото: Для в'їзду до Туреччини сьогодні потрібен результат негативного ПЛР-тесту на COVID англійською мовою (Марина Казакова)

Туреччина

Для в'їзду потрібен результат негативного ПЛР-тесту на COVID англійською мовою, зроблений не пізніше 72 годин до в'їзду.

Тест здають всі, крім дітей до 6 років.

Віза: для громадян України не вимагається.

Хорватія

Для в'їзду потрібен результат негативного ПЛР тесту на COVID англійською мовою, зроблений не пізніше 48 годин до в'їзду в країну.

Чи негативний експрес тест на антиген, зроблений не пізніше 48 годин до в'їзду в країну. Цей тест можна зробити за 30 хвилин в аеропорту Бориспіль на 2-му поверсі терміналу D (зона вильоту внутрішніх рейсів).

Якщо ви плануєте залишитися в Хорватії понад 10 днів, то на 10 день вам потрібно повторно зробити експрес тест на антиген.

Замість тестів також можна пред'явити документ, який підтверджує вакцинацію від Covid-19. За умови, що отримано обидві дози вакцини, і остання не пізніше 14 днів з моменту в'їзду в Хорватію.

Діти до 7 років, які подорожують з батьками або опікунами звільняються від тестування.

Віза: для громадян України не потрібна.

Йорданія

Для в'їзду потрібен результат негативного ПЛР-тесту на COVID англійською мовою, зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту до Йорданії. Виняток: діти до 6 років.

По прильоту туристи проходять повторно тест в аеропорту. Вартість тесту 40 - йорданських динарів (близько 60 доларів США). Для дітей до 5 років проходження тесту не потрібно. Результат тесту туристи отримують в аеропорту в аеропорту. Час очікування 1-3 години. У разі отримання негативного результату тесту вони можуть вільно переміщатися по країні.

Важливо. Перед вильотом до Йорданії необхідно оплатити повторний тест на COVID-19 за посиланням: https://registration.questlabjo.com. Після оплати приходить QR-код, який потрібно показати на стійці реєстрації при вильоті.

Перед в'їздом також потрібно зареєструватися на платформі gateway2jordan і отримати QR-код. Штраф за недотримання правил в'їзду - 10 000 йорданських динарів (або 14 000 доларів США). Для українських туристів, які бронюють тур, віза безкоштовна.

Фото: Для в'їзду до Хорватії потрібен результат негативного ПЛР-тесту на COVID англійською мовою (pixabay.com)

Кенія

Для в'їзду потрібен результат негативного тесту на COVID-19. Тест проводиться не раніше ніж за 96 годин до прильоту в країну.

Віза: Кенія - візова країна для громадян України. Оформити візу туристи можуть прямо в аеропорту після прибуття в країну.

При собі необхідно мати закордонний паспорт (дійсний не менше 6 місяців з дати повернення), авіаквитки у зворотній бік, ваучер і страховий поліс. Вартість одноразової візи до Кенії становить 5100 KES (близько 50 $).

Чорногорія

Для в'їзду потрібен результату ПЛР-тест на COVID англійською мовою, зроблений не пізніше 48 годин до в'їзду. Або - тест на антитіла (класу IgG), зроблений не пізніше 30 днів або підтвердження вакцинації другою дозою не менше, ніж 7 днів до в'їзду.

Віза: для громадян України не потрібен.

Важливо: правила в'їзду можуть змінитися, тому перед вильотом перевіряйте умови в'їзду на сайті авіакомпанії або на сайті посольства країни.

Також треба звернути увагу на те, що по поверненню в Україну з-за кордону (країна не має значення) громадяни України здають ПЛР тест або проходять 14 денну самоізоляцію.

Бажаю усім нам гарного відпочинку!

Нагадаємо, раніше ми писали, в які країни для пляжного відпочинку можна поїхати влітку за вигідними цінами.

Також повідомлялося, що путівки до Єгипту у квітні пропонують удвічі дешевше.