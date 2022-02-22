Опасность для туристов. В Турции разрушается единственный в своем роде подводный музей

Скульптуры подводного музея в турецком курортном городе Сиде на Средиземном море возле Анталии пребывают в плохом состоянии. Первый такого рода музей в стране, привлекающий тысячи местных и иностранных туристов, постепенно ветшает и уже даже представляет опасность для дайверов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Antalyahakkinda.com. Почему разрушается подводная локация и что об этом говорят местные жители - в материале.

Подводный мир со 117 скульптурами: в чем уникальность музея в Сиде

"Первый подводный музей Турции в Сиде с 2015 года привлекает внимание тысяч местных и иностранных туристов", — пишут в путеводителях и турецких СМИ.

Специально для любителей подводного плавания у берегов турецкой Антальи на морском дне размещены 117 скульптур и памятников на тему культуры и истории Анатолии.

Дайверы со всего мира могут окунуться в подводный мир единственного возле берегов курорта. До пандемии число посетителей подводного музея Сиде превышало 50 тысяч ежегодно. Это первый и единственный в своем роде подобный музей в Турции.

Фото: В подводном музее Сиде насчитывается 117 скульптур, посвященных 5 разным темам (sideunderwatermuseum)

В музее, который за первый год после открытия посетили 30 тысяч человек, насчитывается 117 скульптур, посвященных 5 разным темам. Статуи Войны за независимость, каравана верблюдов в пустыне, Мевлеви и мифологического морского бога Посейдона в 3-х частях, расположенных на глубине 11, 18 и 22 метров, в 1,5 милях от Сиде. Самой большой и яркой считается статуя морского бога Посейдона.

Скульптуры под водой создавали по технологии, которая не наносит вреда подводному миру. Групповое погружение к подводному музею стоит у местных гидов около 45-50 евро.

Фото: На строительство музея потратили 400 тысяч турецких лир (sideunderwatermuseum)

Материалы, из которых созданы скульптуры, подбирали такими, чтобы они подходили для обитания кораллов. Ожидается, что со временем в этом месте сформируется коралловый риф, который будет населен разнообразными морскими обитателями. На строительство музея потратили 400 тысяч турецких лир.

Однако в последнее время состояние подводных скульптур значительно ухудшается.

Покрытые мхом статуи разрушают сети браконьеров

Подводный музей Сиде был поврежден из-за отсутствия технического обслуживания и негативного влияния "работы" браконьеров вопреки запрету такой деятельности, пишет Antalyahakkinda.com.

Изначально музей задумывался как локация, где любители дайвинга будут иметь возможность насладиться сказочными подводными видами.

"Однако в наши дни музей привлекает внимание скорее своей запущенностью", — говорится в публикации.

Многие статуи покрыты мхом, в них уже создали "гнезда" рыбы. Другие скульптуры или сломаны, или лежат на боку после отсоединения от фиксирующих основ на дне.

Фото: В наши дни музей привлекает внимание скорее своей запущенностью (sideunderwatermuseum)

"Хотя в акватории, где расположен подводный музей Сиде, запрещены все виды рыбалки, статуи регулярно накрывают сети браконьеров. Также в воду опускают якоря, что портит скульптуры. Это уже разрушило некоторые статуи, обнажив железный скелет внутри", — описывают печальную ситуацию с подводным музеем.

Неисправные крепления и разбитые скульптуры. В чем опасность для дайверов

Внешний вид скульптур сегодня - ужасен, и якоря также могут нанести вред и отдыхающим-дайверам, которые ныряют под воду и могут на них натолкнуться, говорит изданию владелец школы дайвинга в Сиде Шахин Герчек.

"В этом районе могут нырять как профессионалы, так и дайверы-любители. Самая большая проблема в том, что этот музей находится в запущенном состоянии. С 2015 года им никто не интересовался. Сети опрокинули статуи. Есть и разбитые скульптуры. Это очень опасно: из разбитых статуй уже видно железо. Водолазы могут получить травмы, если погружаются в воду условиях плохой видимости. Дайверы тоже разочарованы, когда видят эту картину", — говорит он.

Музей все же принимает много туристов, а проект по его созданию был реализован для развития Сиде и для роста интереса к подводному миру, говорит менеджер филиала Палаты морской торговли Стамбула, Мраморного, Эгейского, Средиземного и Черного морей (IMEAK) Джюнейт Кошу.

Фото: Разрушенные статуи начали представлять опасность для дайверов (sideunderwatermuseum)

Он отметил, что Подводный музей в Сиде действительно кажется заброшенным, но палата "всегда выделяет средства" на эту локацию.

"Мы даже просто заменили сломанные буи. Выделяем все необходимое в соответствии с потребностями. Ожидается, что скульптуры со временем будут повреждены. Это неизбежно. Однако этот район, объявленный запретным для рыбалки, должен быть хорошо защищен местными жителями. Я тоже видел это, когда нырял. Статуи были повреждены из-за неисправных креплений и ловли рыбы сетями. Мы увидели, что статуи сломаны или покрыты сеткой", — сказал он.

Недавнее состояние поврежденных скульптур зафиксировали подводные камеры.

Фото: Ежегодно музей привлекает множество туристов (sideunderwatermuseum)

"Хотя было видно, что большинство статуй были покрыты водорослями и представляли собой гнезда для морских существ, примечательно, что некоторые были оторваны от своих соединений у основания и лежали на боку. В скульптурных группах, изображающих Освободительную войну, винтовки солдат сломаны, а некоторые из них упали на морское дно, разорвав места их соединения", — отмечают в публикации.

Впрочем, о реакции на такую ситуацию местных властей пока не сообщается.

Уникальная локация у Канарских островов. Какой еще подводный музей есть в Европе

Пять лет назад в водах возле испанского острова Лансароте, который входит в состав Канарских островов, открыли подводный музей Museo Atlantico. Чтобы увидеть его экспонаты, необходимо погрузиться в воду с аквалангом, как и в музее Сиде.

На глубине от 12 до 14 метров в музее возле Канарских островов расположены более 300 экспонатов, составляющих 12 интереснейших инсталляций.

Видео: Подводный музей Museo Atlantico возле испанского острова Лансароте (youtube.com/Underwater Movies)

Над реализацией проекта работал британский скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор. В своих произведениях он поднял тему человеческого эгоизма по отношению к природе, а также последствий человеческой деятельности. Затрагиваются, среди прочего, проблемы глобального потепления, загрязнения воздуха и мирового океана, а также исчезновение животных.

Первый подобный музей был открыт на дне Карибского моря в 2006 году. Над его созданием также работал Тейлор.

Предлагаем почитать, как в Египте спасают от дайверов уникальные коралловые рифы.

Также мы писали, что кроется за рекламной картинкой отдыха на Кипре зимой.