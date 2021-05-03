Бухти Середземномор'я: нетиповий курорт у Туреччині, де ідеально відпочивати в будь-який сезон

Всі тонкощі поїздки у місто Каш - порт та курорт між горами та морем

Каш - мабуть, найромантичніше місто на турецькому Середземномор'ї. Це один з найбільш нетипових турецьких курортів, захований між сосновими лісами і горами. Географічно це місто, що спускається до самого моря. Завдяки специфічному клімату - сухе літо і м'яка зима - Каш найкраще підходить для неквапливого, тихого і спокійного відпочинку майже цілий рік.

До недавнього часу Каш залишався невеликим рибальським селом, і тільки у 1980-х роках в місті почав розвиватися туризм. Але і сьогодні це так само провінційне містечко з особливим життєвим устроєм.

Фото: Каш - особливе турецьке містечко зі своїм укладом життя (із особистого архіву)

Кожен знайде щось для себе в самому Каші і навколо нього: природне різноманіття, історичні цікавинки, активний відпочинок і гастрономічні родзинки. Аеропорти знаходяться досить далеченько від Каша, і саме завдяки цьому місто ще не заполонили туристи. Але тут є автовокзал, і доїхати сюди можна з усіх куточків Туреччини.

Місто Каш: історія, сповнена руйнувань та відроджень

Тут ви не знайдете фешенебельних готелів і комплексів, натомість - багато приватних пансіонів, гостинних вілл і затишних невеличких готельчиків. Заїхавши в один з таких будинків з надзвичайно гостинним господарем Алі на три дні, ми залишилися тут на 20 днів, бо не змогли покинути місце з неймовірним видом на море, басейном на терасі, розмариновою і апельсиново-лимонною плантацією, дуже помірною ціною і десятьма улюбленими котами і кішками.

Згідно історичних даних, понад 2,5 тисячі років тому на місці сучасного міста Каш розташовувалося велике портове місто Антіфеллос - найважливіший торговий центр Лікії. Головною цінністю цього античного міста була деревина величезних кедрів, які росли навкруги.

Фото: 2,5 тисячі років тому тут розташовувалося велике портове місто Антіфеллос. Це заклало основу життя й сучасного міста (wikipedia.org)

Його історія сповнена руйнівних воєн і чудесних відроджень.

В середині 19 століття на мальовничому узбережжі утворилося велике грецьке поселення Андіфлі. Проіснувати йому судилося трохи більше 70 років: вже в 1923 році греки покинули ці місця, а через кілька років на березі мальовничої бухти почало розвиватися місто Каш. В перекладі з турецької його назва означає “брова”. Адже, якщо подивитися на місто з висоти, то воно дійсно за формою нагадує людську брову.

Панорамні вид на бухту та грецький острів

Місто Каш поділено на дві частини: сам Каш, де знаходиться старе місто і центр, а також півострів Чукурбаг, який часто називають “півострів Каш”.

Навколо нього йде одна дорога, вздовж якої ростуть квіти, оливкові і цитрусові дерева. Тут так і проситься взяти в популярній велосипедній майстерні в оренду велосипед і здійснити подорож цим прекрасним півостровом, де панує краса і тиша.

Фото: Каш - місто і порт на середземноморському узбережжі Туреччини

На території міста проживає близько 6 000 чоловік, багато з них зайняті в туристичній сфері. Незважаючи на скромні розміри, Каш славиться різноманіттям античних пам'яток, які нагадують про його колишню велич.

Раджу вам у робочі години відвідати Центр туристичної інформації, який знаходиться на центральній площі. У ньому можна взяти в ньому красиві брошури і мапу та вирушити на вивчення міста і околиць.

Фото: Місто вабить прогулятися старовинними вуличками із бруківкою (uk.wikipedia.org)

Каш просто вабить прогулятися його старовинними брукованими вуличками. Можна піднятися однією з них на вершину пагорба, де знаходиться головний історичний символу Каша - Левова гробниця.

Значних розмірів кам'яний саркофаг дивом зберігся до наших днів і свою назву отримав завдяки незвичним прикрасам- висіченим з каменю левових голів. Пройдіть трошки далі і поруч, з височини, вам відкриється дивовижний панорамний вид на бухту Каша і грецький острів навпроти - Кастелорізо. На жаль, в карантин туристичні кораблі до нього не ходять.

