Неожиданные локации. Какие страны для отдыха выберут украинцы в новом сезоне

Украинцы активно путешествуют во время пандемии – как в привычные жаркие страны с недолгим перелетом, так и по экзотическим направлениям, куда лететь около 10 часов.

При этом эксперты отмечают, что все больше путешественников пользуются услугами туристических компаний для организации отдыха за рубежом.

"Пакетные туры в период пандемии пользуются спросом, потому что многие из тех, кто раньше отдыхал самостоятельно, например, в Европе, сейчас выбирают отдых с туристическими компаниями, потому что так меньше рисков. Проще разбираться, когда агент все рассказывает, чем самому искать информацию о перелете, тестах, анкетах", - отмечает особенности путешествий в период пандемии Павел Григораш, директор Украинской ассоциации туристических агентств.

РБК-Украина расспросило у туристических экспертов, в какие страны украинцы будут летать больше всего в 2022 году.

Каким будет отдых за границей: "Спрос на высоком уровне и низкие цены"

В этом сезоне спрос на основные зимние направления - Египет, Доминикана, Мальдивы - остается на довольно высоком уровне, спад не фиксируется, разве что ситуативно, отмечает тенденцию спроса на туры директор туроператора "Альянс" Дмитрий Горбаток.

"Второй год подряд очень хорошо продаются Мальдивы. Связано это с доступными ценами на перелет. Что касается Турции, сейчас наибольшим спросом пользуются туры в Стамбул", - рассказывает эксперт в комментарии РБК-Украина.

Фото: Отдых на Мальдивах (unsplash.com/colin-watts)

По его словам, активизация спроса на туры раннего бронирования на лето 2022 ожидается со второй половины января.

"Цены в этом году на раннее бронирование весьма низкие, поэтому ожидаем высокий спрос. В прошлом году все ходовые отели в сезон были забиты, поэтому в грядущем сезоне ожидается спрос именно по раннему бронированию", - рассказывает он про особенности летнего сезона в 2022 году.

Балканы и Доминикана. Какие страны станут самыми популярными среди туристов

Мы узнали у руководителей туристических компаний их прогноз популярности направлений в 2022 году.

При условии открытой Европы, топ-5 стран Дмитрия Горбатка летом 2022 года выглядел бы так:

1. Турция

2. Испания

3. Греция

4. Италия

5. Египет

Но если страны ЕС не откроются для украинских туристов, то популярность направлений будет выглядеть следующим образом:

1.Турция

2. Египет

3. Черногория

4. Кипр

5. Албания

Фото: Отдых в Турции (pixabay.com)

Зимой 2022 года, по мнению эксперта, самыми популярными у туристов направлениями станут:

1. Египет

2. ОАЭ

3. Доминикана

4. Мальдивы

5. Занзибар

Его коллега Виталий Ходеев, директор "IT-tour", подтверждает, что основными массовыми направлениями в туризме остаются Турция и Египет.

"Эти направления доступны и понятны нашему туристу, и даже несмотря на высокую ценовую политику отелей в 2022 году, по ним всегда можно найти достаточно дешевый эконом-вариант для отдыха", - отмечает он.

По его прогнозам, среди экзотических стран рейтинг популярных направлений выглядит так:

"Доминикана, Мальдивы, Мексика, Сейшелы, Занзибар, Кабо-Верде и другие неплохо продаются в зимний период, но летом их доля в туризме всегда была незначительной. Никакие экзотические новинки не способны этого изменить", - говорит он.

По мнению Павла Григораша, среди летних направлений с большим отрывом также будет лидировать Турция, а среди зимних - Египет.

"Среди зимних направлений традиционно останется на первом месте Египет с большим отрывом, а потом идут направления, которые были популярны в 2021 и 2020 годах – Доминикана, Мексика, Мальдивы, Шри-Ланка, Занзибар", - перечисляет эксперт.

Фото: Отдых на Занзибаре (booking.com)

Он добавляет: если туроператоры поставят чартерные программы и предложат хорошие цены – это будут популярные направления.

"Если в следующем году прямого чартерного рейса на Занзибар не будет, то это направление перестанет быть популярным. Туда будет сложно добраться и конкурентного преимущества у направления не будет", - объясняет Павел Григораш.

Какие направления "выстрелят" в 2022 году

Одной из "новинок" на туристической карте украинцев может оказаться островная страна на северо-Западе Африки с хорошими пляжами.

"Сейчас очень активно продвигается Кабо-Верде – туроператор "Феерия" поставил туда чартерную программу. Если страна будет пользоваться спросом у наших туристов, то на направление перейдут и большие туроператоры. В свое время эта компания поставила чартерные рейсы на Марса-Алам в Египте, а сейчас много рейсов туда ставят "JoinUp" и "Anex Tour", - отмечает Павел Григораш.

Фото: Пляж в Кабо-Верде (unsplash.com/victor-svistunov)

Его коллеги считают, что самым популярным направлением, которое может "выстрелить" в 2022 году, окажется Европа.

"Предполагаем, в сезоне лето-2022 будут наконец-то упрощены правила посещения Европы. И это существенно повлияет на туризм: полетят чартеры в Испанию, Италию, Грецию, Кипр - за этими направлениями соскучились туристы", - делится своим видением Виталий Ходеев.

По мнению Дмитрия Горбатка, на спрос на "новинки" сильно влияет фактор открытости направления. Какое направление будет наиболее легким для въезда в 2022 году, тот и будет пользоваться спросом среди украинских туристов.

Напомним, мы писали, какие страны украинцы выбирали для путешествий в 2021 году.

Также мы рассказывали, что украинские туристы полетят на экзотические острова прямыми рейсами из Киева.