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Найпопулярніші напрямки 2021 року для подорожей: які країни обрали українці

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П'ятниця 31 грудня 2021 12:17
Найпопулярніші напрямки 2021 року для подорожей: які країни обрали українці Фото: Рейтинг популярних напрямків 2021 року (unsplash.com/jakob-owens)
Автор: Євгенія Тугушева

Перше місце у списку посіла Туреччина

Експерти компанії Аviasales визначили найпопулярніші напрямки у 2021 році серед українців. Про це розповіли у коментарі РБК-Україна в компанії.

Повідомляється, що лідером серед українців за пошуком перельотів стала Туреччина. До країни було здійснено найбільше бронювань авіаквитків навесні – 24%. Другу сходинку посіла Польща, а на третьому місці розташувалася Грузія.

Рейтинг було створено на основі аналізу бронювань та запитів пошуку авіаквитків протягом 2021 року.

Які напрямки у 2021-му обрали найчастіше

  1. Туреччина;

  2. Польща;

  3. Грузія.

У компанії також назвали менш популярні напрямки. Серед них – країни Африки. Українці найменше цікавились квитками до Конго, Анголи, Зімбабве, Мавританії.

Низький інтерес українців до цих напрямів визначається вартістю квитка, вважають у компанії.

"Наприклад, на 1 березня 2022 року ціни стартують від 14800 грн в одну сторону. До того ж мандрівник проведе понад 24 години із мінімум двома пересадками у Стамбулі, Каїрі або Аддіс-Абебі", – пояснили в Aviasales.

Найпопулярніші напрямки 2021 року для подорожей: які країни обрали українці

Фото: Лідером серед українців за пошуком перельотів стала Туреччина (unsplash.com/engin-yapici)

Також мінімальним попит користувалися такі напрямки як Боснія і Герцеговина, Косово, Непал та Бангладеш.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українське місто увійшло до престижного британського рейтингу для поїздок у 2022 році.

Також ми розповідали, скільки Київ заробив на туризмі у 2021 році.

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