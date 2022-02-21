Отмена "зеленых пропусков" и ограничений. В Италии рассказали, когда откроются для туристов

Отмена карантина для прибывающих из-за границы и отсутствие продления срока действия "зеленого пропуска" - в Италии уже весной хотят открыться для туристов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание Corriere Della Serra.

Уже на этой неделе в правительстве Италии должны доработать дорожную карту выхода из карантина. Об этом объявил премьер-министр Марио Драги.

"Чрезвычайное положение, истекающее 31 марта, продлено не будет. Министр Массимо Гаравалья призывает поторопиться и подчеркивает необходимость не отставать от конкурирующих стран, таких как Франция и Испания: там уже установили сроки снятия ограничений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие страны будет постепенным, но цель состоит в том, чтобы "максимально способствовать прибытиям иностранцев".

После отмены жестких правил для прибывающих из стран Европейского Союза, правительство хочет упростить въезд и для граждан третьих стран (к ним относится и Украина — ред).

"Если в странах нет серьезной ситуации с пандемией, приказы министра здравоохранения, вводящие карантин или тестирование, не будут продлены", — отмечают в публикации.

Как Италия будет выходить из карантина

Уже с 1 апреля в стране должны отменить обязанность предъявлять "зеленый пропуск" для тех, кто сидит за уличными столиками в барах и ресторанах.

Фото: В Италии планируют поэтапное открытие для туристов уже весной (unsplash.com/gabriella-clare-marino)

В письме, направленном министру экономического развития, президент FIPE Энрико Лино Стоппани просит "исключить необходимость зеленого пропуска для доступа в общественные учреждения", даже в помещении.

"Правила по работе таких заведений больше не являются устойчивыми. Однако мы хотели бы, чтобы в случае полицейской проверки за отсутствие "зеленого сертификата" отвечал только клиент, а не заведение", — отметил он.

Ответ правительства поступит в ближайшие дни, и не исключено, что обязательство по закрытым площадкам может быть снято уже в мае, добавляют в статье.

Поездки туристов в Италию из Украины пока под запретом

Отметим, Украина с 1 февраля находится для Италии в списке "Е". Это означает, что поездки с несущественными целями, к которым относится туризм, из Украины запрещены.

Исключение составляют граждане Украины – владельцы вида на жительство в Италии, или те, кто въезжает в Италию по подтвержденным мотивам работы, учебы, лечения или абсолютной необходимости.

"В отдельных случаях, по решению итальянских компетентных органов и при наличии аргументированных оснований, может быть разрешен въезд в страну лицам, имеющим подтвержденные и стабильные личные отношения с гражданами Италии", — говорится на сайте украинского МИДа.

Такие правила будут действовать по крайней мере до 15 марта.

Напомним, ранее в Греции продлили действующие правила въезда для туристов.