Несподівані локації. Які країни для відпочинку оберуть українці у новому сезоні

Українці активно подорожують під час пандемії – як в звичні спекотні країни з недовгим перельотом, так і за екзотичними напрямками, куди летіти близько 10 годин.

При цьому експерти відзначають, що все більше мандрівників користуються послугами туристичних компаній для організації відпочинку за кордоном.

"Пакетні тури в період пандемії користуються попитом, тому що багато хто з тих, хто раніше відпочивав самостійно, наприклад, в Європі, зараз вибирають відпочинок з туристичними компаніями, тому що так менше ризиків. Простіше розбиратися, коли агент все розповідає, ніж самому шукати інформацію про переліт, тести, анкети", - відзначає особливості подорожей в період пандемії Павло Григораш, директор Української асоціації туристичних агентств.

РБК-Україна розпитало у туристичних експертів, в які країни українці будуть літати найбільше в 2022 році.

Яким буде відпочинок за кордоном: "Попит на високому рівні і низькі ціни"

У цьому сезоні попит на основні зимові напрямки - Єгипет, Домінікана, Мальдіви - залишається на досить високому рівні, спад не фіксується, хіба що ситуативно, відзначає тенденцію попиту на тури директор туроператора "Альянс" Дмитро Горбаток.

"Другий рік поспіль дуже добре продаються Мальдіви. Пов'язано це з доступними цінами на переліт. Що стосується Туреччини, зараз найбільшим попитом користуються тури в Стамбул", - розповідає експерт в коментарі РБК-Україна.

Фото: Відпочинок на Мальдівах (unsplash.com/colin-watts)

За його словами, активізація попиту на тури раннього бронювання на літо 2022 очікується з другої половини січня.

"Ціни в цьому році на раннє бронювання досить низькі, тому очікуємо високий попит. У минулому році всі ходові готелі в сезон були забиті, тому в прийдешньому сезоні очікується попит саме за раннім бронюванням", - розповідає він про особливості літнього сезону в 2022 році.

Балкани і Домінікана. Які країни стануть найпопулярнішими серед туристів

Ми дізналися у керівників туристичних компаній їхній прогноз популярності напрямків в 2022 році.

За умови відкритої Європи, топ-5 країн Дмитра Горбатка влітку 2022 року виглядав би так:

1. Туреччина

2. Іспанія

3. Греція

4. Італія

5. Єгипет

Але якщо країни ЄС не відкриються для українських туристів, то популярність напрямків буде виглядати наступним чином:

1.Туреччина

2. Єгипет

3. Чорногорія

4. Кіпр

5. Албанія

Фото: Відпочинок в Туреччині (pixabay.com)

Взимку 2022 року, на думку експерта, найпопулярнішими у туристів напрямками стануть:

1. Єгипет

2. ОАЕ

3. Домінікана

4. Мальдіви

5. Занзібар

Його колега Віталій Ходєєв, директор "IT-tour", підтверджує, що основними масовими напрямками у туризмі залишаються Туреччина і Єгипет.

"Ці напрямки доступні і зрозумілі нашому туристу, і навіть незважаючи на високу цінову політику готелів в 2022 році, по ним завжди можна знайти досить дешевий економ-варіант для відпочинку", - зазначає він.

За його прогнозами, серед екзотичних країн рейтинг популярних напрямків виглядає так:

"Домінікана, Мальдіви, Мексика, Сейшели, Занзібар, Кабо-Верде та інші непогано продаються в зимовий період, але влітку їх частка в туризмі завжди була незначною. Ніякі екзотичні новинки не здатні цього змінити", - говорить він.

На думку Павла Григораша, серед літніх напрямків з великим відривом також лідируватиме Туреччина, а серед зимових - Єгипет.

"Серед зимових напрямків традиційно залишиться на першому місці Єгипет з великим відривом, а потім йдуть напрямки, які були популярні в 2021 і 2020 роках – Домінікана, Мексика, Мальдіви, Шрі-Ланка, Занзібар", - перераховує експерт.

Фото: Відпочинок на Занзібарі (booking.com)

Він додає: якщо туроператори поставлять чартерні програми і запропонують хороші ціни – це будуть популярні напрямки.

"Якщо наступного року прямого чартерного рейсу на Занзібар не буде, то цей напрямок перестане бути популярним. Туди буде складно дістатися і конкурентної переваги у напрямку не буде", - пояснює Павло Григораш.

Які напрямки "вистрілять" в 2022 році

Однією з "новинок" на туристичній карті українців може виявитися острівна країна на північному заході Африки з гарними пляжами.

"Зараз дуже активно просувається Кабо-Верде - туроператор "Феєрія" поставив туди чартерну програму. Якщо країна буде користуватися попитом у наших туристів, то на напрямок перейдуть і великі туроператори. Свого часу ця компанія поставила чартерні рейси на Марса-Алам в Єгипті, а зараз багато рейсів туди ставлять "JoinUp" і "Anex Tour", - зазначає Павло Григораш.

Фото: Пляж у Кабо-Верде (unsplash.com/victor-svistunov)

Його колеги вважають, що найпопулярнішим напрямком, який може "вистрілити" в 2022 році, виявиться Європа.

"Припускаємо, в сезоні літо-2022 будуть нарешті спрощені правила відвідування Європи. І це істотно вплине на туризм: полетять чартери в Іспанію, Італію, Грецію, Кіпр - за цими напрямками скучили туристи", - ділиться своїм баченням Віталій Ходєєв.

На думку Дмитра Горбатка, на попит на "новинки" сильно впливає фактор відкритості напрямку. Який напрямок буде найбільш легким для в'їзду в 2022 році, той і буде користуватися попитом серед українських туристів.

Нагадаємо, ми писали, які країни українці обирали для подорожей у 2021 році.

Також ми розповідали, що українські туристи полетять на екзотичні острови прямими рейсами з Києва.