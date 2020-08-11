Одесса или Кемер: сравниваем цены на летний отпуск в Украине и Турции

В этом сезоне украинцам выпало немного вариантов для отдыха на море. Если еще год назад мы мучились в огромном выборе предложений на побережьях Испании, Италии, Греции или Португалии, то на этот раз есть только несколько возможных вариантов.

Как и где провести отдых у моря в этом году? Что выбрать – пляжи Одессы и Черное море или Эгейское море и побережье Турции?

В этом году украинцы массово начали осваивать украинские курорты. Множество обзоров и собственно разработанных маршрутов по югу Украины мерцают в заметках друзей на Facebook и Instagram.

В то же время встречаются фото с пляжей Албании, Турции или Черногории, которые стали доступны для украинцев этим летом. Время идет, а вы еще ни разу не были на море? Мы попытались разобраться, что можно получить за уплаченные деньги.

Фото: Что выбрать – пляжи Одессы и Черное море или Эгейское море и побережье Турции? (pixabay.com)

Если вы - привередливый турист и уже успели привыкнуть к комфортному отдыху и качеству, сверим лучшие предложения обеих сторон.

Итак, неделя отдыха в отеле 5* на двоих с завтраками в стандартном номере в Одессе против недели отдыха на двоих на курортах Турции с перелетом, трансфером к отелю из аэропорта, питанием “ультра все включено” и медицинским страхованием, которое покрывает тестирование и лечение от COVID-19.

Сравнение цен и сервиса

В отелях Турции чаще предлагают систему "все включено", тогда как в отелях Одессы за это в основном приходится платить отдельно.

Так, в отеле Одессы Nemo Hotel Resort and Spa 5* на побережье Черного моря стоимость отдыха на неделю составит 51 100 грн, отмечает Лариса Среда, туроператор "Indiana Travel".

Кроме проживания, в стоимость входят завтраки по шведской линии, плавание в бассейне, фитнес-клуб и сауны, парковка, посещение кинозала и анимация. Но дополнительно заказывать еду здесь придется за отдельную плату, так что сэкономить в этом отеле не получится.

Фото: Отдых на морских курортах (pixabay.com)

В противоположность одесскому отелю, недельный тур в турецком отеле высокого класса в 60 километрах от аэропорта города Анталия Queen's Park Tekirova Resort & Spa 5* стоит 52 998 грн.

Отель находится на широком пляже с “голубым флагом“, имеет 5 баров и ресторан, три бассейна, аквапарк, фитнес-центр, спа-центр площадью 1000 м2, детскую площадку с бассейном, предлагает аэробику, волейбол на пляже, акваэробику.

Фото: Один из отелей Турции (tophotels)

Для лучшего сравнения, в Indiana Travel советуют взять еще несколько отелей уровня 5*.

Лучшие отели в Одессе предлагают проживание возле моря и завтраки на неделю.Так, отдых в отеле Отрада 5* на двоих на неделю обойдется от 30 200 грн, в отеле Grand Otrada Hotel Resort & Spa 5* - от 30 700 грн, в отеле Maristella Marine Residence 5* - от 36 600 грн, в отеле Premier Hotel Odessa 5* - от 18 200 грн, в Panorama De Luxe 5* - от 42 655 грн, в Kaddorr Hotel resort & SPA 5* - от 31 537 грн.

Что вы получаете в Одессе за указанную стоимость? В перечисленных отелях есть собственные бассейны, фитнес-центры и спа, бары, гарантированные шезлонги с зонтами на частной зоне на пляже, иногда - анимацию у бассейна.

Если брать менее дорогой сегмент отелей, то проживание в Gagarinn 4* в районе Аркадия в Одессе обойдется от 14 340 грн на двоих с завтраками на 7 дней.

Фото: В перечисленных отелях есть бассейны, фитнес-центры и спа, бары, шезлонги с зонтами на частной зоне пляжа (pixabay.com)

Турция. Туры на неделю с перелетом. Тур на двоих с проживанием на курорте Кемер в отеле PGS Hotels Kiris Resort 5* стоит от 36 240 грн, в отеле queen's Park Le Jardin 5* – от 39 506 грн, на курорте Алания в отеле Long Beach Resort & Spa 5*– от 37 149 грн, на курорте Сиде в отеле Oz Hotels Side Premium Hotel 5* – от 34 589 грн.

В перечисленных отелях есть большая собственная инфраструктура, где можно проводить весь день, не покидая территорию. Аквапарки и бассейны, шезлонги на пляже, зеленые парковые территории, детские площадки, анимация, дискотеки, шезлонги на пляже.

Среди преимуществ турецких курортов является то, что страна входит в ТОП-3 мира по числу пляжей с “голубым флагом“, что подтверждает экологическое состояние морской воды для безопасного купания, подчеркивают в Indiana Travel.

Безусловно, эта страна имеет другой климат и природу, и ландшафт значительно отличается от побережья Черного моря в Одессе. Во время карантина гостиницы Турции придерживаются норм защиты для безопасного отдыха и усилили санитарный контроль, поэтому некоторые сервисы могут быть недоступны.

Турция находится в "зеленой" зоне для Украины, поэтому делать тест на COVID-19 до и после отдыха не обязательно.

Что же выбрать для отпуска?

Если качественный отдых на море для вас на втором месте, и вам хочется больше эмоций и приключений, то лучше смотреть в сторону Одессы. Сейчас это эпицентр культурной жизни в Украине.

Несмотря на большое количество туристов на улицах и пляжах, область остается “зеленой“ зоны на карте Украины.

Одесса предлагает множество вариантов, как интересно провести время - походы в музеи, посещение галерей и спектаклей, соревнований по танцам, занятия по йоге на пляже, дискотеки до рассвета и утренние медитации у моря, экскурсии по городу, гастрономические туры и экскурсии по катакомбам. Все это "приправлено" одесским колоритом и изобретательностью местных жителей.

Фото: Одесса предлагает множество вариантов, как интересно провести время (РБК-Украина)

Не стоит забывать о языке и культуре, ведь здесь вы поймете любого, так же как поймут и вас. Преимуществом отдыха в Одессе будет также отсутствие волнений за прохождение контроля в аэропорту, так же как и его посещение, возможность изменения статуса страны на противоположный во время вашего отдыха.

И наоборот, если вы привыкли к отличному европейскому сервису и комфортному отдыху, то лучше выбрать Турцию. Эта страна давно специализируется на индустрии отдыха и борется за качество и свой имидж среди других стран с морскими курортами.

В Турцию едут, чтобы насладиться красотой Средиземного моря в окружении пальм, гор и чистого воздуха, говорит Лариса Середа из "Indiana Travel".

Фото: Турцию выбирают и из-за питания по системе "все включено" (pixabay.com)

Там принимают туристов со всего мира и хорошо разбираются в стандартах обслуживания и гостиничном бизнесе.

Завтраки с большим выбором блюд, питание по системе “все включено”, чистота и порядок в номерах, территории отдыха возле отеля и бассейна, бесплатные трансферы к морю или в город, экскурсии, отправляющиеся от гостиниц – все это предлагают курорты Турции.

Напомним, ранее мы писали, во сколько обойдется отдых в Бердянске этим летом во время карантина.

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