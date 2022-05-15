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Огромные суммы. Из-за санкций туристам из РФ задолжали миллиарды рублей

Фото: Туристы в Европе (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Деньги за оплаченные туры остались в "воздухе" после вторжения России в Украину

Российские турфирмы задолжали своим туристам до 40 млрд рублей за туры, которые были оплачены, но отменены после 24 февраля - даты полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Interfax.

О такой крупной задолженности заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Этот огромный долг, который образовался на зарубежных направлениях. Начать его как-то платить туристам можно только в том случае, если откроется хотя бы несколько массовых направлений. Иначе никак, потому что эти деньги уже выплачены поставщикам услуг, выплачены гостиницы, на какие-то экскурсии и так далее. Сумма огромная, задолженность туроператоров перед туристами сейчас по сути 40 млрд рублей», — сказала Догузова на заседании комитета Госдумы по туризму и развитию туристской инфраструктуры.

Отметим, российские туристы остались без большинства доступных ранее направлений из-за сокрушительных санкций. В частности, приостановки полетов и закрытого неба ЕС для гражданской авиации РФ.

По оценкам российского Агентства по туризму, после начала пандемии коронавируса и закрытия границ задолженность туристических компаний перед туристами, которые не смогли совершить оплаченные поездки за границу, составила 44 млрд рублей.

К февралю 2022 года этот долг сократился до 6,5 млрд рублей. Однако из-за приостановки полетов в большинство стран после начала войны 24 февраля накопилась новая задолженность.

Тем временем Turkish Airlines перестали принимать российскую карту "Мир".

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