Бухты Средиземноморья: нетипичный город в Турции, где идеально отдыхать в любой сезон

Все тонкости поездки в город Каш - порт и курорт между горами и морем

Каш - пожалуй, самый романтичный город на турецком Средиземноморье. Это один из самых нетипичных турецких курортов, спрятанный между сосновыми лесами и горами. Географически это город, спускающийся к самому морю. Благодаря специфическому климату - сухое лето и мягкая зима - Каш лучше всего подходит для неторопливого, тихого и спокойного отдыха почти круглый год.

До недавнего времени Каш оставался небольшой рыбацкой деревней, и только в 1980-х годах в городе начал развиваться туризм. Но и сегодня это так же провинциальный городок с особым жизненным укладом.

Фото: Каш - особенный турецкий городок со своим укладом жизни (из личного архива)

Каждый найдет что-то для себя в самом Каше и вокруг него: природное многообразие, исторические интересности, активный отдых и гастрономические изюминка. Аэропорты находятся довольно далеко от Каша, и именно благодаря этому город еще не заполонили туристы. Но здесь есть автовокзал, и доехать сюда можно со всех уголков Турции.

Город Каш: история, полная разрушений и возрождений

Здесь вы не найдете фешенебельных отелей и комплексов, зато - много частных пансионов, гостеприимных вилл и уютных небольших отельчиков. Заехав в один из таких домов с чрезвычайно гостеприимным хозяином Али на три дня, мы остались здесь на 20 дней, потому что не смогли покинуть место с невероятным видом на море, бассейном на террасе, розмариновой и апельсиново-лимонной плантацией, очень умеренной цене и десятью любимыми котами и кошками.

Согласно историческим данным, более 2,5 тысячи лет назад на месте современного города Каш располагался крупный портовый город Антифеллос - важнейший торговый центр Ликии. Главной ценностью этого античного города была древесина огромных кедров, которые росли вокруг.

Фото: 2,5 тысячи лет назад здесь располагался крупный портовый город Антифеллос. Это заложило основу жизни и современного города (wikipedia.org)

Его история полна разрушительных войн и чудесных возрождений.

В середине 19 века на живописном побережье образовалось крупное греческое поселение Андифли. Просуществовать ему суждено чуть более 70 лет: уже в 1923 году греки покинули эти места, а через несколько лет на берегу живописной бухты начал развиваться город Каш. В переводе с турецкого его название означает “бровь”. Ведь, если посмотреть на город с высоты, то он действительно по форме напоминает человеческую бровь.

Панорамные вид на бухту и греческий остров

Город Каш разделен на две части: сам Каш, где находится старый город и центр, а также полуостров Чукурбаг, который часто называют “полуостров Каш”.

Вокруг него идет одна дорога, вдоль которой растут цветы, оливковые и цитрусовые деревья. Здесь так и просится взять в популярной велосипедной мастерской в аренду велосипед и совершить путешествие по этому прекрасному полуострову, где царит красота и тишина.

Фото: Каш - город и порт на средиземноморском побережье Турции

На территории города проживает около 6 000 человек, многие из них заняты в туристической сфере. Несмотря на скромные размеры, Каш славится многообразием античных памятников, которые напоминают о его былом величии.

Советую вам в рабочие часы посетить Центр туристической информации - он находится на центральной площади. В нем можно взять красивые брошюры и карту и отправиться на изучение города и окрестностей.

Фото: Город манит прогуляться по старинным улочкам с брусчаткой (uk.wikipedia.org)

Каш просто манит прогуляться по его старинным мощеным улочкам. Можно подняться по одной из них на вершину холма, где находится главный исторический символа Каша - Львиная гробница.

Внушительных размеров каменный саркофаг чудом сохранился до наших дней и свое название получил благодаря необычным украшениям - высеченным из камня львиным головам. Пройдите чуть дальше и рядом, с возвышенности, вам откроется удивительный панорамный вид на бухту Каша и греческий остров напротив - Кастелоризо. К сожалению, в карантин туристические корабли к нему не ходят.

