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Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку

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Четвер 10 лютого 2022 07:00
Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку Фото: Відпочинок на Кіпрі взимку (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Негода

Особливості поїздки на острів Афродіти у низький сезон: про що не розповідають блогери

"Іспанія, Балкани, турецький південь, Кіпр – чудовий вибір взимку", – переконують нас туроператори і численні тревел-блогери. Мовляв, сонце, квіточки, ніяких морозів, море – +18, дехто навіть купається. Чим не рай? Але орієнтуватися лише на красиві фото і відео не варто.

Розповімо з власного досвіду, про що треба подбати і що враховувати, вирушаючи на Кіпр з листопада по березень-квітень, щоб відпочивалося комфортно і без розчарувань.

Дороге тепло та зимова кіпрська злива: що очікує туристів в реальності

Аргументів "за" Кіпр взимку чимало. Квитки лоукостерів по 20-25 євро в один бік – один з них. Влітку таких дешевих не дістанеш. На додачу в інтернеті повно статей про те, як дешево обходиться житло і оренда авто на острові в низький сезон. А ще там 300 сонячних днів на рік, взимку – в середньому 16-18 градусів тепла, мигдальні дерева квітнуть і натовпів немає.

Середземноморський колорит, історичні пам’ятки, лазурове море. Лише коли прилетиш, бачиш, скільки нюансів, здатних зіпсувати мандрівку, ховається за рекламною картинкою.

Кіпр і справді – квітуча оаза для прибульців зі сніжного січня. У повітрі – аромати свіжої зелені, цвіту. Газони і пагорби – у соковитій травичці (а вже з травня вона вигорає і жовкне), між античних руїн – галявини диких орхідей, цикламен, які пробиваються навіть зі стародавньої кладки, яскраві бугенвілії.

Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимкуПорожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку

Фото: Тільки взимку на Кіпрі зустрічаються такі зелено-квітучі галявини (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Тут якраз сезон цитрусових, і на вулицях курортних міст – лимонні та мандаринові дерева, облиті плодами. А якщо мандрувати на північ острова, в сторону півострова Акамас, по дорозі трапляються цілі апельсинові долини-плантації, серед яких прогулюватися і селфитися – ціле щастя (якщо не загороджено).

Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку

Фото: Врожай лимонів у селі Нео-Хоріо (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Море – лише ваше. Пляжі пусті, вода – чистісінька, на пішохідних набережних доріжках (coastal walking) – де-не-де між пальмами прогулюються пари літніх європейців, спортсмени, мами з візочками.

Насолоджуйтеся морським бризом, мальовничими світанками-заходами і морськими пейзажами донесхочу. Якщо цього досить для якісного відпочинку – можна будувати плани. Але з урахуванням цілої низки обставин.

Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимкуПорожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку

Фото: На півострів Акамас їдуть заради чудових краєвидів в будь-яку пору року (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Не забудьте парасольку. І зимову куртку. Пакуючи валізу, я орієнтувалася на прогнози BBC Weather: протягом тижня – 12-16 тепла, іноді "невеликий дощ і помірний вітер".

Перший же "невеликий дощ" тривав майже цілу добу. Зимова кіпрська злива – це чорне небо, потоки під ногами і холодний пронизливий вітер. Навіть у сонячні дні вітер з моря різкий і холоднючий: сонце аж припікає, а вуха все одно мерзнуть.

Вона застала нас у археологічному оупен-ейр музеї Пафосу, протримала під накриттям (збудованим для захисту від сонця) майже годину і таки добряче намочила. Зміна погоди досить різка, місцеві помічають перші ознаки вчасно і встигають прибрати з вуличних столиків серветки і скатертини, а туристів стихія накриває зненацька. Ще й плани зриває – так, подивитися чудовий замок Святого Іларіона (на тимчасово окупованій північній території) не вдалося.

Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимкуПорожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимкуПорожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку

Фото: В гарну погоду на пішохідній набережній доріжці Пафосу (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Поки їхали, сонце смалило і прогноз був чудовий. Але за 10 хвилин небо затягує, гори плавають у хмарах і у касі замку вибачилися, що мусять зачинитися раніше, бо підніматися до пам’ятки у тумані небезпечно.

