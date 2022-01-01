Несподівані локації. Які країни для відпочинку оберуть українці у новому сезоні

Попит на популярні взимку країни знизиться до літа, а трійка найпопулярніших курортів не зміниться, кажуть експерти
Українці активно подорожують під час пандемії – як в звичні спекотні країни з недовгим перельотом, так і за екзотичними напрямками, куди летіти близько 10 годин.
При цьому експерти відзначають, що все більше мандрівників користуються послугами туристичних компаній для організації відпочинку за кордоном.
"Пакетні тури в період пандемії користуються попитом, тому що багато хто з тих, хто раніше відпочивав самостійно, наприклад, в Європі, зараз вибирають відпочинок з туристичними компаніями, тому що так менше ризиків. Простіше розбиратися, коли агент все розповідає, ніж самому шукати інформацію про переліт, тести, анкети", - відзначає особливості подорожей в період пандемії Павло Григораш, директор Української асоціації туристичних агентств.
РБК-Україна розпитало у туристичних експертів, в які країни українці будуть літати найбільше в 2022 році.
У цьому сезоні попит на основні зимові напрямки - Єгипет, Домінікана, Мальдіви - залишається на досить високому рівні, спад не фіксується, хіба що ситуативно, відзначає тенденцію попиту на тури директор туроператора "Альянс" Дмитро Горбаток.
"Другий рік поспіль дуже добре продаються Мальдіви. Пов'язано це з доступними цінами на переліт. Що стосується Туреччини, зараз найбільшим попитом користуються тури в Стамбул", - розповідає експерт в коментарі РБК-Україна.
За його словами, активізація попиту на тури раннього бронювання на літо 2022 очікується з другої половини січня.
"Ціни в цьому році на раннє бронювання досить низькі, тому очікуємо високий попит. У минулому році всі ходові готелі в сезон були забиті, тому в прийдешньому сезоні очікується попит саме за раннім бронюванням", - розповідає він про особливості літнього сезону в 2022 році.
Ми дізналися у керівників туристичних компаній їхній прогноз популярності напрямків в 2022 році.
За умови відкритої Європи, топ-5 країн Дмитра Горбатка влітку 2022 року виглядав би так:
1. Туреччина
2. Іспанія
3. Греція
4. Італія
5. Єгипет
Але якщо країни ЄС не відкриються для українських туристів, то популярність напрямків буде виглядати наступним чином:
1.Туреччина
2. Єгипет
3. Чорногорія
4. Кіпр
5. Албанія
Взимку 2022 року, на думку експерта, найпопулярнішими у туристів напрямками стануть:
1. Єгипет
2. ОАЕ
3. Домінікана
4. Мальдіви
5. Занзібар
Його колега Віталій Ходєєв, директор "IT-tour", підтверджує, що основними масовими напрямками у туризмі залишаються Туреччина і Єгипет.
"Ці напрямки доступні і зрозумілі нашому туристу, і навіть незважаючи на високу цінову політику готелів в 2022 році, по ним завжди можна знайти досить дешевий економ-варіант для відпочинку", - зазначає він.
За його прогнозами, серед екзотичних країн рейтинг популярних напрямків виглядає так:
"Домінікана, Мальдіви, Мексика, Сейшели, Занзібар, Кабо-Верде та інші непогано продаються в зимовий період, але влітку їх частка в туризмі завжди була незначною. Ніякі екзотичні новинки не здатні цього змінити", - говорить він.
На думку Павла Григораша, серед літніх напрямків з великим відривом також лідируватиме Туреччина, а серед зимових - Єгипет.
"Серед зимових напрямків традиційно залишиться на першому місці Єгипет з великим відривом, а потім йдуть напрямки, які були популярні в 2021 і 2020 роках – Домінікана, Мексика, Мальдіви, Шрі-Ланка, Занзібар", - перераховує експерт.
Він додає: якщо туроператори поставлять чартерні програми і запропонують хороші ціни – це будуть популярні напрямки.
"Якщо наступного року прямого чартерного рейсу на Занзібар не буде, то цей напрямок перестане бути популярним. Туди буде складно дістатися і конкурентної переваги у напрямку не буде", - пояснює Павло Григораш.
Однією з "новинок" на туристичній карті українців може виявитися острівна країна на північному заході Африки з гарними пляжами.
"Зараз дуже активно просувається Кабо-Верде - туроператор "Феєрія" поставив туди чартерну програму. Якщо країна буде користуватися попитом у наших туристів, то на напрямок перейдуть і великі туроператори. Свого часу ця компанія поставила чартерні рейси на Марса-Алам в Єгипті, а зараз багато рейсів туди ставлять "JoinUp" і "Anex Tour", - зазначає Павло Григораш.
Його колеги вважають, що найпопулярнішим напрямком, який може "вистрілити" в 2022 році, виявиться Європа.
"Припускаємо, в сезоні літо-2022 будуть нарешті спрощені правила відвідування Європи. І це істотно вплине на туризм: полетять чартери в Іспанію, Італію, Грецію, Кіпр - за цими напрямками скучили туристи", - ділиться своїм баченням Віталій Ходєєв.
На думку Дмитра Горбатка, на попит на "новинки" сильно впливає фактор відкритості напрямку. Який напрямок буде найбільш легким для в'їзду в 2022 році, той і буде користуватися попитом серед українських туристів.
Нагадаємо, ми писали, які країни українці обирали для подорожей у 2021 році.
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