Прогуливаясь по живописным прибрежным районам города, можно обнаружить еще одну уникальную античную достопримечательность - дорийскую гробницу Кесмен Мезар (Cesme Mezar). Наиболее внимательные путешественники смогут разглядеть на стенах гробницы изображения танцовщиц.

Фото: Цитрусовые деревья в городе можно найти на каждом шагу

Но самым романтичным историческим местом, по моему мнению, является отреставрированный стараниями археологов небольшой амфитеатр.

Возможно, в этом году он вновь станет местом проведения интересных культурных мероприятий и фестивалей, но и без того рекомендую вам его как лучшее место для любования закатом солнца с бокалом вкуснейшего местного виноградного или гранатового вина.

Что нужно знать любителям кемпинга и пляжного отдыха

Если вы путешествуете по Ликийской тропе с палатками, у нас для вас хорошая новость. Во-первых тропа проходит через сам город, и здесь даже есть улица с таким названием - Likya Yolu. Во-вторых, напротив амфитеатра есть оборудованный кемпинг.

Миниатюрная бухта, на берегу которой расположен Каш, уже давно привлекает внимание дайверов, морское дно здесь невероятно красивое и поражает многообразием обитателей.

Совсем недалеко от берега здесь можно найти остатки греческих городов, затонувших от землетрясения. Интересно, что именно у побережья Каша была найдена древнейшая затонувшая лодка, на борту которой обнаружили древнейшие остатки стекла.

Фото: Отреставрированный амфитеатр

Также древний могучий Ликийский город, который ушел под воду из-за землетрясения, можно увидеть и с борта челнока приветливого капитана Курсада в городе Кекова, который находится недалеко от Каша.

Любителям пляжного отдыха стоит учесть, что непосредственно на территории города доступных для отдыха пляжей нет, но по городу есть оборудованные лестницы для спуска в воду. И самое красивое такое место, как по мне, находится напротив маяка. Озарено солнышком днем и с видом на закат вечером - это самое живописное место для купания в Каші.

Фото: Идеальное место для созерцания закатов

Но если проехать совсем недалеко на запад от Каша, то вы попадете на один из самых живописных пляжей Турции - Капуташ (Kaputaş Plajı).

С обеих сторон его окружают высокие скалы, которые надежно защищают побережье от ветра. Поскольку здесь практически никогда не бывает сильных волн, вода на побережье очень чистая, поэтому это идеальное место для поклонников снорклинга. А фотографии для Инстаграма здесь получатся ну просто непревзойденные!

Фото: Здесь находятся один из самых живописных пляжей Турции

Маяк и огромные каменные глыбы вокруг старого порта - это самое романтичное место в Каше, как утром для кофе или чая, так вечером для вина с огромными оливками и разнообразными сырами, которые можно приобрести в местной сырной лавке.

Если вышеупомянутых достопримечательностей вам будет недостаточно, возьмите далмуш (аналог нашего маршрутного такси) или арендуйте авто и устройте себе путешествие к одному из близлежащих старинных городков со своими уникальными изюминками.

Древний город Патара: что посмотреть

Недалеко от Каша, с западной стороны, на Ликийской тропе находится невероятное древнее селение Патара. Во-первых, здесь вы найдете остатки старейшего Ликийского порта и самый старый маяк в мире, где сохранился до наших дней.

Но больше всего Патара известна на весь мир благодаря самому большому и чистейшему песчаный пляжу Турции, протяженность которого составляет более 20 км, а ширина на некоторых его участках составляет 1 500 метров. Возможно, вам повезет и вы сможете понаблюдать за тем, как появляются на свет редкие раковины Careta Careta. Я писала больше о древнем городе Патара в отдельной публикации.

Фото: Древний город Патара. Общий вид руин из верхних рядов театрона (uk.wikipedia.org)

Если следовать по Ликийской тропе к востоку от Каша, то на вашем пути будет город Демре, известный как исторический город мира. Во-первых, здесь сохранился величественный амфитеатр, один из самых красивых в этом районе, “поднебесные” гробницы и интересные барельефы с открытыми “удивленными” лицами.