Будуючи маршрути, треба про таке пам’ятати і мати "план Б" (а також теплі печі і взуття про запас: сушитися складно). Так, замість замку вдалося відвідати руїни абатства Беллапаїс – вони розташовуються поряд, але від туману не залежать і дощ там скінчився раніше.

Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку

Фото: Руїни замку 40 колон у Пафосі (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Грітися чи економити?

Від хорошої погоди на Кіпрі залежить не тільки настрій, а й побут. Дуже шкода, що я про ці особливості острова прочитала у дописі місцевої жительки запізно: інакше обирала б апартаменти чи готель, зважаючи не на локацію і інтер’єри, а на спосіб опалення і гарячого водопостачання.

Тут будуються так, ніби розраховують на вічне літо – ніяких радіаторів, тонкі стіни, величезні вікна і вхідні двері зі щілинами, які видно неозброєним оком. Гаряча вода – від сонця: на дахах встановлені великі ємності.

Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимкуПорожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку

Фото: Руїни абатства Беллапаїс після раптової зливи (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Взимку енергії сонця замало, хіба вдень впіймаєш тепленьку воду, f надвечір вона крижана. У власників житла (на Кіпрі дуже популярні апартаменти, квартири-студіо з кухнею, вілли) і готелів треба заздалегідь питати – чи догрівається вода електроприладами, інакше душ прийматимете аж в Україні.

І хоч як, нема гарантій, що, повернувшись додому з прогулянки, потрапите в тепло і комфорт. Опалення масляними обігрівачами чи кондиціонерами, увімкненими на нагрівання – поганий варіант. Скільки не працює – тепло, поки дме, 10 хвилин – і знов холодно, бо стіни не прогріваються, а через великі щілини тепле повітря швидко виходить.

Треба, щоб кондиціонери працювали у кожній кімнаті апартаментів безперебійно. Але це дорого, бо 1 кВт коштує 0,3 євро. Чимало помешкань, що пропонуються на Booking.com, Airbnb.com тощо попереджають, що за використану електрику стягнуть окрему плату.

Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку

Фото: Морські прогулянки в порту Кіренії поки не пропонують (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Деякі не попереджають і про додаткову оплату за показами лічильника: дізнаєтеся лише після підтвердження бронювання, як ми. Треба уважно читати відгуки – люди про таке пишуть. І я теж знала, що власниця попросить заплатити за електрику, але тільки не розуміла, скільки.

Головна помилка – намагатися планувати бюджет, опираючись на власні комунальні витрати. Якщо в Україні взимку на місяць "набігає" 130-150 кВт, то за тиждень на Кіпрі буде не більш як 40-50 кВт, тобто за електрику доведеться доплатити всього 12-15 євро. В дійсності "набіжить" не менше 150-200, та й те – якщо будете обмежувати витрати і вимикати кондиціонери на ніч. Бо на електриці на Кіпрі все – тепло, вода, пралка, кухонне приладдя тощо.

Тобто 50-60 євро за тиждень як мінімум набереться. І найприкріше, що сухо та комфортно все одно при цьому не почуватиметеся: у ванній завжди прохолодно (там кондиціонера нема), підлога – холодні плити, лягаєш у холодну постіль, речі за день сиріють навіть у валізі.

Намокли під дощем – чекайте сонячної погоди. Можливо, тоді на балконі вивітряться речі, але в кімнаті – ніколи. Не дарма люди у відгуках писали, що везли мокрі кросовки аж додому, оплативши рахунок за електрику за 6 днів у Пафосі 53 євро.

Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимкуПорожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку

Фото: Апельсиновий сад неподалік від Полісу (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

І це не проблема окремого житла – швидше загальна картина. Просто так будують, а економити давно звикли. Великі готелі на зиму просто закриваються – якщо увімкнути всі блага, збитки перевищать прибутки, бо гостей мало. Навіщо вкладатися в житло заради нечисленних несезонних туристів, якщо основний дохід воно приносить з квітня по жовтень?

