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На Сейшели за 500 євро. Українські туристи полетять на екзотичні острови прямими рейсами з Києва

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П'ятниця 24 грудня 2021 13:55
На Сейшели за 500 євро. Українські туристи полетять на екзотичні острови прямими рейсами з Києва Фото: Відпочинок на Сейшелах (unsplash.com/alessandro-russo)
Автор: Ольга Маджумдар

Мандрівники вибирають гест-хауси та п'ятизіркові готелі

Екзотичні країни на Новий рік в цьому сезоні ваблять багатьох українців на відпочинок. Наприкінці року ще один райський напрямок стане доступнішим для наших туристів - на Сейшели вперше запустять прямі чартерні рейси.

Український Кабмін схвалив проект угоди про безвізовий режим з Республікою Сейшельські острови. Згідно з документом, українські туристи зможуть відпочивати в цій країні без віз до 90 днів замість 30 днів.

Основна вимога, яку повинні дотримуватися туристи при в'їзді – негативний ПЛР-тест для будь-якого віку, дійсний 72 години до прильоту.

Як можна потрапити на Сейшели на новий рік або зимові канікули і які варіанти розміщення вибирають українські туристи в цій країні – в матеріалі РБК-Україна.

Замість Air Seychelles полетять чартери МАУ

На початку жовтня 2021 року перші чартерні рейси на Сейшели з 28 грудня анонсували на сайті туроператора "Компас" на крилах авіакомпанії Air Seychelles. Але туристи полетять на екзотичні острови з іншою авіакомпанією.

На Сейшели за 500 євро. Українські туристи полетять на екзотичні острови прямими рейсами з КиєваФото: Сейшели стали доступнішими для українців (unsplash.com/christian-cacciamani)

"Спочатку були анонсовані чартерні рейси авіакомпанії Air Seychelles, але з огляду на те, що вони не змогли отримати дозвіл української сторони на виконання чартерної програми, ми були змушені поміняти борт і авіакомпанію. Ми намагалися їм допомогти, проводили переговори ще з липня, але у авіакомпанії щось пішло не так. Тому всю чартерну програму на Сейшели буде виконувати МАУ на Боїнгу-737-900", - розповіла в коментарі РБК-Україна Юлія Капшученко, керівник напрямку Сейшелли туроператора "Компас".

Заплановані три чартерні рейси з Києва - перший 27 грудня, потім – 6 і 16 січня. Тривалість проживання 10 і 9 ночей. Долетіти в острівну країну можна буде за 10 годин 30 хвилин, включаючи 1 годину дозаправки в Рас-ель-Хаймі (ОАЕ).

На чартерні рейси МАУ придбати авіаквитки можна і окремо від путівок на відпочинок – тільки на сайті у туроператора "Компас", на сайті авіаперевізника їх немає. Вартість квитків на 27 грудня - 499 євро.

Також на Сейшели, як і раніше, можна дістатися з пересадками регулярними рейсами авіакомпаній Turkish Airlines, Qatar Airways (у цієї авіакомпанії після пандемії з'явилися вигідні ціни на авіаквитки на Сейшели), Emirates. Вартість на передноворічні дати - від 18,8 тис. гривень в обидві сторони.

На Сейшели за 500 євро. Українські туристи полетять на екзотичні острови прямими рейсами з КиєваФото: Готель на Сейшелах (booking.com)

На Сейшелах туристи вибирають мережеві готелі та гест-хауси

Сейшели до пандемії були більше затребувані для індивідуального туризму – попит був точковий, зовсім не масовий, зазначає експерт.

"Там, насправді, вибір готелів не дуже великий. У країні є обмеження на будівництво готелів. Сейшельці свято вірять в те, що не можна робити з країни напрямок масового туризму, тому що їхня унікальна природа буде знищена. Вони дуже оберігають свої національні парки і рослини", - розповідає Юлія Капшученко.

За її словами, на Сейшелах присутні світові мережеві готелі: Constance, Hilton, Kempinskі, Savoy, Raffles.

"Є й економ-готелі, багато тризіркових готелів і варіантів з розміщення в апартаментах і гестхаусах. На економ-сегмент більше орієнтовані туристи, які подорожують самостійно з метою об'їздити і все подивитися. В основному ті, хто летять на Сейшели через туроператора, цікавляться 5-зірковими мережевими готелями", - зазначає експерт.

Якщо на новорічний період на Сейшелах вільних варіантів розміщення залишилося небагато, то на 16 січня ще можна підібрати готель на будь-який смак і гаманець.

На Сейшели за 500 євро. Українські туристи полетять на екзотичні острови прямими рейсами з КиєваФото: Для туристів - вибір готелів на будь-який бюджет (unsplash.com/datingscout)

Продовжувати чартерну програму у туроператора поки не планують з урахуванням конкуренції інших екзотичних напрямків: Мальдів, Домінікани, Мексики.

"Нам буде достатньо цих трьох рейсів. Лютий не дуже популярний серед туристів для подорожей. Найактивніші місяці - це грудень-січень і потім-березень, який включає дитячі канікули, і травень з травневими святами", - говорить фахівець.

Cкільки коштує відпочинок на Сейшелах в січні 2022 року

Із варіантів путівок із чартерним перельотом, що залишилися на новорічний період у туроператора "Компас", найбільш бюджетний – 47016 гривень на двох зі сніданками в гестхаусі з вильотом 27 грудня. У 4* готелі - 121 тис. гривень на двох. У 5* мережевому готелі можна провести за 243 600 гривень з харчуванням "напівпансіон".

У Farvater найдоступніші за ціною варіанти провести новорічні свята на Сейшелах - від 74 тис. гривень за двох за 10 ночей в 3 * готелі зі сніданками з вильотом 31 грудня, в 5* готелі – від 149 тис.гривень з вильотом 2 січня (Qatar Airways).

У мережі агентств "Поїхали з нами" - 3* готель зі сніданками - від 93,6 тис.гривень з вильотом 27 грудня, в 4* - від 120 тис. гривень, в 5* зі сніданками - від 225, 7 тис. гривень на ту ж дату.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує новорічний відпочинок в Туреччині.

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