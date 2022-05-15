Величезні суми. Через санкції туристам з РФ заборгували мільярди рублів

Російські турфірми заборгували своїм туристам до 40 млрд рублів за тури, які були оплачені, але скасовані після 24 лютого - дати повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Interfax.

Про таку велику заборгованість заявила глава Федерального агентства з туризму Заріна Догузова.

"Цей величезний борг, який утворився на зарубіжних напрямках. Почати його якось платити туристам можна тільки в тому випадку, якщо відкриється хоча б кілька масових напрямків. Інакше ніяк, тому що ці гроші вже виплачені постачальникам послуг, виплачені готелі, на якісь екскурсії і так далі. Сума величезна, заборгованість туроператорів перед туристами зараз по суті 40 млрд рублів", - сказала Догузова на засіданні комітету Держдуми з туризму та розвитку туристської інфраструктури.

Зазначимо, російські туристи залишилися без більшості доступних раніше напрямків через нищівні санкції. Зокрема, призупинення польотів і закритого неба ЄС для цивільної авіації РФ.

За оцінками російського Агентства з туризму, після початку пандемії коронавірусу і закриття кордонів заборгованість туристичних компаній перед туристами, які не змогли зробити оплачені поїздки за кордон, склала 44 млрд рублів.

До лютого 2022 року цей борг скоротився до 6,5 млрд рублів. Однак через припинення польотів у більшість країн після початку війни 24 лютого накопичилася нова заборгованість.

Тим часом Turkish Airlines перестали приймати російську карту "Мир".