Низькі ціни не рятують: чому у Славсько взимку їде мало туристів

Відпочинок у Карпатах в цьому сезоні залишається популярним серед туристів, незважаючи на карантинні обмеження. Поки з настанням січня в соцмережах одні публікували фото безлічі людей біля підйомників і скаржилися на високі ціни курорту Буковель, інші у якості альтернативи радили вибирати інші гірськолижні курорти.

Найчастіше серед рекомендацій звучав курорт Славсько на Львівщині. Мовляв, ціни там набагато нижчі, і сервіс не гірший. Але чи можна порівнювати не готелі, а саме "гірськолижкуу" Славського та Буковелі? Давайте розберемося у цьому питанні.

Житло у Славсько дешевше, але більше інфраструктури - в Буковелі

Поки в Буковелі відпочиває багато людей, навіть незважаючи на високі ціни за проживання в місцевих готелях, у Славсько - ситуація протилежна.

Начальник відділу туризму та комунікації Славської селищної ради Ольга Безушко каже, що активне бронювання готелів курорту обмежилося тільки 10-м січня, після чого броні почали переносити. За її словами, через це місцевий бізнес несе втрати, а туристи не їдуть через побоювання локдауну.

Це при тому, що у Славському - досить низькі ціни на проживання. Особливо різниця помітна, якщо порівнювати з цінами в Буковелі. Там на новорічні свята прайс за розміщення в готелях різко зріс, часто навіть удвічі-тричі.

Але у Славсько можна знайти дуже вигідні пропозиції. Згідно з даними в системі бронювання житла, окремі комфортні кімнати з вигодами пропонуються за ціною навіть від 160 гривень з людини на добу.

Славське як курорт поки мало "розкручений" і не так активно рекламується, а ось про Буковель чули всі. Так вважає Світлана Зінченко, заступник керуючого одного з готелів у Карпатах. Цим вона й пояснює високий попит на відпочинок у Буковелі і низький - на поїздки у Славсько.

Фото: Канатка у Славсько (wikipedia.org)

Але тревел-журналіст і мандрівник Ірина Савіна, яка катається на лижах більше 15 років, з такою думкою не згодна. Вона вважає, що в Буковель замість Славського взимку їдуть частіше, тому що там набагато більше можливостей для катання на лижах. А в Славсько туристи часто скаржаться на те, що траси зовсім не засніжуються.

"Звичайно, Буковель "розкручений", у порівнянні з курортом Славсько. Але "розкручений" грамотно. Всі знають, що там - 60 кілометрів трас, які щоночі чистять ратраками. На трасах є снігові гармати, і навіть якщо немає природного снігу, траси покриють штучним. Думаю, зі мною погодяться багато лижники та бордери, для яких важливо спланувати зимове катання. І яким важливо знати, що каталка відбудеться, незважаючи на відсутність снігу в горах", - розповідає вона РБК-Україна.

За її словами, Славське все ж активно промотують, нещодавно провели ребрендинг курорту і возять туди журналістів та блогерів. Але при цьому акцент у таких турах роблять не на гірськолижку. "Чого тоді дивуватися, що після свят лижники поїхали кататися на Буковель", - додає Ірина.

Буковель та Славсько розвивалися по-різному

Одна з проблем курорту - в тому, що там немає єдиної інфраструктури, вважає Ірина Савіна.

В Буковелі можна вільно заходити в різні зони катання за єдиним скі-пасом - пропуску на підйомники. А у Славсько схили належать різним власникам і розвиваються хаотично, або взагалі не розвиваються, зазначає вона.

Фото: У Славському далеко не завжди мало туристів (facebook.com/Надія Калицун)

"Щоб залучати лижників на курорт, потрібно не тільки будувати готелі і ресторани. Необхідно покращувати якість трас, як мінімум вчасно їх чистити, не чекаючи залисин і горбів. По-друге, у Славську немає єдиного скі-пасу – це незручно", - каже журналіст.

