"З цінами явно перегнули": що кажуть туристи про відпочинок на курорті Буковель у січні

Фото: Карпати, один з готелів у Поляниці (booking.com)

Як зекономити на проживанні та де брати в оренду обладнання

Відпочинок на курорті Буковель в Карпатах стає ще більш популярнимсередв українців: як виявилося, багато хто вирішив поїхати туди на період посиленого карантину, який ввели в Україні 8 січня.

З'являється багато порад про те, що потрібно знати туристам перед поїздкою на цей курорт. Наводимо деякі з них.

"Перекус на двох коштує 1200 гривень"

"В останній день каталок - сонце і хороший сніг, зовсім не хочеться в похмурий Київ, відзначає одна у туристок на своїй сторінці у Facebook - З усіх гірськолижних курортів Буковель завжди був моїм фаворитом. Але цього року хлопці перегнули з цінами однозначно. Я не розумію, як двоє дорослих, працюючих на трьох проектах людей, не можуть собі дозволити тиждень відпочинку в Буку (Буковелі – ред.)".

За словами дівчини, перекус на курорті обходиться досить дорого.

"Я не згодна їздити на гору з термосом і бутербродами. Я так робила в студентські роки. Але коли перекус на двох коштує - 1200 гривень, а придбати чотири гарячих напою можна за 600, то нічого не залишається, як брати їжу і термос на гору. Попри ціни, народу у місті тьма", - пояснює вона.

Паркінг: не все так просто

Починаючи з 8 січня, у соцмережах почали масово публікувати фото з курорту, заторів на в'їзді до Буковелю та фото безлічі туристів біля підйомників, де часто не дотримувалися соціальної дистанції.

Фото: Серед "плюсів" курорту туристи відзначають хороші дороги та непогану якість підйомників (booking.com)

Але пробки на курорті були ще до введення посиленого карантину: відгук туристки датований 6 січня – двома днями раніше, як в соцмережах почали масово публікувати фото з великою кількістю відпочиваючих на курорті.

"З 16:00 - пробка на виїзд з паркінгу, приблизно сорок хвилин і десь стільки ж - на виїзд з курорту. Стоянка коштує 30грн/год, 100 грн на день. Паркінг "P1" побудований так, що дві машини не можуть розминутися на з'їзді! Доводиться комусь здавати назад", - каже туристка.

За її словами, паркувальні автомати ламаються і створюють колапс.

"Туалети вже "ушатані", в них черги, відсутність урн. У ліфт чергу теж нереальна. Працюють всього два, решта зламані. Доводилося ходити пішки вгору і вниз на четвертий поверх з экіпом (екіпіровкою – ред.). Головне - дістатися до підйомника, там черги немає: все на паркінгу", - додає вона.

Траси та дорога до курорту - хороші

Водночас, каже туристка, траси в Буковелі – відмінні. Майже всі відкриті, крім чорних. Людей на трасі то багато, то немає зовсім: залежно від дня тижня.

"Дорога до курорту - шикарна, але дороги до дрібних приватних готелів відсутні, на них ми й попалися", - зазначає туристка.

Дівчина каже, що витрати на дорогу на курорт і назад в Київ склали 4,5 тисяч гривень на чотирьох людей. Це переважно ціни за бензин багато кави, снеків і хот-догів.

"Ми жили в Ясінях. У відмінному приватному будинку за 500 гривень з людини. Номер скромний, чистий, ліжко з ортопедичним матрацом, зручностями в номері та дуже смачними сніданком і вечерею. І все це за 500 гривень! Відпочинок вийшов відмінний. Трохи не в тих умовах, що хотілося і звиклося, але карантин вніс корективи. Ми це прийняли й раді хоч цьому. Головне, що катнули добре і без травм, - додає вона.

Як дістатися, чим корисний скі-пас де орендувати інвентар

Багато інформації про тонкощі відпочинку на курорті з'являється у профільних групах для туристів. Приміром, туристка в одній з таких груп опублікувала список порад для тих, для тих хто їде в Буковель.

Автомобіль. При в'їзді в Буковель з боку Поляниці зліва є багаторівнева безкоштовна парковка: піднімаєшся на авто, спускаєшся на ліфті прямо до кас.

Скі-пас - це перепустка на підйомник. Як і абонемент в спортзал, його ціна залежить від ваших побажань.

Фото: Заощадити на проживанні можна, відшукавши готелі у сусідніх селах неподалік від курорту Буковель (booking.com)

"Його можна придбати як в касах, так і у підприємливих місцевих, які здають в оренду інвентар (як правило, у них дешевше). Скі-пас - це свого роду картка-проїзний. Його достатньо покласти до кишені куртки. І при проходженні через турнікет вас зчитує чіп і відкривається доступ до кабінок. Всі схили між собою пов'язані. Тому він підходить на всі підйомники".

Оренда інвентарю. В оренду на курорті Буковель можна взяти буквально все, стверджує дівчина.

"Навіть якщо ви втекли з балу на підборах, вас одягнуть і взують: куртки, костюми, лижі, окуляри, тощо. Чим далі від Буковелю, тим ціни за оренду нижчі", - пояснює туристка.

Як зекономити на проживанні та харчуванні

Житло. "На самому курорті ціни на житло стартують від декількох тисяч за ніч. А далеко їздити не хочеться через кількакілометрові затори. А якщо таксі, то, наприклад, до популярного Яремча воно обійдеться в 500 гривень. Але в парі кілометрів від Буковелю є села, де місцеві мешканці здають пристойне житло за приємні гроші", зазначає дівчина.

Харчування. На курорті є будинки для великих компаній, там же є і кухні, де можна готувати самому. У звичайному кафе борщ коштує близько 100 гривень. У ресторанах ціна підвищується удвічі-тричі, говорить вона.

"Але на самому Буковелі, на схилах, будьте готові віддати за шаурму 200 гривень. Глінтвейн на території коштує близько 100 гривень. І взагалі скажу, що Буковель - це дійсно перлина Карпат. Тут є все для крутого європейського відпочинку на будь-який смак і будь-яке побажання", - підбиває підсумок туристка.

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