Во-вторых, этот город известен на весь мир благодаря Святому Николаю (вполне реальному человеку), который родился в Мире и совершил здесь свои величайшие чудеса. Именно он стал прототипом Санта Клауса, и в Демре даже есть музей Санты. А еще совсем рядом находится вышеупомянутый затонувший город Кекова.

Местная гастрономия: что попробовать

Нужно сказать, что хотя карантин и изменил жизнь города, он довольно быстро привык к новым правилам и “на вынос” можно купить самые разнообразные блюда.

Это и вкусные пирожки из слоеного теста - “буреки” с разнообразной начинкой на завтрак, турецкий кофе и пахлава из местной фирменной кондитерской. И многие виды кебабов (так здесь называют и известную шаурму) с бараниной, телятиной, курицей.

Фото: Заваривание кофе на огне

По вкусу вам будут и маленькие турецкие пиццы - “пиде”, которые можно купить недалеко от супермаркетов, которых, кстати в городе целых четыре. Через некоторое время вы уже будете знать, какие продукты, в каком супермаркете дешевле. Обязательно насладитесь фисташками, экзотическими овощами и фруктами, которые здесь очень дешевые и очень вкусные.

Рыбные базары, к сожалению, во время карантина не работают, но в городе работает рыбный магазин, в который ежедневно завозят свежую морскую рыбу. Продавцы очень любезны: почистят вам ее, еще и расскажут о своих женах из Ровно. По секрету скажу, что самую вкусную сарму, она же - долма, она же - холодные “голубцы” из виноградного листа, в карантин можно найти также у этих ребят в магазине.

Фото: Атмосфера старого города Каш

Даже в карантин раз в неделю, по пятницам, в городе проходит местный рынок, куда приезжают фермеры со всего региона. Есть в Каше и пиццерия итало-турецкой семьи. Обязательно попробуйте их пасту с местными морепродуктами, которую они доставят вам прямо к вашему дому.

Интересные советы: местные барбершопы и антикварные лавочки

Очень рекомендую мужчинам сходить в местные "барбершопы". Цены здесь втрое ниже, чем в наших топовых салонах, а вот качество - невероятное. Муж сказал, что эти ребята неплохо набили руку на ежедневных многочисленных стрижках.

Из практических советов - хочу сказать, что мобильная связь в Турции достаточно дорогая и номер работает только в течение трех месяцев. Если ваши друзья недавно были в Турции, рекомендуем вам взять у них карточку и сэкономить на покупке пакета. А вот пополнение номера - достаточно недорогое.

Фото: В городе много авторских магазинов и ресторанов, не похожих на другие

В городе много магазинов с дизайнерской и винтажной одеждой, антикварных лавочек, сувенирных лавочек с “непопсовыми” изюминками.

Есть в Каше необычный магазинчик-галерея одной семейной пары, которая 25 лет назад переехала в небольшое рыбацкое село, к которому не проложено асфальтированной дороги, а после 20:00 в городе отключали свет. Семра и Тунч просто влюбились в звездное небо Каша, покинули свои работы и открыли в городе свой магазинчик - маленькую пещеру Алладина с сокровищами со всего Шелкового пути.

Фото: Владельцы магазинчиков всегда рады гостям

Они оба - невероятные фотографы, которые делают фото Каша всю свою жизнь и, возможно, вы, как и я, поедете домой с охапкой фотоплакатов, чтобы сохранить у себя дома самые теплые воспоминания об этом волшебном городе!

Город небольших белых домиков с черепичной крышей, узеньких мощеных улочек, спускающихся вниз к бирюзовому морю, цветов и цитрусовых на каждом шагу, котов и кошек. Город, в который хочется возвращаться снова и снова, чтобы обрести покой вдали от суеты крупных мегаполисов.

Напомним, ранее мы писали, почему стоит провести выходные в Северной Македонии.

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