Прогулюючись мальовничими прибережними районами міста, можна виявити ще одну унікальну античну пам'ятку - доричну гробницю Кесмен Мезар (Cesme Mezar). Найбільш уважні мандрівники зможуть розгледіти на стінах гробниці зображення танцівниць.

Фото: Цитрусові дерева у місті можна знайти на кожному кроці

Але найромантичнішим історичним місцем Каша, на мою думку, є відреставрований стараннями археологів невеличкий амфітеатр.

Можливо, у цьому році він знову стане місцем проведення цікавих культурних заходів і фестивалів, але і без того рекомендую вам його як найкраще місце для милування заходом сонця з келихом смачного місцевого виноградного або гранатового вина.

Що треба знати любителям кемпінгу та пляжного відпочинку

Якщо ви мандруєте Лікійською стежкою з наметами, в нас для вас гарна новина. По-перше стежка проходить через саме місто, і тут навіть є вулиця з такою назвою - Likya Yolu. По-друге, навпроти амфітеатру є обладний кемпінг.

Мініатюрна бухта, на березі якої розташований Каш, вже давно привертає увагу дайверів, морське дно тут неймовірно красиве і вражає різноманіттям мешканців.

Зовсім недалеко від берега тут можна знайти залишки грецьких міст, затонулих від землетрусу. Цікаво, що саме біля узбережжя Каша було знайдено найдавніший затонулий човен, на борту якого виявили найдавніші залишки скла.

Фото: Відреставрований амфітеатр

Також стародавнє могутнє Лікійське місто, яке пішло під воду через землетрус, можна побачити і з борта човника привітного капітана Курсада в місті Кекова, яке знаходиться недалеко від Каша.

Любителям пляжного відпочинку варто врахувати, що безпосередньо на території міста доступних для відпочинку пляжів немає, але по місту є обладнані сходи для спуску воду. І найкрасивіше таке місце, як на мене, знаходиться навпроти маяка. Осяяне сонечком вдень і з видом на захід сонця ввечері - це наймальовничіше місце для купання у Каші.

Фото: Ідеальне місце для споглядання заходів сонця

Але якщо проїхати зовсім недалеко на захід від Каша, то ви потрапите до одного з наймальовничіших пляжів Туреччини - Капуташ (Kaputaş Plajı).

З обох боків його оточують високі скелі, які надійно захищають узбережжя від вітру. Оскільки тут практично ніколи не буває сильних хвиль, вода на узбережжі дуже чиста, тому це ідеальне місце для шанувальників снорклинга. А фотографії для інстаграму тут вийдуть ну просто неперевершені!

Фото: Тут знаходяться один з найбільш мальовничих пляжів Туреччини

Маяк і величезні кам'яні брили навколо старенького порту - це найромантичніше місце в Каші, як зранку для кави або чаю, так увечері для вина з величезними оливками і різноманітними сирами, які можна придбати у місцевій сирній крамниці.

Якщо вищезгаданих пам'яток вам буде недостатньо, візьміть далмуш (аналог нашого маршрутного таксі) або орендуйте авто і влаштуйте собі подорож до одного з прилеглих старовинних містечок зі своїми унікальними цікавинками.

Древнє місто Патара: що подивитися

Недалеко від Каша, із західного боку, на Лікійській стежці знаходиться неймовірне древнє селище Патара. По-перше, тут ви знайдете залишки найстарішого Лікійського порту і найстаріший маяк у світі, якій зберігся до наших днів.

Але найбільше Патара відома на весь світ завдяки найбільшому і найчистішому піщаний пляжу Туреччини, протяжність якого становить понад 20 км, а ширина на деяких його ділянках становить 1 500 метрів. Можливо, вам пощастить і ви зможете поспостерігати за тим, як з'являються на світ рідкісні черепашки Careta Careta. Я писала більше про древнє місто Патара у окремій публікації.

