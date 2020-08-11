Одеса чи Кемер: порівнюємо ціни на літню відпустку в Україні та Туреччині

Цього сезону українцям випало небагато варіантів для відпочинку на морі. Якщо ще рік назад ми мучилися у безмежному виборі пропозицій на узбережжях Іспанії, Італії, Греції або Португалії, то на цей раз маємо лише декілька можливих варіантів.

Як і де провести відпочинок біля моря цього року? Що обрати – пляжі Одеси та Чорне море чи Егейське море та узбережжя Туреччини?

У цьому році українці масово почали освоювати українські курорти. Безліч оглядів та власно розроблених маршрутів півднем України мерехтять у дописах друзів на Facebook та Instagram.

В той же час зустрічаються фотографії з пляжів Албанії, Туреччини або Чорногорії, які з усіх курортів світу стали доступні для українців цього літа. Час іде, а ви ще ні разу не були на морі? Ми спробували розібратися, що можна отримати за сплачені гроші.

Фото: Що обрати – пляжі Одеси та Чорне море чи Егейське море та узбережжя Туреччини? (pixabay.com)

Якщо ви - вибагливий турист і вже встигли звикнути до комфортного відпочинку та якості, звіримо найкращі пропозиції обох сторін.

Отже, тиждень відпочинку в готелі 5* на двох зі сніданками у стандартному номері в Одесі проти тижня відпочинку на двох на курортах Туреччини з перельотом, трансфером до готелю з аеропорту, харчуванням “ультра все включено” та медичним страхуванням, що покриває тестування та лікування від COVID-19.

Порівняння цін та сервісу

У відомому готелі Одеси Nemo Hotel Resort and Spa 5*, що лежить на самому узбережжі Чорного моря, вартість відпочинку на тиждень складе 51 100 грн, зазначає Лариса Середа, туроператор "Indiana Travel".

Крім проживання, у вартість входять вишукані сніданки за шведською лінією з шаманським та червоною рибою, також плавання у басейні з очищеною морською водою, відвідання комплексу Nemo Beach Club, фітнес-клуба і сауни, парковка, відвідання кінозалу та анімація.

Фото: Готель Nemo Hotel Resort and Spa (odessa.nemohotels.com)

У протилежність одеському готелю, тижневий тур у турецький готель високого класу, за 60 кілометрах від аеропорту міста Анталія Queen’s Park Tekirova Resort & Spa 5* буде коштувати 52 998 грн.

Готель знаходиться на широкому пляжі з “блакитним прапором“, має 5 барів та ресторан, три басейни, аквапарк, фітнес-центр, спа-центр площею 1000 м2, дитячий майданчик з басейном, пропонує аеробіку, волейбол на пляжі, акваеробіку.

Фото: Готель Queen’s Park Tekirova Resort & Spa (tophotels)

Для кращого порівняння, у Indiana Travel радять узяти ще декілька готелів рівня 5*.

Найкращі готелі в Одесі – проживання біля моря та сніданки на тиждень. Відпочинок у готелі “Отрада 5* обійдеться від 30 200 грн, у готелі Grand Otrada Hotel Resort & Spa 5* - від 30 700 грн, готелі Maristella Marine Residence 5* - від 36 600 грн, готель Premier Hotel Odessa 5* - від 18 200 грн, Panorama De Luxe 5* - від 42 655 грн, Kaddorr Hotel resort & SPA 5* - від 31 537 грн.

Що ви отримуєте в Одесі за вказану вартість? В перелічених готелях є власні басейни, фітнес-центри та спа, бари, гарантовані шезлонги з парасолями на приватній зоні на пляжі, іноді - анімація біля басейну.

Якщо брати нижчий рівень готелів, то проживання у Gagarinn 4* в районі Аркадія в Одесі обійдеться від 14 340 грн на двох зі сніданками на 7 днів.

Фото: В перелічених готелях є власні басейни, фітнес-центри та спа, бари, гарантовані шезлонги з парасолями на приватній зоні на пляжі (pixabay.com)

Туреччина. Тури на тиждень з перельотом. Тур на двох з проживанням на курорті Кемер у готелі PGS Hotels Kiris Resort 5* вийде – від 36 240 грн, у готелі Queen’s Park Le Jardin 5* – від 39 506 грн, на курорті Аланья у готелі Long Beach Resort & Spa 5*– від 37 149 грн, на курорті Сіде - у готелі Oz Hotels Side Premium Hotel 5* – від 34 589 грн.

В перелічених готелях є велика власна інфраструктура, де можна проводити весь день, не полишаючи територію. Аквапарки та басейни, шезлонги на пляжі, зелені паркові території, дитячі майданчики, анімації, дискотеки, шезлонги на пляжі.

Серед переваг турецьких курортів є те, що країна входить у ТОП-3 світу за чисельністю пляжів з “блакитним прапором“, що підтверджує екологічний стан морської води для безпечного купання, підкреслюють у Indiana Travel.

Безумовно, ця країна має інший клімат та природу, і ландшафт значно різниться від узбережжя Чорного моря в Одесі. Наразі готелі дотримуються норм захисту для безпечного відпочинку і посилили санітарний контроль, тому деякі сервіси можуть бути недоступні. Туреччина знаходиться у зеленій зоні, тому робити тестування до та після відпочинку не є обов’язковим.

Що ж обрати для відпустки?

Якщо якісний відпочинок на морі для вас на другому місці, і вам хочеться більше емоцій та пригод, то краще дивитися в бік Одеси. Зараз це епіцентр культурного життя в Україні. Попри велику кількість туристів на вулицях та пляжах, область залишається “зеленою“ зоною на карті України.

Одеса ж пропонує безліч варіантів, як цікаво провести час - походи до музеїв, відвідування галерей та вистав, змагань по танцям, заняття з йоги на пляжі, дискотеки до світанку та ранкові медитації біля моря, екскурсії містом, гастрономічні тури та екскурсії катакомбами. Все приправлено одеським колоритом та винахідливістю місцевих жителів.

Фото: Одеса пропонує безліч варіантів, як цікаво провести час (РБК-Україна)

Не варто забувати про мову та культуру, адже тут ви зрозумієте будь кого, так само як і вас. Перевагою відпочинку в Одесі буде також відсутність хвилювань за проходження контролю в аеропорті, так само як і його відвідування, можливість зміни статусу країни на протилежний під час вашого відпочинку.

І навпаки, якщо ви звикли до відмінного європейського сервісу та комфортного відпочинку, то краще обрати Туреччину. Ця країна давно спеціалізується на індустрії відпочинку і бореться за якість та свій імідж серед інших країн з морськими курортами.

В Туреччину їдуть, щоб насолодитися красою Середземного моря в оточенні пальм, гір та чистого повітря, каже Лариса Середа з "Indiana Travel".

Фото: Туреччину обирають і через харчування за системою "все включено" (pixabay.com)

Вона приймає туристів з усього світу і добре знається на стандартах обслуговування та готельному бізнесі.

Сніданки - з великим вибором страв, харчування за системою “все включено”, чистота та порядок у номерах, території відпочинку біля готелю та власні басейни, безкоштовні трансфери до моря або у місто, екскурсії, що відправляються від готелю – все це пропонують курорти Туреччини.

Нагадаємо, раніше ми писали, у скільки обійдеться відпочинок у Бердянську цього літа під час карантину.

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