На курорті Славське дійсно немає єдиного скі-пасу, підтверджує РБК-Україна начальник відділу туризму та комунікації Славської селищної ради Ольга Безушко. Але це пояснюється тим, що у Буковелі та Славського - різна історія і формат роботи.

"Буковель замислювався кількома людьми як концептуально цілісний курорт, і таким був побудований "з чистого аркуша". Історія Славського - інша. Курорт був створений державою ще при СРСР. Після здобуття Україною незалежності, різні його ділянки переходили до різних власників. Введення єдиного скі-пасу обговорювалося, але це зробити складно. Адже різні власники - це по суті конкуренти один одному", - пояснює вона.

Ще у 1820-х в селі Славське австрійці звели перші трампліни і підйомники. Але найбільш активно курорт будували у 1970-80 роках. Тоді тут з'явилася спортивна школа і основна частина підйомників.

Ціни на скі-паси і спорядження часто дізнаються вже на місці

У Буковелі діють 18 прокатних пунктів гірськолижного спорядження. Воно розділені на кілька категорій - від найбільш нового (дорожче) до спорядження 3-5-річної давності (дешевше). Також до різних категорій входить спорядження для дітей. Чим більше днів оренди, тим економніше воно обходиться. Ціни одноденного користування спорядженням такі:

комплект лиж з черевиками, палицями і шоломом - 130-430 гривень;

сноуборд (комплект з черевиками і шоломом) - 130-430 гривень;

захисний шолом - 60 гривень.

У Славську спорядження теж ділиться на категорії, є можливість орендувати як комплекти, так і деякі елементи спорядження окремо.

лижний комплект (лижі, палиці, черевики) - 150-200 грн;

комплект для сноуборду (черевики, сноуборд) - 180-250 грн.

Ціни на деякі елементи спорядження: лижі - 90-220 грн, лижні черевики - 70-130 грн, лижні палиці - 30-50 грн, сноуборд - 180-220 грн, взуття для сноуборду - 70-130 грн, шолом - 50 грн, окуляри і штани - по 50-70 грн, куртка 50-80 грн, рукавички - 30-50 грн.

Ціни на скі-паси у Славсько на горі Тростян: денна картка в будні та вихідні дні - 550 грн (у грудні), 700 - з 25 грудня до 10 січня, 600 і 700 - з 11 січня по 28 лютого.

Скі-паси "Захар Беркут": 700 гривень на повний день в будні, крім "новорічного" періоду. 800 гривень - в суботу і неділю, а також у святкові дні і у "високий" сезон з 30 грудня по 10 січня. За три години - 500 і 600 гривень у будні та вихідні відповідно.

Ціни на скі-паси в Буковелі: з 17 грудня по 1 січня - 980 гривень на день, віп-прохід - 1960 гривень на день. Чим більше днів оренди, тим економніше. У святковий сезон 2-6 січня - 1280 гривень (звичайний) і 2560 гривень (віп-прохід). У "низький" сезон 18-28 березня : звичайний - 590 гривень в день, віп-прохід - 1180 гривень). Принцип "чим більше днів, тим економніше" також зберігається.

Фото: У Славську потрібно заздалегідь прораховувати вартість скі-пасів на майбутній сезон, вважає Ірина Савіна (facebook.com/Надія Каліцун)

"В Буковелі є програма знижок для тих, хто заздалегідь купує скі-паси, абонементи на прокат лиж, проживання – знижки до 30%. У Славську нічого з цього немає", - каже Ірина Савіна.

У той же час на сайті курорту Славсько нам вдалося знайти інформацію про постійно діючі знижки до 30% на скі-паси "Тростян" для ветеранів АТО/ООВ, а дітей зростом до 1,20 м у супроводі батьків пропускають безкоштовно.