Влітку цього не помітно, але ось взимку очевидно, які ті будівлі, за нашими мірками, ненадійні. Пішов дощ – стеля тече. І не тільки в твоєму номері, а й в таверні, де сподівався пообідати і погрітися. І в магазині теж.

Тому після дощу вулицями ходять дядьки з довгим гнучким прутом, пробиваючи вертикальні стоки, що забилися і не відводять воду з пласких дахів (а вона збирається і капає на товари і голови продавців). Дуже популярна послуга.

Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку

Фото: Вільних столиків у тавернах завжди вистачає (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Розваги на канікулах. Популярні влітку Протарас, Латчі, Айя-Напа на зиму вимирають. Курортні зони у Пафосі, Ларнаці, Лімасолі – майже пустка. Лише на вихідних сюди підтягуються, складаючи компанію туристам, кіпріоти. Тоді наповнюються людьми прогулянкові доріжки, кафе й ресторани. Але бізнес не може в таких умовах працювати з вигодою і аж до березня-квітня робить брейк, пояснив нам власник одного офісу з оренди авто. І це дуже помітно.

Ми обійшли 20 чи 30 таких офісів – всі зачинені, авто не дістанеш. На вітрині - зимовий прайс, де оренда – чи не на третину дешевша, аніж у високий сезон (від 16-17 євро за добу), а на дверях – замок.

За кілька годин пошуків вдалося знайти 6 відкритих контор, які або гнули ціну, або пропонували всього одне авто на невигідних умовах – те, на яке діє страховка. На зиму вони її не продовжують, бо сенсу нема – туристів аж з березня чекають. Тому дешеве авто взимку на Кіпрі – міф: спробуй знайди хоч якесь.

Таверни, кафе, паби працюють через одне. Нічні клуби зачинені, екскурсійні бюро теж. Невеличкі вуличні точки продажу фрешів, морозива – тим більше.

"На паузі" – все, що створює атмосферу курорту і можливість банально пообідати. Ми проїхали популярне в туристів сільце Нео-Хоріо, берегове Латчі, рекомендований місцевими диво – Поліс і дістали їжу лише у випадковій забігайлівці і те – перекус в формате take away.

Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку

Фото: Гробниці царів у Пафосі залиті калюжами після "невеликого дощу" (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

В режимі очікування. Музеї, визначні місця відкриті для відвідувачів, можна скласти дуже насичену програму і не боятися потрапити в чергу до каси чи на фотографування з популярним об’єктом. Але деякі дрібнички видають, що тебе ще не чекали. Ніби прийшов у гості завчасно і застав господиню у фартуху. Музей з античними руїнами працює, а Visitor center зачинений.

Гробниці царів залиті глибокими калюжами, про які ніхто не дбає. Магазини і ресторани використовують час простою для ремонтів, а це – грюкання, будівельне сміття на вулицях, неестетичний вигляд.

Фонтани вимкнені (на щастя, не всі), тривають планові обрізки кущів, чистки дерев, пальм. Стільчики в кафе складені стосами, літні панамки і шльопанці у вітринах припали пилюкою – сумна картина, відпочинковому настрою не сприяє.

Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку

Фото: Пальмовий мотлох на Посейдонос Авеню (Пафос) (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Ціни на Кіпрі. Скільки коштує житло, оренда авто та їжа

Зима – не та пора для Кіпру, коли витрачається купа грошей на різні туристичні задоволення типу аквапарків, морських прогулянок та фраппе. Але й надто дешево теж не вийде.

Квитки – від 40 євро у два боки (kiwi.com) на 3-7 днів, у лютому-березні, Ларнака або Пафос) від лоукост-компаній.

