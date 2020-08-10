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"Ціни здивували": скільки коштує відпочинок в Затоці у розпал сезону

Понеділок 10 серпня 2020 07:55
"Ціни здивували": скільки коштує відпочинок в Затоці у розпал сезону
Фото: Затока (wikimedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Де та за яку ціну можна відпочити у курортному селищі на півдні

Курортне селище Затока давно користується популярністю серед українців. Сюди щороку їдуть на відпочинок безліч громадян.

Пляжі Затоки в серпні цього року заповнені людьми не менше, ніж у попередні роки. Але, незважаючи на ажіотаж, хороші варіанти житла на другу половину місяця ще залишилися.

Затока – це назва не тільки селища, а й цілої курортної зони протяжністю 20 кілометрів. Це вузький перешийок між Чорним морем і Дністровською затокою, через який прокладено автомобільну дорогу та залізницю. Тут розташовано більше 200 готелів і баз відпочинку на будь-який смак та гаманець.

Особливість курорту – смуга піщаного пляжу з чистою водою, який отримував свого часу Блакитний прапор як сертифікат якості.

"Ціни в Затоці просто здивували! Тут можна знайти ліжко-місце за 100 гривень і розкішні номери комфорт-класу за 10 тисяч за добу", - пише на сторінці курорту в Facebook ползователей Ярослав Юрченко.

РБК-Україна вивчило ціни на відпочинок в одному з найпопулярніших курортів.

Житло по 200 гривень з людини в добу

Більшість пропозицій відпочинку залишилося на рівні минулорічних цін. Через зручне розташування курорту (в 1 годині їзди від Одеси) і закритих кордонів українці забронювали краще житло в Затоці заздалегідь.

Киянка Олена Григор'єва повернулася з сім'єю з відпустки в Затоці, де тиждень знімала будиночок у приватному секторі.

"Вже кілька років вибираю Затоку за клімат та атмосферу: якщо прогулятися ввечері до центру, то на вулиці з ресторанами і магазинами можна згадати свою подорож в Гоа – музика, строката торгівля, запаморочливі аромати з кафешок і різноманітних точок вуличної їжі. І саме шашлики, плов, піца і всіляка домашня їжа там частенько дешевше, ніж у Києві. Місцями навіть вулички з деревами у кам'яних огорож нагадують Азію", - розповідає киянка.

&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок в Затоці у розпал сезонуФото: Пляж курортного селища Затока (facebook.com/vzatokucom)

У цьому році через карантин знімала бюджетне житло по 200 гривень з людини в добу. Кухня, літній душ і туалет були загальні. У номері – тільки холодильник і вентилятор.

"Знайшла будиночок поруч зі слабо забудованим пляжем, щоб було менше народу і тиша. Харчувалися своєю їжею, овочі і фрукти купували в найближчих магазинчиках, в півтора рази дорожче, порівняно з київськими. Дешевше – в центрі або в Білгород-Дністровському, куди їздили електричкою на екскурсію", - поділилася киянка.

Бюджетні варіанти – подалі від моря

Середня ціна за проживання у приватному секторі в Затоці 250-300 гривень з людини в добу. Вартість залежить від відстані до моря і зручностей, якими користуються гості.

Наприклад, у 10 хвилинах ходьби до моря пропонують кімнати без зручностей за 100-150 гривень з людини, там само – з санвузлом і міні-кухнею – до 350 гривень. З 15 серпня номер для чотирьох пропонують за 750 гривень на добу.

&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок в Затоці у розпал сезону

&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок в Затоці у розпал сезонуФото: Бюджетний варіант розміщення (скріншот РБК-Україна)

А міні-готель "Приморська 54/1" у 1,5 кілометрах від пляжу двомісний економ-номер пропонує за 400 гривень за ніч, тримісний – від 500.

Зі зручностей такого відпочинку – вентилятор, вай-фай і безкоштовна парковка. Кухня і санвузол – на поверсі.

&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок в Затоці у розпал сезону

&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок в Затоці у розпал сезонуФото: Ось в таких приміщеннях розміщуються туристи (скріншот РБК-Україна)

У іншому міні-готелі "Марина", який знаходиться у 150 метрах від моря, двомісний "економ" можна забронювати за ціною 556 гривень в добу.

Так, тиждень проживання на двох обійдеться у трохи менше 4 тисяч гривень. Зі зручностей – інтернет, кондиціонер і телевізор. Кухня і санвузол - спільні.

За 500 гривень – море за вікном

Середня ціна за комфортне проживання з виходом до моря в Затоці – від 500 гривень з людини в добу.

"Знайшла для себе просто "заповідник тиші" з пляжем в Затоці. Це готель, який стоїть прямо на березі, а всі номери "дивляться" на море. Гості там такі ж спокійні і дорослі, як я. Ніякої гучної музики і гульні, поряд мало забудови, тому і чужих туристів немає", - розповідає киянка Ольга, яка знімала номер в готелі "Веселка" за 1200 гривень на добу в кінці серпня минулого року.

Вона приїздила туди з донькою на п'ять днів.

"А відпочила, як не вдавалося за два тижні в інших місцях. Місця на пляжі багато, шезлонгів і парасольок вистачає, щоб дотримуватися дистанції. Вночі спала під шум хвиль. До цього вважала Затоку попсовим місцем з шансоном", додає вона.

