Небезпека для туристів. У Туреччині руйнується єдиний у своєму роді підводний музей

Скульптури підводного музею у турецькому курортному місті Сіде на Середземному морі біля Анталії перебувають у поганому стані. Перший такого роду музей в країні, що приваблює тисячі місцевих та іноземних туристів, поступово занепадає і вже навіть становить небезпеку для дайверів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Antalyahakkinda.com. Чому руйнується підводна локація і що про це говорять місцеві жителі - у матеріалі.

Підводний світ зі 117 скульптурами: в чому унікальність музею в Сіде

"Перший підводний музей Туреччини у Сіде з 2015 року привертає увагу тисяч місцевих та іноземних туристів", — пишуть в путівниках і турецьких ЗМІ.

Спеціально для любителів підводного плавання біля берегів турецької Анталії на морському дні розміщені 117 скульптур і пам'ятників на тему культури та історії Анатолії.

Дайвери з усього світу можуть зануритися в підводний світ біля берегів курорту. До пандемії число відвідувачів підводного музею Сіде перевищувало 50 тисяч щорічно. Це перший і єдиний у своєму роді подібний музей в Туреччині.

Фото: У підводному музеї Сіде налічується 117 скульптур, присвячених 5 різним темам (sideunderwatermuseum)

У музеї, який за перший рік після відкриття відвідали 30 тисяч осіб, налічується 117 скульптур, присвячених 5 різним темам. Статуї війни за незалежність, каравану верблюдів в пустелі, Мевлеві й міфологічного морського бога Посейдона в 3-х частинах, розташованих на глибині 11, 18 і 22 метрів, в 1,5 милях від Сіде. Найбільшою і яскравою вважається статуя морського бога Посейдона.

Скульптури під водою створювали за технологією, яка не завдає шкоди підводному світу. Групове занурення до підводного музею коштує у місцевих гідів близько 45-50 євро.

Фото: На будівництво музею витратили 400 тисяч турецьких лір (sideunderwatermuseum)

Матеріали, з яких створені скульптури, підбирали такими, щоб вони підходили для життя коралів. Очікується, що з часом в цьому місці сформується кораловий риф, який буде населений різноманітними морськими мешканцями. На будівництво музею витратили 400 тисяч турецьких лір.

Однак останнім часом стан підводних скульптур значно погіршується.

Покриті мохом статуї руйнують сітки браконьєрів

Підводний музей Сіде був пошкоджений через відсутність технічного обслуговування й негативний вплив "роботи" браконьєрів всупереч забороні такої діяльності, пише Antalyahakkinda.com.

Спочатку музей замислювався як локація, де любителі дайвінгу матимуть можливість насолодитися казковими підводними видами.

"Проте в наші дні музей привертає увагу швидше своєю занедбаністю", — йдеться e публікації.

Багато статуй покриті мохом, в них вже створили "гнізда" риби. Інші скульптури або зламані, або лежать на боці після від'єднання від фіксуючих основ на дні.

Фото: У наші дні музей привертає увагу швидше своєю занедбаністю (sideunderwatermuseum)

"Хоча в акваторії, де розташований підводний музей Сіде, заборонені всі види риболовлі, статуї регулярно накривають сітки браконьєрів. Також у воду опускають якорі, що псує скульптури. Це вже зруйнувало деякі статуї, оголивши залізний скелет всередині", — описують сумну ситуацію з підводним музеєм.

Несправні кріплення та розбиті скульптури. У чому небезпека для дайверів

Зовнішній вигляд скульптур сьогодні — жахливий, і якорі також можуть завдати шкоди й відпочиваючим-дайверам, які пірнають під воду і можуть на них натрапити, каже виданню власник школи дайвінгу в Сіді Шахін Герчек.

"У цьому районі можуть пірнати як професіонали, так і дайвери-любителі. Найбільша проблема в тому, що цей музей знаходиться у занедбаному стані. З 2015 року їм ніхто не цікавився. Сітки перекинули статуї. Є і розбиті скульптури. Це дуже небезпечно: з розбитих статуй вже видно залізо. Водолази можуть отримати травми, якщо занурюються у воду умовах поганої видимості. Дайвери теж розчаровані, коли бачать цю картину", - говорить він.

Музей все ж приймає багато туристів, а проект по його створенню був реалізований для розвитку Сіде і для зростання інтересу до підводного світу, говорить менеджер філії палати морської торгівлі Стамбула, Мармурового, Егейського, Середземного і Чорного морів (IMEAK) Джюнейт Кошу.

Фото: Зруйновані статуї почали становити небезпеку для дайверів (sideunderwatermuseum)

Він зазначив, що підводний музей в Сіде дійсно здається покинутим, але палата "завжди виділяє кошти" на цю локацію.

"Ми навіть просто замінили зламані буї. Виділяємо все необхідне відповідно до потреб. Очікується, що скульптури з часом будуть пошкоджені. Це неминуче. Однак цей район, оголошений забороненим для риболовлі, має бути добре захищений місцевими жителями. Я теж бачив це, коли пірнав. Статуї були пошкоджені через несправні кріплення і ловлю риби сітками. Ми побачили, що статуї зламані або покриті сіткою", — сказав він.

Недавній стан пошкоджених скульптур зафіксували підводні камери.

Фото: Щорічно музей приваблює безліч туристів (sideunderwatermuseum)

"Хоча було видно, що більшість статуй були покриті водоростями й являли собою гнізда для морських істот, примітно, що деякі були відірвані від своїх з'єднань біля основи й лежали на боці. У скульптурних групах, що зображують визвольну війну, гвинтівки солдатів зламані, а деякі з них впали на морське дно, розірвавши місця їх з'єднання", — зазначають у публікації.

Втім, про реакцію на таку ситуацію місцевої влади поки не повідомляється.

Унікальна локація біля Канарських островів. Який ще підводний музей є в Європі

П'ять років тому у водах біля іспанського острова Лансароте, який входить до складу Канарських островів, відкрили підводний музей Museo Atlantico. Щоб побачити його експонати, необхідно зануритися у воду з аквалангом, як і в музеї Сіде.

На глибині від 12 до 14 метрів у музеї біля Канарських островів розташовані понад 300 експонатів, що становлять 12 дуже цікавих інсталяцій.

Відео: Підводний музей Museo Atlantico біля іспанського острова Лансароте (youtube.com/Underwater Movies)

Над реалізацією проекту працював Британський скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор. У своїх творах він підняв тему людського егоїзму стосовно природи, а також наслідків людської діяльності. Зачіпаються, серед іншого, проблеми глобального потепління, забруднення повітря і Світового океану, а також зникнення тварин.

Перший подібний музей був відкритий на дні Карибського моря у 2006 році. Над його створенням також працював Тейлор.

Пропонуємо почитати, як в Єгипті рятують від дайверів унікальні коралові рифи.

Також ми писали, що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку.