В обхід санкцій. Росія домагається від Туреччини гарантій для літаків з туристами, - ЗМІ

Туреччина збирається прийняти кілька мільйонів туристів з РФ, незважаючи на війну в Україні
Росія домагається від Туреччини гарантій того, що літаки з російськими туристами не будуть конфісковані, коли вони приземляться в країні. Це відбувається тому, що раніше орендовані Росією літаки підлягають негайному арешту в багатьох країнах.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Hurriyetdailynews.
Туреччина - одна з країн, яка хоче утримати російських туристів в країні, навіть попри війну в Україні, писало РБК-Україна раніше.
Очікується, що цього року Туреччину відвідають від 2,5 до 3 мільйонів російських туристів. Однак через війну та санкції російські літаки зможуть обслужити лише від 400 до 500 тисяч з них, повідомляють російські ЗМІ.
"Побоюючись санкцій, Росія тепер домагається гарантій для орендованих літаків, які використовують державні й приватні російські авіакомпанії, що ці вони не будуть конфісковані після прибуття до Туреччини", — пише Hurriyet.
Всього російські авіакомпанії експлуатують 781 літак, з них 571 борт орендований у інших країн. Лізингодавці з Європи через санкції проти РФ хочуть забрати літаки, які вони раніше віддали в оренду: ці борти не можуть бути використані, тому підлягають арешту.
Фото: Минулого року Туреччина прийняла 4,7 млн російських туристів (Getty Images)
"Саме тому росіяни шукають гарантій у Туреччині. Згідно з повідомленням, російська сторона веде переговори з Міністерством транспорту. Проте російські юристи стверджують, що Туреччина не зможе взяти на себе таке зобов'язання самостійно. Москва поки домоглася таких гарантій тільки від Казахстану", - пояснюють у виданні.
Тим часом Турецькі Авіалінії планують збільшити кількість щотижневих рейсів до Росії до 300, виділивши для таких цілей додатково 25 літаків.
"Однак росіяни не хочуть втрачати свою частку в рейсах між двома країнами. У ЗМІ стверджували, що якщо Анкара не надасть гарантій, яких домагається Росія, Москва може ввести деякі обмеження щодо турецького перевізника Turkish Airlines", - додають в Hurriyet.
У 2019 році Туреччину відвідало понад 7 мільйонів росіян. У 2020-му через пандемію COVID-19 в країну прибуло всього 2,1 мільйона відпочиваючих з РФ. А минулого року Туреччина прийняла 4,7 млн російських туристів.
Нагадаємо, ми писали, як працюють санкції Заходу проти російської авіації.
Також літак з дипломатами з РФ змушений був пролетіти 15 тисяч кілометрів через санкції.