&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок в Затоці у розпал сезону&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок в Затоці у розпал сезонуФото: Розміщення неподалік від моря (скріншот РБК-Україна)

Цього року ціни в готелі не міняли. Номер стандарт на двох-трьох до кінця місяця коштує 1500 гривень, в оксамитовий сезон – 1200. У номері - нові меблі, санвузол, холодильник, кондиціонер.

У ціну включені сніданки, а обіди та вечері можна замовити в ресторані. Номери "стандарт" заброньовані до 23 серпня, станом на 8 серпня був доступний двокімнатний номер за 2400 гривень (на 15-20 серпня).

Схожих умов в інших готелях за 500 гривень з людини в Затоці вистачає. Наприклад, гостьовий будинок "Наша дача", розташований у 30 метрах від морського узбережжя, пропонує проживання у затишних номерах категорії "стандарт" та "економ".

Кожна кімната обладнана телевізором та холодильником. Номери "економ" охолоджуються вентиляторами, в "стандартах" - встановлений кондиціонер. У номерах є санвузол з гарячою водою та холодильники. Їжу пропонують готувати самостійно на загальній кухні, шезлонгів на пляжі немає.

"Найближчі розваги і кафе знаходяться в 2 кілометрах. На 15-й хвилинах є універсальний ринок", - розповідають про інфраструктуру в міні-готелі.

&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок в Затоці у розпал сезону&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок в Затоці у розпал сезонуФото: Відпочинок біля одного з готельних комплексів (скріншот РБК-Україна)

Номери з усіма зручностями до 500 гривен з людини можна знайти також на самому березі моря. Наприклад, в котеджі "Южанка 111" є двох -, чотиримісні номери вартістю 967-1967 гривень за ніч. У цьому міні-готелі заборонено готувати в номерах і користуватися електрочайниками, зате є їдальня та бар. Не пускають гостей з тваринами і дітьми до двох років. Зате в наявності всі інші зручності і пляж з платними шезлонгами.

У кінці серпня в Затоці, як і скрізь на море, може штормити і біля берега з'являються рідкісні медузи. Любителям тихого купання пропонують відпочинок у готелях з басейном.

наприклад, готель Лазурний надає номери і окремі апартаменти за ціною від 300 гривень з людини в добу. Наприклад, 3-місний котедж без зручностей – 600 грн за ніч, двомісний стандарт з усіма зручностями – 1270-1400 грн, тримісний котедж зі зручностями – 1330 гривень, чотиримісні апартаменти – 2600 грн. На території готелю є ресторан. До морського пляжу – 120 м.

Де відпочити комфортно

Любителям комфортного відпочинку не обов'язково летіти на дорогі курорти кордон. Ту ж обстановку і сервіс пропонують і в Затоці. Така відпустка буде коштувати від 2000 гривень з людини на добу.

наприклад, у готелі Leopolis Lux на березі моря до послуг гостей два басейни і аніматори, ресторан і всі зручності в номерах. За відгуками гостей, цей готель вибирають для того, щоб навіть не виходити за територію. До слова, з іншого боку готелю розташована жвава вулиця з безліччю магазинів і ресторанів.

Фото: Комфортні умови відпочинку в Затоці (скріншот РБК-Україна)

Завдяки рівню сервісу готель користується популярністю, тому вільні номери у високий сезон застати непросто. Ціни за двох осіб в кінці місяця (25-29 серпня) – 1850 за ніч (7400 за четверо діб). З найближчих дат залишилися тримісні апартаменти (дві спальні та одна вітальня) за 4300 на добу (9600 гривень за 14-16 серпня).

Недешевий відпочинок - і в "Aquapark Hotel Zatoka". У такому місці можна взагалі забути, що Затока – це про море. На великій території готелю є повноцінний аквапарк з гірками, кілька великих басейнів, ресторан. У номерах із красивими інтер'єрами є всі зручності. У вартість проживання включено сніданки.

Ціна за номер за чотири ночі з 18 по 22 серпня - 10 557 гривень за двох (2639 гривень на добу). В цьому році гостям за відгуками сподобався рівень дезінфекції на території готелю, кухня, танці, шейпінг, SUPы.

&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок в Затоці у розпал сезону

&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок в Затоці у розпал сезонуФото: Ціни на розміщення в комфортному готелі (скріншот РБК-Україна)

У Затоці можна зняти не тільки номери, але і вдома цілком. Ціна починається з 2000 гривень на добу і далі залежить від зручностей і розташування. Наприклад, котедж з басейном на території пропонують за 4500 гривень на добу. За таку суму компанія з 6 чоловік отримує три кімнати з красивою обстановкою і санвузлом в трьох хвилинах ходьби до моря.

"Будинок досить віддалений від скупчення атракціонів і нічних клубів. У 2 хвилинах ходьби розташований супермаркет "Таврія В", продуктовий ринок", - відписую переваги розташування котеджу потенційним гостям. Готувати доведеться на загальній кухні, а на території розташовано кілька котеджів.

Нагадаємо, раніше ми писали, у скільки обійдеться відпочинок у Бердянську цього літа під час карантину.

Також пропонуємо почитати, подорожчав відпочинок в Трускавці.

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