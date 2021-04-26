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Перлини Адріатики: кращі локації Чорногорії, які варто відвідати у відпустці

Новость на русском → Понеділок 26 квітня 2021 16:15
Перлини Адріатики: кращі локації Чорногорії, які варто відвідати у відпустці Фото: Відпочинок у Чорногорії (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Гайдук

Боко-Которська затока, Міст Джурджевича та Чорне озеро: що подивитись в країні

Нещодавно з‘явилися хороші новини: ще одна балканська країна з настанням туристичного сезону відкриває свої кордони для туристів і знімає всі обмеження.

Чорногорія у новому сезоні скасовує обмеження для туристів з України. У новому сезоні від наших туристів для в'їзду до країни не будуть вимагати негативний результат ПЛР-тесту на COVID та свідоцтво про вакцинацію.

Пропонуємо підбірку із десяти найцікавіших місць Чорногорії, які варто відвідати.

Мальовнича бухта, монастирі та озера

Хоча Чорногорія є однією з найменших як за населенням, так і за територією країн на Балканському півострові, у цієї держави є чим здивувати та зацікавити туриста.

Знайомство з країною найкраще розпочати з головного морського курорту Чорногорії - Будви. Місто знаходиться на березі Адріатичного моря.

Окрім нової готельної лінії, у Будві добре збереглась стара частина міста, яка особливо красиво виглядає ввечері. На відміну від більшості морських курортів, місто взимку не вимирає, адже тут постійно проживає велика кількість місцевого населення.

Перлини Адріатики: кращі локації Чорногорії, які варто відвідати у відпустці

Фото: Будва, Чорногорія (wikipedia.org)

Одне з найкрасивіших місць не тільки Чорногорії, а й усієї Адріатики - Боко-Которська затока. Це місце ще досить часто називають південним фьордом Європи.

Перлини Адріатики: кращі локації Чорногорії, які варто відвідати у відпустці

Фото: Которська затока складається з кількох малих заток, з'єднаних вузькими шийками, що разом утворюють одну з найкращих природних гаваней Європи (Володимир Гайдук)

На березі затоки знаходиться древнє місто Котор, яке внесене до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Окрім свого унікального й красивого архітектурного стилю, місто може похвалитись найдовшим фортечним муром у Європі.

Перлини Адріатики: кращі локації Чорногорії, які варто відвідати у відпустці

Фото: Светі-Стефан - курорт в Чорногорії на узбережжі Адріатичного моря, на Будванській рив'єрі (pixabay.com)

Острів Святого Стефана. Неподалік від Будви знаходиться унікальний острів-готель, який є найдорожчим готелем у Чорногорії. Тут досить часто полюбляють відпочивати зірки світового маштабу. Зокрема у віллі Мілочер №118 проживали такі відомі люди як Софі Лорен, Сильвестр Сталоне, Клаудія Шиффер, Юрій Гагарін і навіть сама королева Єлизавета II.

Місце спокою і гармонії, головна святиня країни - Острозький монастир. Заснований ще у XV столітті високо в горах святим Василем Острозьким, де й понині зберігаються його мощі.

Перлини Адріатики: кращі локації Чорногорії, які варто відвідати у відпустці

Фото: Острозький монастир розташований в горах за 15 кілометрів від міста Даниловграда (Володимир Гайдук)

Скадарське озеро - найбільше та найкрасивіше озеро Балкан. Води озера входять до складу двох держав - Чорногорії та Албанії.

Саме тут можна побачити рідкісного кучерявого пелікана. Особливо красивим є озеро весною, коли на ньому розквітають білі лілії.

Перлини Адріатики: кращі локації Чорногорії, які варто відвідати у відпустці

Фото: Скадарське озеро - тектонічне озеро в Чорногорії та Албанії, найбільше на Балканському півострові. Навесні на озері розквітають білі лілії (wikipedia.org)

Гора Ловчен - найвідоміша чорногорська вершина з якої відкривається вид на чи не на всю країну. На вершині гори є спеціально обладнаний оглядовий майданчик, ресторан і мавзолей правителя Чорногорії - Петра ІІ Петровича Нєгуші.

Найбільший у Європі каньйон річок Тара і Морача вразить вас своїми неповторними краєвидами. А ще можна спробувати рафтинг і проплавитись вздовж цих швидких гірських рік.

Перлини Адріатики: кращі локації Чорногорії, які варто відвідати у відпустці

Фото: Ловчен - гора висотою у 1749 метрів в однойменному національному парку (wikipedia.org)

Міст Джурджевича, збудований ще у 1940 році над річкою Тара, є найвищим і найбільшим мостом Чорногорії.

Довжина мосту складає 365 метрів, а висота - 172. Також поблизу мосту, щоб вам було краще насолоджуватися його виглядом, спеціально споруджені зіп-лайни, які дають можливість проїхатись над каньйоном вздовж мосту.

Перлини Адріатики: кращі локації Чорногорії, які варто відвідати у відпустці

Фото: Свою назву міст Джурджевича отримав від імені власника ферми, яка розташована поруч (Володимир Гайдук)

Рукотворний острів Діви Марії на Рифі знаходиться прямо посередині Боко-Которської затоки. На острові й сьогодні знаходиться постійно діюча церква-музей, де досить часто молодята полюбляють проводити шлюбні церемонії. Потрапити на острів можна, скориставшись допомогою туристичних човників, які курсують сюди від не менш красивого міста Пераст.

Перлини Адріатики: кращі локації Чорногорії, які варто відвідати у відпустціФото: Чорногорія вражає давньою архітектурою (Володимир Гайдук)

Чорне озеро - льодовикове озеро, яке знаходиться на висоті 1416 метрів над рівнем моря на території національного парка Дурмідор.

Озеро складається з двох невеликих озер - Великого і Малого, з‘єднаних між собою невеликим перешийком, який влітку пересихає, тим самим утворюючи два окремих озера. Особливо красивим є колір води озера на фоні гірської панорами.

Перлини Адріатики: кращі локації Чорногорії, які варто відвідати у відпустці

Фото: Чорне Озеро на півночі Чорногорії - популярний туристичний об'єкт (Володимир Гайдук)

Нагадаємо, раніше ми писали, куди краще поїхати - до Туреччини або Єгипту, та як вибрати курорт для відпочинку навесні.

Також повідомлялося, як можна відпочити у Болгарії у 2021 році на нових умовах в'їзду.

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