ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ізоляція посилюється. Turkish Airlines перестали приймати російську картку "Мир"

Новость на русском →
П'ятниця 13 травня 2022 15:20
Ізоляція посилюється. Turkish Airlines перестали приймати російську картку "Мир" Фото: Літаки авіакомпанії Turkish Airlines (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Росіянам також не вдається оплатити замовлення в популярному інтернет-магазині

У Туреччині перестали приймати російські платіжні картки "Мир", які стали випускати для обходу санкцій ЄС.

Росіянам не вдається провести оплату в онлайн-сервісах авіакомпанії Turkish Airlines і популярного інтернет-магазину TT-Turk.

TRAVEL РБК-Україна повідомляє про це з посиланням на УНІАН.

Користувачі в Росії відзначають, що на сайті національного перевізника Туреччини Turkish Airlines не вдається оплатити квитки не тільки картами "Мир", випущеними банками, які знаходяться під санкціями, а й іншими російськими банками.

При спробі провести оплату на сайті спливає помилка, а клієнту радять звернутися в кредитну організацію або спробувати інший спосіб оплати.

При цьому ще залишається можливість придбати авіаквитки і оплатити послуги перевізника готівкою в офісах авіакомпанії або за банківськими реквізитами.

Ізоляція посилюється. Turkish Airlines перестали приймати російську картку &quot;Мир&quot;

Фото: Купити квитки на рейси Turkish Airlines росіяни можуть тільки в офісах або за реквізитами (gettyimages.com)

Блокують оплату карткою "Мир" також на сайті популярного турецького інтернет-магазину TT-Turk. Через нього росіяни замовляли товари в Росію. Онлайн-сервіс відхиляє оплату замовлень платіжними картками банків Сбербанк, ВТБ, Новікомбанк, Совкомбанк і "Открытие".

У квітні влада Туреччини підготувала "дорожню карту" з прийому туристів з РФ. Зокрема, основний потік туристів з Росії збиралися доставити на крилах Turkish Airlines. Також Туреччина погодилася приймати російські картки "Мир".

Нагадаємо, ми писали, що Wizz Air надасть 10 тисяч квитків для українських біженців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Turkish Airlines банковская карта Санкції проти Росії
Відпочинок в Україні
Точки зору
Катерина Таран
Вистояло в окупації. Маловідоме село на Київщині, яке намагалися захопити сім разів
Катерина Таран
спеціально для РБК-Україна
Людмила Жукова
"Світло є навіть у темні часи": як Угорщина стала тимчасовим домом для моєї родини у розпал війни
Людмила Жукова
редактор стрічки новин Styler
Надія Макаренко
Нова сторінка. Як війна змінить мандрівки Україною після перемоги над ворогом
Надія Макаренко
засновниця туристичних проектів Travel Ukraine & Travel Designer
Ольга Орєхова
В окупації з першого дня. Як переживає війну заповідник Асканія-Нова на Херсонщині
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Всі точки зору