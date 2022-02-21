Греція продовжила обмеження для туристів: як потрапити в країну сьогодні

У країні вирішили продовжити дію поточних правил в'їзду до 7 березня

Греція продовжує діючі в країні обмеження до 7 березня.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Влада країни оголосила, що прибуваючі з Європейського Союзу, Шенгенської зони і всіх інших країн, що приєдналися до порталу цифрових COVID-сертифікатів, як і раніше будуть звільнені від вимог тестування після прибуття в Грецію.

Як в'їхати до Греції з України: список вимог

Згідно з прес-релізом, випущеним грецьким авіаційним управлінням (CAA), прибуваючим з цих країн буде дозволений в'їзд в країну при пред'явленні сертифіката про вакцинацію або одужання.

Крім того, мандрівники як і раніше будуть звільнені від додаткових вимог щодо тестування і зможуть в'їхати в Грецію, пред'явивши свідоцтво про вакцинацію, в якому буде зазначено, що первинний курс вакцинації був проведений за дев'ять місяців до прибуття в Грецію.

Сертифікат про одужання, дійсний протягом 180 днів після інфікування. ПЛР-тест потрібно провести за 72 години до в'їзду. А тести на антигени - за 24 години до в'їзду.

Відзначити, ці ж правила стосуються і туристів з України.

Нашим туристам можна не на в'їзді в країну ПЛР-тест за умови, якщо вони пройшли повний курс щеплення від COVID.

Зверніть увагу. Вимога про надання заповненої форми визначення місцезнаходження пасажира (PLF) поширюється на всіх мандрівників, незалежно від статусу вакцинації, і вважається необхідним проїзним документом.

Відзначимо, в Греції в кінці лютого зростає кількість бронювань турів на літо.

Також раніше Греція опинилася серед найпопулярніших напрямків для туристів у Європі.