  • Житло – від 19 євро за добу на двох. (Більша компанія або додаються діти – ціна зростає, виходить мінімум 24-25). Але часто у вартість не входять збори-податки, додаткова плата за Wi-Fi, користування електрикою, прибирання (відповідно – від 1 євро на добу, 0,3 євро за кВт і не менш 25-40 євро за клінінг).
  • Оренда авто – від 22 євро за добу, якщо бронювати з Києва онлайн у міжнародних компаній. На місці – від 25 євро найдешевша малолітражка (Kia Picanto, Suzuki Splash тощо), від 30 – авто типу Honda Civic. Але дають мінімум на 3 дні, іноді просять депозит (300-400 євро). Пальне – 1,34-1,37 за літр 95-го.
  • Середній чек в ресторані – 30-35 євро на 2 або родину з дитиною. Супи, закуски – 4-8 євро, основні страви (м’ясо чи риба, що подаються з картоплею, салатом, пітою, соусом) – в середньому 10-14 євро, але 17-22 за традиційне мезе чи морепродукти теж можуть попросити. Піца – від 8,5 євро. Напої від 1,6 євро (софт-дрінки чи гарячі), пінта пива KEO – від 1,7, місцева горілка Зіванія – 10 євро за пляшечку 200 мл, карафка вина – 2-3 євро. Іноді сервіс включають в чек.
  • Морозиво – 2,5 євро (з вуличної ятки, в ріжку. В супермаркеті – 1,99 за лоток 400 г).

Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимкуПорожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку

Фото: Головна торгівельна вулиця Пафосу Макаріос в очікуванні туристів (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

  • Продукти в великому супермаркеті: апельсини – 1,2 євро/кг, піца – від 2,90, грецький йогурт – 1,7, місцеві сири – від 4-5 за кг, вино – від 1,55 за літр.
  • Вхідні квитки: 2,5-4,5 євро (археологічні парки, музеї).
  • Проїзд у міському автобусі: 1,5 євро (навіть в тому, що в аеропорт).
  • Сувеніри: магнітики – від 99 центів, чашки-попільнички-дрібна кераміка з символікою – від 2,5-3 євро, подарункова коробочка лукуму – від 1,6.

Які правила в'їзду на Кіпр з України під час пандемії

Правила в’їзду на острів чинні до 28 лютого включно і очікується, що 1 березня їх пом’якшать. Актуальну інформацію і зміни найкраще відслідковувати на сайті cyprusflightpass.gov.cy, де за 48 годин до прибуття на Кіпр треба подати заявку на оформлення спеціального в’їзного документу – CyprusFlightPass (замовляється для кожного туриста, навіть для дітей і немовлят).

Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку

Фото: Більшість аптек пропонують туристам експрес-тест за 3,5 -5 євро (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Незалежно від статусу вакцинації за 72 години до прибуття треба зробити ПЛР-тест і мати його англійською з QR-кодом (можна й швидкий тест на антиген за 24 години).

Відразу після приземлення пасажирам роблять ПЛР-тест повторно (коштує 15 євро в аеропорту Ларнаки і 19 – Пафоса), а через 72 години зобов’язують їх ще раз тестуватися (експрес-тест на антиген роблять безкоштовно у спеціальних державних пунктах, в аптеках теж можна – коштує 3,5 євро). Від третього тесту звільняються ті, хто отримав бустерну дозу вакцини.

Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку

Фото: Правила перетину кордону між південною та північною частинами Кіпру у сувенірній крамничці біля чекпойнту в Нікосії (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Результати автоматично вносяться до бази цифрових сертифікатів COVID ЄС (EUDCC) і приходять смс-кою на телефон. CyprusFlightPass перевіряють в аеропортах України і Кіпра, запитують при вході в ресторани та супермаркети, ТРЦ (принаймні, повинні, зазвичай – 50/50).

Щоб перейти кордон між південною частиною острова (Республіка Кіпр) та його окупованою північною (так звана Турецька Республіка Північного Кіпру), потрібні будуть додаткові зусилля. В теорії, це можливо, коли є зроблений протягом 72 годин до переходу негативний результат ПЛР-тесту англійською у паперовому вигляді. На практиці – тест 4-денної давності (ще й на антиген) теж підійшов, але роздрукувати – обов’язкова умова.

Якщо паперів нема, перейти кордон вдасться лише в Нікосії на КПП по вулиці Ледра – поряд в сувенірному магазині роздруковують результати тестів (продавець навіть сам знаходить їх в базі, то коштує 1 євро за сторінку). Щоб подорожувати на авто, доведеться оформити страховий поліс (мінімум на 3 дні, 20 євро).

Нагадаємо, раніше ми писали, про які плюси та мінуси відпочинку на Маврикії треба знати туристам.

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