В обхід санкцій. Провідний російський туроператор перейшов у руки українця: що відомо

Одна з найбільших туристичних компаній Росії перейшла у володіння українського підприємця Тараса Демури. 6 квітня інформацію про це розповсюдило Федеральне агентство з туризму (Ростуризм).

Місяць тому компанія ще називалася "TUI Росія", потім її перейменували в "FUN&SUN". На сьогодні роздрібна мережа бренду включає 700 туристичних агентств.

Чому у компанії різко змінився власник і як це пов'язано з вторгненням Росії в Україну, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на tourdom.ru і dw.com.

Зміна концепції. Що відомо про компанію "FUN & SUN"

На новому сайті туроператора "FUN & SUN" говориться, що компанія була заснована в 2009 році, з березня 2021 року 100% компанії знаходиться під контролем ТОВ "КН-ХОЛДИНГ".

З березня 2022 року керівництво туроператора прийняло рішення розвивати власний бренд FUN&SUN. Роздрібна мережа FUN&SUN включає понад 700 турагентств - власних і на договорі франчайзингу.

"Компанія пропонує пляжний, tкскурсійний та uірськолижний відпочинок на масових туристичних напрямках, включаючи Туреччину, Єгипет, ОАЕ та інші країни. Організовує тури на базі чартерного і регулярного перевезення", - повідомляють туристам.

Хоча більшість пропозицій на сайті на даний момент - по території країни: в Тюмень, Казань, Сочі, в Дагестан і Сахалінську область.

Фото: Пам'ятки в Казані (unsplash.com/elina-sitnikova)

Тури раннього бронювання пропонують під слоганом "Відпустку ніхто не скасовував". У промо-ролику нового сайту компанії - співачка Ані Лорак.

Уникнути санкцій ЄС. Власник компанії вже змінювався в березні

За даними видання Deutsche Welle, власник компанії російський олігарх Олексій Мордашов передав великий пакет акцій туроператора TUI дружині Марині Мордашовій. Про це 18 березня повідомило агентство dpa з посиланням на туристичний концерн TUI. Таким чином, на думку експертів агентства, російський олігарх намагався обійти накладені на нього санкції.

Зазначалося, що Мордашова стала "контролюючим акціонером" компанії Ondero Ltd, яка придбала більшу частину акцій в Unifirm Ltd, що володіє 29,9% акцій TUI.

Раніше агентство отримувало такий коментар від імені Мордашова: "Не можу зрозуміти, як ці санкції проти мене повинні сприяти врегулюванню жахливого конфлікту в Україні".

Фото: Туроператор пропонує путівки на море в доспупних для росіян країнах (unsplash.com/raimond-klavins)

За даними видання Bloomberg, олігарху Мордашову вдалося вивести свої активи в холдингу TUI Group за межі Євросоюзу: він вивів з європейської юрисдикції акції на загальну суму 1,4 млрд доларів: йдеться про 34%-й частку в TUI AG.

У виданні стверджують, що передача активів пройшла 28 лютого – саме в той день, коли Євросоюз наклав на Мордашова санкції. В рамках обмежень йому було заборонено продавати акції, отримувати дивіденди по ним або будь-яким чином брати участь в управлінні компанією, повідомляло РБК-Україна напередодні.

Що кажуть російські експерти туристичного ринку про Тараса Демуру

Тараса Демура заснував першу франчайзингової мережі турагентств "Галопом по Європах", у 2006 році був заступником голови Державної служби з туризму та курортів України. У 2015 році призначений на посаду генерального директора "TUI Україна". З 1 вересня 2016 року - був гендиректором "TUI Росія і СНД".

За офіційною інформацією, 75% частки в статутному капіталі юрособи "ТТ-Тревел" (бренд "FUN&SUN" - колишній "TUI Росія"), належить тепер Тарасу Демурі. Він також очолив раду директорів компанії.

У "КН-Холдинг" залишається 25%. Новим гендиректором призначений Володимир Рубцов, який раніше був заступником з продукту і операційної діяльності.

Фото: Тарас Демура бере інтерв'ю у Ані Лорак (скрішот РБК-Україна/youtube. com/FUN&SUN)

Деякі з експертів вважають, що статус основного власника Тараса Демури - "формальність, необхідна для виведення з-під санкційного удару справжнього інвестора і бенефіціара бізнесу в Росії, олігарха Олексія Мордашова".

Інші фахівці звертають увагу, що "КН-Холдинг" залишається власником 25% акцій. Тому можлива мета - перекласти на нового власника відповідальність за збитки, які компанія отримувала в останні роки. Наприклад, в 2020 році на тлі пандемії збитки склали 4 млрд. рублів.

Компанія дотримувалася політики низьких цін і лояльних умов перенесення турів.

"Тепер, коли основним власником став персонально Тарас Демура, чий фінансовий потенціал явно нижче, ніж у Мордашова, концепція FUN&SUN по ідеї має змінитися", - припускає один з експертів.

Якщо колишньому TUI вдасться зберегти попередні масштаби бізнесу, це буде свідчити про формальний характер змін в компанії.

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