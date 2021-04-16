В отпуск на майские: самые интересные страны для яркого весеннего отпуска

Куда поехать на майские праздники и летние каникулы? Это один из наиболее часто задаваемых вопросов сотрудникам туристических фирм в апреле. Публикуем самую актуальную информацию по правилам въезда в страны, которые открыты для нас сегодня.

Список стран можно сохранить и детально изучить перед тем, как планировать путешествие.

Албания

Ограничений для въезда нет. ПЦР-тест не нужен.

Виза: для граждан Украины не нужна.

Болгария

Для въезда нужен результат негативного ПЦР-теста на COVID на английском языке, сделанный не позднее чем 72 часа до въезда в страну. Правило действует для всех без исключения туристов.

Виза: для граждан Украины не требуется.

Фото: Болгария в новом сезоне открыта для украинцев. Въезд разрешен при условии предоставления негативного ПЦР-теста на COVID (pixabay.com)

Грузия

Для въезда нужно иметь при себе справку с результатом негативного ПЦР-теста на английском языке, сделанный не позднее чем 72 часа до въезда в страну. Правило действует для всех без исключения туристов.

На 3-й день пребывания нужно сделать повторный ПЦР тест за свой счет.

Виза: для граждан Украины не нужна.

Доминикана

Тест не нужен для въезда прямым рейсом. Может потребоваться только при транзите. Уточняйте эти данные у авиакомпании перед вылетом.

Виза: для граждан Украины виза не нужна - необходимо оформить туристическую карточку ("tarjeta del tourista") в аэропорту прибытия.

Перед вылетом нужно заполнить электронную анкету на сайте eticket.migracion.gob.do. После заполнения вам выдают QR код. Заполняется на каждого туриста отдельно.

Фото: Условия въезда в ту или иную страну надо проверять заранее (Марина Казакова)

Египет

Для въезда нужен результат негативного ПЦР-теста на COVID на английском языке, сделанный не позднее чем 72 часов до въезда. Тест сдают все, кроме детей до 6 лет.

Виза: для граждан Украины не требуется, срок действия паспорта должен быть не менее чем 6 месяцев с даты возвращения.

Казахстан

Для въезда нужен результат негативного ПЦР-теста на COVID на английском языке, сделанный не позднее 72 часов до въезда. Тест сдают все, кроме детей до 5 лет.

Виза: для граждан Украины не требуется.

Кипр

Для въезда требуется результат негативного ПЦР-теста на COVID на английском языке, сделанный не позднее 72 часов до вылета.

По прилету на Кипр проходим повторный тест (стоимость: 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро - в аэропорту города Пафос). Результат теста приходит в SMS в течение трех часов. До получения результата следует оставаться в отеле или апартаментах на изоляции.

Исключение: дети до 12 лет освобождаются от теста.

Фото: Отдых на Кипре доступен украинским туристам с весны этого года (pixabay.com)

Перед вылетом регистрируемся на сайте CyprusFlightPass cyprusflightpass.gov.cy и получаем личную карту вылета. Здесь уже нет исключений: регистрируем даже младенцев. При заполнении анкеты необходимо загрузить справку с результатом теста.

Виза: для граждан Украины не требуется.

Мальдивы

Для въезда нужен результат негативного ПЦР-теста на COVID на английском языке, сделанный не позднее чем 96 часов до первого рейса.

Пассажиры, которые летят авиакомпаниями Emirates Airlines или FlyDubai, ПЦР-тест делают за 72 часа. Тест делают все, кроме детей в возрасте до 1 года.

Если по пути на Мальдивы решили остановиться в городе транзита - например, Дубай, или Стамбул, то рекомендую не больше 24 часов. После 24 часов - нужно делать новый тест для Мальдив.

Виза: для граждан Украины оформляется бесплатно по прилету.

ОАЭ

Для въезда нужен результат негативного ПЦР теста на Covid-19 на английском языке, сделанный не позднее 72 часов до въезда. По прилету в аэропорт Дубай или Шарджа пассажиры бесплатно проходят повторно тестирование.

ПЦР-тест на COVID сдают все, кроме детей до 12 лет.

Виза: для граждан Украины не требуется.

Танзания

ПЦР-тест для въезда в страну не нужен. Может потребоваться для транзита, если вы летите авиакомпаниями:

Qatar Airways - з 15 марта тест не нужен;

FlyDubai - нужно негативный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до въезда;

SkyUp - тест не нужен;

KLM - нужен негативный ПЦР-тест на английском языке, сделанный не позднее 72 часов до въезда всем туристам без исключений.

Виза: оформляется по прилету. Стоимость - 50$ (оплата возможна наличными в USD). Для получения визы необходимо заполнить анкету и миграционную карту.

Фото: Для въезда в Турцию сегодня нужен результат негативного ПЦР-теста на COVID на английском языке (Марина Казакова)

Турция

Для въезда нужен результат негативного ПЦР-теста на COVID на английском языке, сделанный не позднее 72 часов до въезда.

Тест сдают все, кроме детей до 6 лет.

Виза: для граждан Украины не требуется.

Хорватия

Для въезда нужен результат негативного ПЦР-теста на COVID на английском языке, сделанный не позднее 48 часов до въезда в страну.

Или негативный экспресс тест на антиген, сделанный не позднее 48 часов до въезда в страну. Этот тест можно сделать за 30 минут в аэропорту Борисполь на 2-м этаже терминала D (зона вылета внутренних рейсов).

Если вы планируете остаться в Хорватии более 10 дней, то на 10 день вам нужно повторно сделать экспресс тест на антиген.

Вместо тестов также можно предъявить документ, который подтверждает вакцинацию от COVID. При условии, что получено обе дозы вакцины, и последняя не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию.

Дети до 7 лет, которые путешествуют с родителями или опекунами освобождаются от тестирования.

Виза: для граждан Украины не требуется.

Фото: Для въезда в Хорватию нужен результат негативного ПЦР-теста на COVID на английском языке (pixabay.com)

Кения

Для въезда нужен результат отрицательного теста на COVID-19. Тест проводится не ранее чем за 96 часов до прилета в страну.

Виза: Кения – визовая страна для граждан Украины. Оформить визу туристы могут прямо в аэропорту по прибытии в страну. При себе необходимо иметь загранпаспорт (действительный не менее 6 месяцев с даты возвращения), авиабилеты в обратную сторону, ваучер и страховой полис. Стоимость однократной визы в Кению составляет 5100 KES (около 50 $).

Черногория

Для въезда нужен результата ПЦР-тест на COVID на английском языке, сделанный не позднее 48 часов до въезда. Или - тест на антитела (класса IgG), сделанный не позднее 30 дней или подтверждение вакцинации второй дозой не менее, чем 7 дней до въезда.

Виза: для граждан Украины не требуется.

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Важно: правила въезда могут измениться, поэтому перед вылетом проверяйте условия въезда на сайте авиакомпании или на сайте посольства страны.

Также надо обратить внимание на то, что по возвращению в Украину за границы (страна не имеет значения) граждане Украины сдают ПЦР тест или проходят 14 дневную самоизоляцию.

Желаю всем нам хорошего отдыха!

Напомним, ранее мы писали, в какие страны для пляжного отдыха можно поехать летом по выгодным ценам.

Также сообщалось, что путевки в Египет в апреле предлагают в два раза дешевле.