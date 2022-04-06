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У жодній країні світу. Відомий сервіс бронювання житла "забанив" жителів РФ і Білорусі

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Середа 06 квітня 2022 14:04
У жодній країні світу. Відомий сервіс бронювання житла "забанив" жителів РФ і Білорусі Фото: Бронювання житла на сервісі Airbnb (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Airbnb призупинив послуги для громадян країни-агресора

Відомий сервіс бронювання житла Airbnb опублікував оголошення російською мовою: "Гості з Росії та Білорусі більше не можуть бронювати місця на Airbnb". У вівторок, 6 квітня, це викликало хвилю обурення в соцмережах.

Однак заборона стосується не всіх росіян і білорусів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на businessinsider.com.

Як сформульовані обмеження на сайті сервісу

На сторінці сервісу airbnb.ru з'явилася примітка, що "бронювання в Росії та Білорусі, що починаються 4 квітня 2022 року і пізніше, скасовані".

У тексті пояснюється, що компанія Airbnb призупинила діяльність в Росії і Білорусі. Це означає, що бронювання житла і "Вражень" в цих країнах припинено, а гості, що знаходяться на території цих країн, не можуть оформляти бронювання де б то не було.

Для господарів, що пропонують розміщення, календарі оголошень у Росії і Білорусі заблоковані. Прийом нових гостей тепер неможливий.

Відзначається також, що на платформі не можна буде забронювати житло в Росії і Білорусі з жодної країни світу.

"Гостям з Росії та Білорусі більше не доступно оформлення бронювань на Airbnb", - йдеться також на сайті.

У жодній країні світу. Відомий сервіс бронювання житла &quot;забанив&quot; жителів РФ і Білорусі

Фото: Із 4 квітня жителі РФ і Білорусі не можуть користуватися Airbnb (unsplash.com/andrea-davis)

Політика поширюється тільки на тих, хто знаходиться в Росії та Білорусі

Деякі користувачі зрозуміли заяву сервісу так: заборона стосується всіх громадян зазначених країн. Тому виникли питання, чи можуть дисиденти та біженці зіткнутися з труднощами бронювання житла при втечі з цих країн.

Тим часом, представник Airbnb повідомив Insider, що політика "поширюється тільки на тих, хто знаходиться в Росії і Білорусі". Це було частиною заяви, зробленої місяць тому, в якому компанія оголосила про припинення операцій в обох країнах.

Тоді говорилося, що сервіс "обмежить користувачів в Білорусі і Росії від нових бронювань в якості гостей".

Генеральний директор Airbnb Брайан Ческі 28 лютого заявив, що компанія надасть короткострокове житло 100 000 українських біженців, які рятуються від війни.

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