Фото: Древнє місто Патара. Загальний вигляд руїн з верхніх рядів театрону (uk.wikipedia.org)

Якщо прямувати Лікійською стежкою на схід від Каша, то на вашому шляху буде місто Демре, відоме як історичне місто Міра. По-перше, тут зберігся величний амфітеатр, один з найкрасивіших в цьому районі, “піднебесні” гробниці і цікаві барельєфи з відкритими “здивованими” обличчями.

По-друге, це місто відоме на весь світ завдяки Святому Миколаю (цілком реальній людині), який народився в Мирі і здійснив тут свої найбільші дива. Саме він став прототипом Санта Клауса, і в Демре навіть є музей Санти. А ще зовсім поруч знаходиться вищезгадане затонуле місто Кекова.

Місцева гастрономія: що спробувати

Потрібно сказати, що хоча карантин і змінив життя міста, воно досить швидко призвичаїлося до нових правил і “на виніс” можна купити найрізноманітніші страви.

Це і смачні пиріжки з листкового тіста - “буреки” з різноманітною начинкою на сніданок, турецька кава, і пахлава з місцевої фірмової кондитерської. І багато видів кебабів (так тут називають і відому шаурму) з бараниною, телятиною, куркою.

Фото: Заварювання кави на вогні

До смаку вам будуть і маленькі турецькі піци - “піде”, які можна купити недалеко від супермаркетів, яких, до речі у місті цілих чотири. За деякий час ви вже будете знати, які продукти в якому супермаркеті дешевші. Обов'язково насолодіться фісташками, екзотичними овощами і фруктами, які тут дуже дешеві і дуже смачні.

Рибні базари, на жаль, під час карантину не працюють, але у місті працює рибний магазин, в який щодня завозять свіжу морську рибу. Продавці дуже люб'язні: почистять вам її, ще й розкажуть про своїх дружин із Рівного. По секрету скажу, що найсмачнішу сарму, вона ж - долма, вона ж - холодні “голубці” з виноградного листа, в карантин можна знайти також у цих хлопців в магазині.

Фото: Атмосфера старого міста Каш

Навіть у карантин раз на тиждень, по п'ятницях, у місті проходить місцевий ринок, куди приїжджають фермери з усього регіону. Є у Каші і піцерія італо-турецької сім'ї. Обов'язково спробуйте їхню пасту з місцевими морепродуктами, яку вони доставлять вам прямісінько до вашого будинка.

Цікаві поради: місцеві барбершопи та антикварні крамнички

Дуже рекомендую чоловікам сходити до місцевих “барбершопів”. Ціни тут втричі нижчі, ніж в наших топових салонах, а от якість - неймовірна. Чоловік сказав, що ці хлопці непогано набили руку на щоденних численних стрижках.

З практичних порад - хочу сказати, що мобільний зв'язок у Туреччині досить дорогий і номер працює лише протягом трьох місяців. Якщо ваші друзі недавно були у Туреччині, рекомендуємо вам взяти у них картку і зекономити на купівлі пакету. А от поповнення номеру - досить недороге.

Фото: У місті багато авторських магазинів і ресторанів, не схожих на інші

В місті багато магазинів з дизайнерським і вінтажним одягом, антикварних крамничок, сувенірних крамничок з “непопсовими” цікавинками.

Є в Каші незвичний магазинчик-галерея однієї сімейної пари, яка 25 років тому переїхала в невеличке рибальське село, до якого не було прокладено асфальтованої дороги, а після 20:00 в місті відключали світло. Семра і Тунч просто закохалися в зоряне небо Каша, покинули свої роботи і відкрили в місті свій магазинчик - маленьку печеру Аладіна зі скарбами з усього Шовкового шляху.

Фото: Власники магазинчиків завжди раді гостям

Вони обидва - неймовірні фотографи, які роблять фото Каша все своє життя і, можливо, ви, як і я, поїдете додому з оберемком фотоплакатів, щоб зберегти в себе вдома найтепліші спогади про це чарівне місто!

Місто невеличких білих будиночків з черепичним дахом, вузеньких брукованих вуличок, що спускаються вниз до бірюзового моря, квітів і цитрусових на кожному кроці, котів і кішок. Місто, в яке хочеться повертатися знову і знову, щоб знайти спокій далеко від суєти великих мегаполісів.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому варто провести вихідні у Північній Македонії.

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