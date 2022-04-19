У російських олігархів забирають літаки. Або як працюють санкції на Заході

Активи росіян заморожують у ЄС, США та Великій Британії

У рамках санкцій проти Росії, що розв'язала війну проти України, на заході почали арештовувати приватні літаки росіян. На цю мить вже відомо про декілька таких випадків.

Однак не завжди вдається довести, що літаки пов'язані з тими, хто підпадає під санкції. Також влада країн тільки думає над тим, що робити з арештованим за кордоном майном російських олігархів і чи може Україна отримати гроші від їх продажу.

TRAVEL РБК-Україна розбирався, яка доля може чекати арештовані приватні літаки росіян за кордоном.

Більшість заарештованих літаків – у Британії

Перший арешт приватного літака з РФ стався 9 березня у Великій Британії. "Вже є один літак у Фарнборо, який я фактично конфіскував, поки ми останні кілька днів проводимо розслідування", — заявив міністр транспорту Грант Шаппс.

Пізніше в Британії заарештували ще два приватні літаки, що належать російському олігарху Євгену Швидлеру – близькому другу Романа Абрамовича, повідомляло РБК-Україна. В уряді заявили, що статки Швидлера оцінюються у 1,2 млрд фунтів стерлінгів, а вартість вилучених літаків – у 60 млн доларів.

Про арешт ще одного приватного літака в рамках санкцій у Британії заявили на початку квітня.

"Сьогодні вранці я запобіг використанню ще одного літака, який має зв'язки з російськими олігархами. Ми не будемо стояти осторонь і дивитися, як ті, хто заробив мільйони завдяки заступництву Путіна, мирно живуть своїм життям, поки ллється безневинна кров", — написав у своєму Twitter міністр транспорту Великої Британії.

Фото: Під арештом за кордоном опинилися два приватних літаки, що належать російському олігарху Євгену Швидлеру – близькому другу Романа Абрамовича (Getty Images)

Є різні види санкцій щодо авіації РФ, пояснює РБК-Україна авіаексперт Володимир Біленький. Одні обмежують доступ до сертифікатів льотної придатності літаків Boeing і Airbus, інші вносять до чорного списку авіакомпанії: їм заборонено працювати в ЄС. Є ще санкції проти приватних осіб: можуть заарештувати їх яхти, бізнес-джети та інше майно.

"Влада перевіряє, чи дійсно літак належить тій чи іншій людині. Запитують інформацію з реєстрів. Якщо дані збігаються, то літак підлягає арешту. На прикладі затримань приватних джетів у Британії ми бачимо, що механізм санкцій працює", – зазначає він.

Однак у кожному випадку треба довести, що літак точно пов'язаний з тими, хто підпадає під санкції. Такий зв'язок не завжди вдається встановити, якщо власність записана на когось іншого. Відрізняється і політика різних країн щодо громадян РФ, зауважує експерт.

"Літак навряд чи полетить туди, де його чекає арешт. Перед польотом все це перевіряють, і тільки після цього відбувається рейс. Наприклад, в Арабські Емірати й Туреччину бізнес-джети олігархів з Росії сьогодні літають. Їх там не заарештовують. А в США і Європі реагують оперативно: якщо людина є в санкційному листі, то літак блокують в аеропорту", — розповідає співрозмовник.

Націоналізація або розбір на деталі. Що буде з заарештованими лайнерами

Ситуація з арештами літаків – прецедент для міжнародної авіації, вважають у Aviationpros.

"Виникає велике питання, що буде з цими конфіскованими приватними літаками. Адже якщо їх продати, то покупка буде пов'язана з багатьма застереженнями через санкції, політики KYC – know your customer- "знай свого клієнта" (передбачає, що перед проведенням фінансової операції треба перевірити свого контрагента – ред.) і з принципових міркувань", – аналізують у виданні.

Щодо майбутнього заарештованих літаків можуть бути кілька сценаріїв. По одному з них, їх можуть націоналізувати й виставити на продаж на відкритому ринку без залучення їх російських власників, пишуть на сайті.

Інший варіант – літак може бути розібраний на деталі, а його частини будуть утилізовані або використані для запасних частин інших приватних літаків.

Фото: У британському аеропорту Фарнборо перебувають кілька заарештованих в рамках санкцій літаків громадян РФ (Wikipedia.org)

"Відразу після пандемії COVID-19 виникла гостра нестача нових бізнес-джетів для продажу. Це сильно впливає на ціни на старі літаки та на ринок запчастин. Одне можна сказати напевно: якщо літак знову з'явиться на ринку, треба буде, щоб досвідчені компанії з технічного обслуговування та ремонту надали свої послуги в рамках процесу PPI (перевірки перед покупкою)", — пишуть у виданні.

Профільні компанії прекрасно знають, як проводити таку перевірку і вже готуються надавати такі послуги, якщо знадобиться, говорить генеральний директор JETMS Group Вітіс Залимас.

"Ми повністю готові проводити всі перевірки для успішної угоди купівлі-продажу. Перевірятися має все: документи та записи про літаки, авіоніка та електроніка, фарбування кузова і модифікація інтер'єру", – зазначив він.

Втім, поки точно неясно, яка доля може чекати заарештовані в рамках санкцій літаки: ці сценарії тільки обговорюються. Тим часом такі компанії як JETMS вже "готуються до будь-якого можливого результату цієї спірної ситуації", пише Aviationpros.

Суди затягнуться на роки. Чи можна направити гроші Україні з проданих літаків

Поки немає працюючого механізму, який би дозволив спочатку заарештувати, потім швидко продати майно олігархів з РФ і направити гроші Україні. Про це нагадує Володимир Біленький.

"Виходить, що санкції - це заморозка активів. Тобто ці люди продовжують володіти літаками, але не можуть ними користуватися і розпоряджатися. Ідея санкцій – припинити війну в Україні, а не відібрати власність, у всякому разі на сьогодні. Однак в США вже висловлювалася думка, що в майбутньому активи можуть бути не повернуті", – говорить він.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у березні заявив, що Вашингтон не має наміру повертати заарештовані яхти та інші активи пов'язаних з Путіним олігархів.



"Президент активно шукає шляхи досягнення нашої мети – не повертати арештовані активи. Наша мета полягає в тому, щоб реалізувати їх з більшою користю", – сказав він.

Фото: Радник президента США Джейк Салліван припускає, що Вашингтон не поверне арештоване майно олігархів з РФ (Getty Images)

Наприкінці березня в США запропонували законопроект, яким пропонують направляти всі кошти від продажу конфіскованих російських активів на підтримку біженців з України.

"Однак заморозити активи – це найпростіша частина. А ось вирішити, що з ними робити й хто отримає виручку, швидше за все, буде складніше. Це може призвести до судових баталій, які затягнуться на роки", – писати CNBS.

Поки за законодавством США і більшості країн Європи, заморожені активи залишаються у власності олігарха, але їх не можна передати або продати.

Reuters писати, що корабельня La Ciotat на півдні Франції, де знаходиться "заморожена" яхта олігарха Ігоря Сєчіна Amore Vero, виписала рахунки за швартування супер'яхти. Але там не знають, кому ці рахунки відправити. Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що влада наклала арешт на Amore Vero.

Такий захід дає державі право опіки над яхтою і покладає витрати на її власника. При цьому влада не повідомила треті сторони про стан судна, пише Reuters. Тому поки неясно, хто саме несе відповідальність за її утримання і хто буде платити компанії, яка як і раніше її обслуговує.

Нагадаємо, ЄС частково послабив санкції проти цивільної авіації Росії.

Також через санкції проти РФ з'явиться найдовший у світі рейс.