У Славську потрібно заздалегідь прораховувати вартість скі-пасів на майбутній сезон, а в ідеалі продавати їх ще влітку зі знижкою, залучаючи гірськолижних туристів, звертає увагу Ірина:

"У Славському ціни на скі-паси (Тростян) з'являються у момент, коли випадає сніг. А на інші схили – Політехнік, Погар – ціну за підйом часто дізнаються або телефонами, або взагалі - тільки приїхавши на місце".

"На такому підйомнику не відчуваєш себе в безпеці"

За останні кілька років з перерахованого вище у Славську нічого не змінилося, крім того, що тепер туди з Києва курсує поїзд "Інтерсіті" з зображенням лижників і написом "Славсько. Горі вражень", розповідає РБК-Україна тревел-блогер Євгенія Колесник.

"Комплекси підйомників все так само розрізнені і знаходяться за декілька кілометрах один від одного, а скі-паси потрібно купувати окремо. Ми відвідали Славсько 25 грудня 2020 року, коли снігу було недостатньо для катання. І якщо навіть у Мигово - невеликому курорті в Чернівецькій області, в ті ж дати гармати активно засніжували трасу, то у Славську не працювала жодна", - зазначає вона.

Фото: Взимку з Києва можна доїхати у Славсько на прямому поїзді "Інтерсіті" (Євгенія Колесник)

За словами тревел-блогера, підйомники теж потребують уваги. Наприклад, на гору Тростян веде старий радянський одномісний витяг з ще дерев'яними сидіннями. Але при цьому вартість одного повного підйому - 350 гривень.

"Піднімаючись на такому підйомнику, не відчуваєш себе в безпеці - і не дарма. 31-го грудня 2020 року він зламався, і рятувальники 2,5 години знімали з нього туристів на морозі. Але є інформація, що з іншого боку гори Високий Верх побудують новий курорт. Кажуть, що він буде комфортніше Буковелі. Траси з'єднають підйомники, на них буде діяти єдиний скі-пас. Будівництво планують розпочати у 2021 році недалеко від Славського - у селі Верхня Рожанка", - додає Євгенія Колесник.

Фото: Зупинка підйомника на канатній дорозі трапилася через вихід з ладу трансформаторної підстанції (dsns.gov.ua)

Але ті, хто не був у Славську кілька років, все ж побачать чимало позитивних змін, каже Ольга Безушко.

"Ви однозначно побачите поліпшення. З одного боку, штучне засніження є тільки на одному підйомнику. Але підйомники потроху змінюють і покращують. Приміром, бугелі вже на 50% поміняли. Побудовані нові траси. Зокрема, траси для новачків, траси для катання на санчатах. Гірки для початківців відкриваються і далі. Нещодавно розпочав роботу підйомник "Крокус Люкс", - пояснює вона.

Багато можливостей для літнього туризму

Літній туризм у Славську кардинально відрізняється від зимового в кращий бік, каже мандрівник Ігор Петрук. Він був у цій локації в теплу пору року вже кілька разів і радить їхати сюди й іншим туристам. Звідси можна вирушити на екскурсії до Карпат: вибір таких поїздок влітку дуже великий.

"Дорога до Славському зі Львова - хороша. Вважаю, що вона не поступається дорогою на Буковель. У самому Славську і недалеко від нього - безліч цікавих локацій, від яких ви залишитеся під враженням. Неподалік можна подивитися водоспад Кам'янка, унікальний скельний комплекс Тустань, національний природний парк "Сколівські Бескиди", скелі Довбуша, пройти піший маршрут до пам'ятника Захару Беркуту, тощо, - зазначає він.

Фото: Наскельний оборонний комплекс Тустань - одна з "родзинок" Карпат (vidviday.ua)

За словами Ольги Безушко, для розвитку літнього туризму у Славську є набагато більше можливостей.

"Справді, ми робимо більше акцент на літній туризм. Розвиваються велосипедний, пішохідний туризм, екотуризм. Відкриваються нові кемпінг-зони, нові туристичні маршрути. Влітку ми як орган місцевого самоврядування можемо зробити для туризму набагато більше. Зокрема, підготувати Славське для інвестицій", - говорить вона.

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