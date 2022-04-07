В обход санкций. Ведущий российский туроператор перешел в руки украинца: что известно

Один из самых крупных туристических компаний России перешла во владение украинского предпринимателя Тараса Демуры. 6 апреля информацию об этом распространило Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

Месяц назад компания еще называлась "TUI Россия", потом ее переименовали в "FUN&SUN". На сегодня розничная сеть бренда включает 700 туристических агентств.

Почему у компании резко изменился владелец и как это связано с вторжением России в Украину, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на tourdom.ru и dw.com.

Смена концепции. Что известно о компании "FUN&SUN"

На новом сайте туроператора "FUN&SUN" говорится, что компания была основана в 2009 году, с марта 2021 года 100% компании находится под контролем ООО "КН-ХОЛДИНГ".

С марта 2022 года руководством туроператора принято решение развивать собственный бренд FUN&SUN. Розничная сеть FUN&SUN включает более 700 турагентств - собственных и на договоре франчайзинга.

"Компания предлагает пляжный, экскурсионный и горнолыжный отдых на массовых туристических направлениях, включая Турцию, Египет, ОАЭ и другие страны. Организует туры на базе чартерной и регулярной перевозки", - сообщают туристам.

Хотя большинство предложений на сайте на данный момент – по территории страны: в Тюмень, Казань, Сочи, в Дагестан и Сахалинскую область.

Фото: Достопримечательности в Казани (unsplash.com/elina-sitnikova)

Туры раннего бронирования предлагают под слоганом "Отпуск никто не отменял". В промо-ролике нового сайта компании – певица Ани Лорак.

Избежать санкций ЕС. Владелец компании уже менялся в марте

По данным издания Deutsche Welle, владелец компании российский олигарх Алексей Мордашов передал крупный пакет акций туроператора TUI cупруге Марине Мордашовой. Об этом 18 марта сообщило агентство dpa со ссылкой на туристический концерн TUI. Таким образом, по мнению экспертов агентства, российский олигарх пытался обойти наложенные на него санкции.

Отмечалось, что Мордашова стала "контролирующим акционером" компании Ondero Ltd, которая приобрела большую часть акций в Unifirm Ltd, владеющей 29,9% акций TUI.

Ранее агентство получало такой комментарий от имени Мордашова: "Не могу понять, как эти санкции против меня должны способствовать урегулированию ужасного конфликта в Украине".

Фото: Туроператор предлагает путевки на море в доспупных для россиян странах (unsplash.com/raimond-klavins)

По данным издания Bloomberg, олигарху Мордашову удалось вывести свои активы в холдинге TUI Group за пределы Евросоюза: он вывел из европейской юрисдикции акции на общую сумму 1,4 млрд долларов: речь идет о 34%-й доле в TUI AG.

В издании утверждают, что передача активов прошла 28 февраля – именно в тот день, когда Евросоюз наложил на Мордашова санкции. В рамках ограничений ему было запрещено продавать акции, получать дивиденды по ним или каким-либо образом участвовать в управлении компанией, сообщало РБК-Украина накануне.

Что говорят российские эксперты туристического рынка о Тарасе Демуре

Тараса Демура основал первую франчайзинговую сеть турагентств "Галопом по Европам", в 2006 году был заместителем главы Государственной службы по туризму и курортам Украины. В 2015 году назначен на должность генерального директора "TUI Украина". С 1 сентября 2016 года - был гендиректором "TUI Россия и СНГ".

По официальной информации, 75% доли в уставном капитале юрлица "ТТ-Трэвел" (бренд "FUN&SUN" - бывший TUI Россия), принадлежит теперь Тарасу Демуре. Он также возглавил совет директоров компании.

У "КН-Холдинг" остается 25%. Новым гендиректором назначен Владимир Рубцов, который раньше был заместителем по продукту и операционной деятельности.

Фото: Тарас Демура берет интервью у Ани Лорак (скришот РБК-Украина/youtube.com/FUN&SUN)

Некоторые из экспертов считают, что статус основного собственника Тараса Демуры – "формальность, необходимая для выведения из-под санкционного удара настоящего инвестора и бенефициара бизнеса в России, олигарха Алексея Мордашова".

Другие специалисты обращают внимание, что "КН-Холдинг" остается владельцем 25% акций. Поэтому возможная цель – переложить на нового собственника ответственность за убытки, которые компания получала в последние годы. Например, в 2020 году на фоне пандемии убытки составили 4 млрд. рублей.

Компания придерживалась политики низких цен и лояльных условий переноса туров.

"Теперь, когда основным владельцем стал персонально Тарас Демура, чей финансовый потенциал явно ниже, чем у Мордашова, концепция FUN&SUN по идее должна измениться", - предполагает один из экспертов.

Если бывшему TUI удастся сохранить прежние масштабы бизнеса, это будет свидетельствовать о формальном характере перемен в компании.

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