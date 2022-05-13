Ізоляція посилюється. Turkish Airlines перестали приймати російську картку "Мир"

Росіянам також не вдається оплатити замовлення в популярному інтернет-магазині

У Туреччині перестали приймати російські платіжні картки "Мир", які стали випускати для обходу санкцій ЄС.

Росіянам не вдається провести оплату в онлайн-сервісах авіакомпанії Turkish Airlines і популярного інтернет-магазину TT-Turk.

TRAVEL РБК-Україна повідомляє про це з посиланням на УНІАН.

Користувачі в Росії відзначають, що на сайті національного перевізника Туреччини Turkish Airlines не вдається оплатити квитки не тільки картами "Мир", випущеними банками, які знаходяться під санкціями, а й іншими російськими банками.

При спробі провести оплату на сайті спливає помилка, а клієнту радять звернутися в кредитну організацію або спробувати інший спосіб оплати.

При цьому ще залишається можливість придбати авіаквитки і оплатити послуги перевізника готівкою в офісах авіакомпанії або за банківськими реквізитами.

Фото: Купити квитки на рейси Turkish Airlines росіяни можуть тільки в офісах або за реквізитами (gettyimages.com)

Блокують оплату карткою "Мир" також на сайті популярного турецького інтернет-магазину TT-Turk. Через нього росіяни замовляли товари в Росію. Онлайн-сервіс відхиляє оплату замовлень платіжними картками банків Сбербанк, ВТБ, Новікомбанк, Совкомбанк і "Открытие".

У квітні влада Туреччини підготувала "дорожню карту" з прийому туристів з РФ. Зокрема, основний потік туристів з Росії збиралися доставити на крилах Turkish Airlines. Також Туреччина погодилася приймати російські картки "Мир".

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