Скасування "зелених перепусток" і обмежень. В Італії розповіли, коли відкриються для туристів

Скасування карантину для прибуваючих з-за кордону і відсутність продовження терміну дії "зеленого пропуску" - в Італії вже навесні хочуть відкритися для туристів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на італійське видання Corriere Della Serra.

Вже на цьому тижні в уряді Італії повинні доопрацювати дорожню карту виходу з карантину. Про це оголосив прем'єр-міністр Маріо Драгі.

"Надзвичайний стан, що закінчується 31 березня, продовжено не буде. Міністр Массімо Гаравалья закликає поквапитися і підкреслює необхідність не відставати від конкуруючих країн, таких як Франція та Іспанія: там вже встановили терміни зняття обмежень", — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що відкриття країни буде поступовим, але мета полягає в тому, щоб "максимально сприяти прибуттям іноземців".

Після скасування жорстких правил для прибуваючих з країн Європейського Союзу, уряд хоче спростити в'їзд і для громадян третіх країн (до них належить і Україна — ред).

"Якщо в країнах немає серйозної ситуації з пандемією, накази Міністра охорони здоров'я, що вводять карантин або тестування, не будуть продовжені", — зазначають у публікації.

Як Італія виходитиме з карантину

Вже з 1 квітня в країні повинні скасувати обов'язок пред'являти "зелену перепустку" для тих, хто сидить за вуличними столиками в барах і ресторанах.

Фото: В Італії планують поетапне відкриття для туристів вже навесні (unsplash.com/gabriella-clare-marino)

У листі, направленому міністру економічного розвитку, президент FIPE Енріко Ліно Стоппані просить "виключити необхідність зеленого пропуску для доступу до громадських установ", навіть у приміщенні.

"Правила щодо роботи таких закладів більше не є стійкими. Однак ми хотіли б, щоб у разі поліцейської перевірки за відсутність "зеленого сертифіката" відповідав тільки клієнт, а не заклад", — зазначив він.

Відповідь уряду надійде найближчими днями, і не виключено, що зобов'язання щодо закритих майданчиків може бути знято вже в травні, додають у статті.

Поїздки туристів до Італії з України поки під забороною

Зазначимо, Україна з 1 лютого перебуває для Італії в списку "Е". Це означає, що поїздки з несуттєвими цілями, до яких відноситься туризм, з України заборонені.

Виняток становлять громадяни України-власники посвідки на проживання в Італії, або ті, хто в'їжджає до Італії за підтвердженими мотивами роботи, навчання, лікування або абсолютної необхідності.

"В окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів і за наявності аргументованих підстав, може бути дозволений в'їзд в країну особам, які мають підтверджені та стабільні особисті відносини з громадянами Італії", — йдеться на сайті українського МЗС.

Такі правила діятимуть щонайменше до 15 березня.

Нагадаємо, раніше у Греції продовжили діючі правила в'їзду для туристів.